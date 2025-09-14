Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Hoa hậu Quế Anh làm ca sĩ mở màn, top 35 hô tên bùng nổ

Đêm 14/9, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chính thức diễn ra, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu thích các đấu trường nhan sắc. Sau nhiều tháng tranh tài, 35 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng hội tụ trên sân khấu hoành tráng để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện danh giá, người sẽ kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025.

Mở màn cho đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, đương kim hoa hậu Võ Lê Quế Anh xuất hiện cùng top 35 thí sinh trong màn đồng diễn sôi động. Trên nền nhạc hiện đại, từng bước catwalk đầy tự tin của dàn người đẹp đã ngay lập tức khuấy động bầu không khí trong khán phòng.

Ngay sau đó, top 35 tiếp tục khiến khán giả bùng nổ với phần hô tên và quê hương của mình. Những tiếng hô vang dõng dạc, thần thái rạng rỡ và phong cách trình diễn tự tin đã biến phần giới thiệu vốn quen thuộc trở thành điểm nhấn ấn tượng. Không khí cả khán đài như bùng nổ, cổ vũ không ngừng cho các nhan sắc đang từng bước chinh phục vương miện danh giá.

Quế Anh và top 35 Miss Grand Vietnam mở màn

Top 35 thí sinh trình diễn phần hô tên cực sôi động

Mỗi người đều có sự sáng tạo riêng để tạo điểm nhấn

Sân khấu chung kết năm nay được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Các thí sinh lần lượt trải qua những vòng thi quan trọng như đồng diễn, áo tắm, hùng biện, dạ hội và ứng xử. Mỗi phần thi đều khiến khán giả vỡ òa bởi sự đầu tư chỉn chu và tinh thần quyết tâm chinh phục vương miện.

Không chỉ dàn thí sinh, thảm đỏ chung kết cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Quế Anh - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2024 - xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy đỏ 3D cầu kỳ, trong khi Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc rạng rỡ với đầm ánh kim, ghi điểm bởi thần thái cuốn hút. Dàn Hoa - Á hậu, nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng cũng góp phần khiến bầu không khí thêm phần bùng nổ.

Dàn Hoa hậu - Á hậu và nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ chung kết Miss Grand Vietnam 2025