Bố Quan Hiểu Đồng ra mặt xác nhận con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Gần đây, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm. Dù bố của Quan Hiểu Đồng lập tức bỏ like song điều này vẫn khiến cư dân mạng xôn xao. Nội dung bài đăng là Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm đã chia tay trong dịp lễ Tình nhân Trung Quốc năm nay, khi một người đang quay chương trình tạp kỹ ở Chiết Giang, người kia đang biểu diễn tại Giang Tây. Hành động của bố nữ diễn viên được cho là xác nhận tình hình chuyện tình cảm của con gái mình.

Trong khi đó, blogger nổi tiếng Lưu Đại Chùy lại tiết lộ cặp đôi thực chất đã chia tay từ tháng 12/2024. Lý do là vì cả hai "có những kế hoạch và định hướng tương lai khác nhau", dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Thời điểm chia tay là lúc Lộc Hàm tổ chức concert ở Bắc Kinh, còn Quan Hiểu Đồng hoàn thành quay bộ phim mới.

Bố Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái đã chia tay với Lộc Hàm

Không chỉ có vậy, cư dân mạng còn "soi" ra hàng loạt dấu hiệu khác cho thấy cặp đôi đã đường ai nấy đi. Trong 1 chương trình tạp kỹ, Quan Hiểu Đồng nói rằng cô đã nghe bài hát Let The Rain Fall hơn 100 lần. Lời bài hát này nói về sự tan vỡ và buông bỏ trong 1 chuyện tình.

Ngoài ra, cặp đôi cũng không xuất hiện cùng nhau kể từ tháng 10/2024. Họ không hề tương tác vào ngày sinh nhật hay lễ Tình nhân Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1997 thậm chí còn xóa toàn bộ ảnh bạn trai trên Weibo. Tuy nhiên bất chấp những đồn đoán, cặp đôi không lên tiếng xác nhận còn hẹn hò hay đã chia tay.

Cặp đôi không xuất hiện bên nhau từ tháng 10 năm ngoái

Năm 2017, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng hợp tác trong bộ phim truyền hình Sweet Combat (Điềm Mật Bạo Kích). Trong quá trình quay phim, cả hai thường xuyên có tương tác ngọt ngào, làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật". Đến ngày 8/10/2017, Lộc Hàm bất ngờ đăng trên Weibo: "Giới thiệu bạn gái tôi, Quan Hiểu Đồng".

Động thái này khiến mạng xã hội gần như "nổ tung". Nhiều fan bất ngờ, thậm chí có người phản đối gay gắt vì lo ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lộc Hàm – cựu thành viên EXO khi ấy vẫn đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, cả hai kiên định với tình cảm, không né tránh truyền thông.

Dần dần, công chúng cũng bớt khắt khe và dành nhiều thiện cảm hơn cho cặp đôi. Đây được coi là một trong những chuyện tình hiếm hoi công khai trong làng giải trí Hoa ngữ, nơi nhiều nghệ sĩ thường giấu kín vì áp lực dư luận. Lộc Hàm dám công khai bạn gái ngay thời điểm sự nghiệp ở đỉnh cao, được đánh giá là hành động can đảm và chân thành. Tuy nhiên đến nay, cặp đôi để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt sau 8 năm bên nhau.

Bất chấp nhiều đồn đoán, Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng không lên tiếng xác nhận còn bên nhau hay đã chia tay

Nguồn: China Times