Tóc Tiên tiếp tục khóc nghẹn trên sóng truyền hình: Chuyện gì đã xảy ra?

Có những khoảnh khắc trên sóng truyền hình tưởng chừng rất giản đơn, nhưng lại đủ sức chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Trong tập mới nhất của Gia đình Haha, Tóc Tiên - nữ ca sĩ vốn nổi tiếng mạnh mẽ, cá tính bất ngờ rơi nước mắt trước câu trả lời hồn nhiên của một em nhỏ. Giọt nước mắt nghẹn ngào ấy không chỉ khiến nhiều người bàng hoàng, mà còn để lại trong lòng người xem nỗi xót xa khó diễn tả thành lời.

Trong chặng Gia đình Haha ở Đắk Lắk, các nghệ sĩ đã có dịp gặp gỡ và sinh hoạt cùng gia đình địa phương. Ở đó, Tóc Tiên đã làm quen với bé Tường Vy - cháu gái của chủ nhà. Trong lúc em bé đang chời đùa, nữ ca sĩ liền chỉ lên trời và nói: "Con có thấy mặt trăng không?". Ngay sau đó, bé Vy đã hồn nhiên đáp lại: "Mặt trăng là mẹ của em ở trên trời đấy!".

Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng chất chứa trong đó là cả một câu chuyện buồn. Nghe xong, Tóc Tiên nghẹn giọng, đôi mắt rưng rưng, không thể kìm được cảm xúc. Vốn là người rất nhiều năng lượng, còn bị đánh giá là "ồn" nhưng ngay giây phút đó, cư dân mạng thấy một Tóc Tiên vô cùng yếu đuối. Sau đó, cô còn không giữ được bình tĩnh, chạy vội vào kể lại với Jun Phạm và Ngọc Thanh Tâm, khiến cả hai cũng lặng người, ánh mắt rớm lệ vì thương cảm cho cô bé nhỏ tuổi nhưng phải chịu nỗi mất mát quá lớn.

Tóc Tiên khóc đỏ mắt khi nghe câu trả lời ngây ngô của em bé ở Gia đình Haha

Bé Vy chỉ lên mặt trăng và nói mẹ của em đang trên trời

Tóc Tiên quay lưng, bật khóc ngay sau khi nghe câu trả lời của cô bé

Lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy Tóc Tiên xúc động thế này ở Gia đình Haha

Tóc Tiên kể lại câu chuyện cho Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm khiến ai cũng có khoảng lặng riêng

Trước đó, Bùi Công Nam cũng từng trải qua giây phút chạnh lòng khi trò chuyện cùng bé Vy. Khi mới làm quen với cô bé, Bùi Công Nam đã hỏi: "Sáng nay mẹ không tô son cho em hả?". Ngay sau đó, cô bé ngây ngô đáp: "Mẹ mất rồi!". Bùi Công Nam liền thể hiện rõ sự bối rối nhưng cũng rất đau lòng, xót xa khi biết hoàn cảnh của em bé.

Trước đó, Bùi Công Nam cũng thể hiện rõ sự đau lòng khi biết hoàn cảnh của em bé

Theo như bà nội của Tường Vy chia sẻ, mẹ của em mất từ sớm, nhóc tỳ được ông bà nội nuôi dưỡng. Bố của Tường Vy phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi con. Chính hoàn cảnh đặc biệt ấy khiến cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại giàu tình cảm, hiểu chuyện hơn nhiều so với lứa tuổi. Bà nội của Tường Vy cho biết nhóc tỳ rất ngoan ngoãn, thông minh và biết cách lấy lòng người khác. Sau khi biết hoàn cảnh của cô bé, dàn cast cũng dành tình cảm đặc biệt, Ngọc Thanh Tâm mua đồ chơi, Duy Khánh tặng thú bông, Bùi Công Nam - Jun Phạm cũng dành thời gian chơi cùng bé.

Khán giả cho rằng chính những câu chuyện như vậy đã làm nên giá trị đặc biệt của các show thực tế, không chỉ là giải trí, mà còn là cầu nối để khán giả hiểu hơn về cuộc sống của những mảnh đời ngoài kia.

