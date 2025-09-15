Gia cảnh của Tân Hoa hậu Yến Nhi: Mẹ bán vé số, bố làm thợ hồ, nói gì về chuyện đổi đời nhờ con gái?

Đêm 14/9, Nguyễn Thị Yến Nhi chính thức đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. Giây phút đội vương miện, người đẹp 21 tuổi đến từ Đắk Lắk không chỉ khiến khán giả vỡ òa mà còn làm nhiều người xúc động khi câu chuyện gia đình được chia sẻ.

Yến Nhi sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, trong một gia đình lao động nghèo. Bố của cô - ông Nguyễn Văn Hiền - làm nghề thợ hồ, còn mẹ cô là bà Hồ Thị Hiệp, hơn 20 năm nay bươn chải với công việc bán vé số, khi nào không đủ lại theo chồng đi làm phụ hồ. Tất cả thu nhập ít ỏi dồn hết để lo cho các con ăn học đàng hoàng.

Trong buổi tối con gái đăng quang, bố mẹ Yến Nhi xuất hiện trên hàng ghế khán giả với trang phục giản dị. Chiều hôm trước, ông Hiền vẫn còn đi làm hồ ở quê, đến sát giờ mới vội vã bắt xe vào TP.HCM để kịp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại. Khi Yến Nhi được xướng tên, hình ảnh bố mẹ xúc động vì hạnh phúc đã khiến nhiều người rưng rưng.

Bố mẹ của Yến Nhi chia sẻ sau khi con gái đăng quang Hoa hậu

Dù vậy, ba mẹ Yến Nhi vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, âm thầm ủng hộ con gái trên chặng đường chinh phục đấu trường sắc đẹp. Bà Hiệp chia sẻ: "Hơn 20 năm tôi làm nghề bán vé số, chồng làm thợ hồ. Vì mấy năm nay cần tiền cho các con ăn học mà bán vé số không đủ, nên tôi theo chồng đi phụ hồ để có thêm tiền lo cho ba chị em. Vợ chồng tôi chỉ đủ lo học phí, còn tiền trọ và sinh hoạt thì Nhi phải tự đi làm để trang trải".

Yến Nhi từng nhiều lần tâm sự ước mơ thi hoa hậu với cha mẹ. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ cô chưa bao giờ dám nghĩ việc con gái có thể đổi đời nhờ nhan sắc. Với họ, điều quan trọng nhất là các con được học hành, trưởng thành tử tế, tự lo cho cuộc sống của mình.

"Bây giờ Nhi đã đăng quang Hoa hậu. Mong cho con sẽ lo được cho bản thân, công việc, cuộc sống và lan toả những điều tích cực đến cho cộng đồng, xã hội. Còn bố mẹ thì không bao giờ nghĩ đến chuyện đổi đời nhờ con gái là Hoa hậu", mẹ của Nhi bộc bạch.

Bố mẹ Yến Nhi cho biết không bao giờ nghĩ đổi đời vì con gái là Hoa hậu

Yến Nhi sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 81-64-92cm. Ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi, người đẹp Đắk Lắk đã gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng cân đối. Nhiều khán giả nhận xét cô mang vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, dễ tạo thiện cảm. Về học vấn, Yến Nhi cho biết cô đã đăng kí học Thạc sĩ Quản Trị Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại Học Văn Hiến.

Ít ai biết rằng trước khi đăng quang, Yến Nhi từng thử sức ở Miss Grand Vietnam 2024 nhưng chỉ dừng lại ở Top 15. Thất bại trước Hoa hậu Quế Anh năm ấy không làm cô nản lòng mà trở thành động lực để trở lại ở mùa 2025 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về hình thể, kỹ năng trình diễn và ngôn ngữ. Trong suốt hành trình năm nay, Yến Nhi liên tục ghi điểm ở các vòng thi phụ, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau một năm rèn luyện. Cô lọt vào top 5 Grand Heat (Trình diễn áo tắm), top 5 Người đẹp thời trang và được đánh giá cao tại vòng Grand Voice Award. Yến Nhi cũng nhiều lần thể hiện khả năng thuyết trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và mạch lạc.