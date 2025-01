Đại hội bóc mẽ Weibo: "Em gái quốc dân" Quan Hiểu Đồng hứng chỉ trích vì tặng quà 350.000 đồng, cả dàn sao lương bạc tỷ lộ tính keo kiệt

Tại Đêm hội Weibo, khi đến tham dự, các nghệ sĩ đều được yêu cầu chuẩn bị 1 món quà bí mật để dành tặng cho các đồng nghiệp. Việc tặng quà cho nhau tưởng chừng sẽ là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thú vị tại siêu sự kiện, nhưng lại khiến không ít nghệ sĩ dính tranh cãi. Năm ngoái, Điền Hi Vi bị chê trách dữ dội vì tặng đồng nghiệp 1 cây lăn lông mèo, chỉ có giá 3 NDT (hơn 10 nghìn đồng) hay Trần Triết Viễn mang đến Đêm hội Weibo 2 túi hạt dưa. Chính Trần Triết Viễn sau sự kiện cũng cho biết anh cảm thấy xấu hổ vì món quà của mình trông hơi phèn. Ngày 11/1 vừa qua, Đêm hội Weibo tiếp tục tổ chức hoạt động bóc quà may mắn. Và năm nay, Quan Hiểu Đồng đã "lên thớt" vì món quà rẻ tiền của mình.

Theo đó, Quan Hiểu Đồng đã bị chế giễu là mỹ nhân keo kiệt nhất Cbiz sau khi mang đến sự kiện 1 cây đấm lưng có giá chỉ 100 NDT (gần 350.000 đồng). Cư dân mạng cho rằng món quà của "em gái quốc dân" quá rẻ tiền, không xứng với thân phận sao hạng A của cô. Thậm chí, món quà của Quan Hiểu Đồng còn rẻ tiền hơn món quà của nam sĩ hạng B Thiệu Tử Hằng mà cô bóc trúng. Con rắn lò xo của Thiệu Tử Hằng có giá 400 NDT (gần 1,4 triệu đồng). Ngoài Quan Hiểu Đồng, Lâm Nhất, Tăng Lê, Trần Triết Viễn, Nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn... cũng lọt vào top sao chuẩn bị quà cho có lệ, không chỉ rẻ tiền mà còn không thể sử dụng, khiến người bóc phải như mang "rác về nhà". Trong khi đó, do năm ngoái bị mắng tả tơi vì chuẩn bị quà tặng không có tâm và kém tinh tế, Điền Hi Vi đã từ chối tham gia hoạt động này.

Lâm Nhất, Quan Hiểu Đồng, Trần Triết Viễn bị chê tặng quà kém tinh tế, không có tâm

Sau khi bị mắng thê thảm vì mang đến Đêm hội Weibo món quà chỉ có giá 10.000 đồng, năm nay Điền Hi Vi không tham gia hoạt động tặng quà cho đồng nghiệp

So loạt quà tặng của dàn sao hạng A có mức thu nhập bạc tỷ nói trên trong showbiz với những món quà ý nghĩa của dàn vận động viên thể thao tham dự sự kiện Đêm hội Weibo, cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm. Những món quà tuy nhỏ nhưng được cho là vạch trần sự thiếu chỉn chu, không có thành ý của hàng loạt ngôi sao giải trí đình đám. Nếu như Lý Lan Địch mặt sượng trân khi bóc được món quà là chiếc tất đính kim cương giả xấu xí của Tăng Lê, thì Ngụy Đại Huân cười không ngớt vì bóc trúng 1 cây vợt bóng bàn có giá hàng nghìn NDT (hàng triệu đồng) của vận động viên Mã Long.

Chu Khiết Quỳnh bóc được áo khoác của nữ vận động viên bơi lội Đường Tiền Đình chuẩn bị. Đây là chiếc áo đồng phục vô cùng ý nghĩa, từng được Đường Tiền Đình mặc khi bước lên bục nhận huy chương tại Thế vận hội Paris. Vương Tinh Việt - người năm ngoái xui xẻo bóc được cây lăn lông mèo của Điền Hi Vi - năm nay may mắn bốc được chiếc tay nghe do tuyển thủ thể thao điện tử JackeyLove chuẩn bị. Nhà vô địch Olympics cầu lông Hoàng Nhã Quỳnh mang đến sự kiện 1 chiếc áo đấu, 1 huy hiệu Olympics để tặng cho các nghệ sĩ.

Lý Lan Địch mặt sương trận, méo xệch khi bóc được chiếc tất rẻ tiền, xấu xí của Tăng Lê. Biểu cảm của cô bị so sánh với Ngụy Đại Huân...

... - người bóc được chiếc vợt bóng bàn có giá trị hàng triệu NDT của vận động viên Mã Long

Chu Khiết Quỳnh hào hứng khoe món quà ý nghĩa cô nhận được từ nữ vận động viên Đường Tiền Đình

Năm nay, chỉ có số ít nghệ sĩ tham dự Đêm hội Weibo được khen chuẩn bị quà tươm tất, thiết thực và có ý nghĩa. Điển hình là Mã Lệ đã tặng phiếu 1 ăn dâu tây miễn phí tại quê nhà Đan Đông (Trung Quốc) của cô, Thang Duy chuẩn bị bức thư pháp do chính cha cô - 1 nhà thư pháp nổi tiếng - chấp bút, Vu Văn Văn mang đến sự kiện 1 cây đàn guitar điện tử, Ngu Thư Hân tặng kính trượt tuyết, Vương Nguyên hào phóng tặng 1 gói bao trọn chuyến du lịch ngắm hoàng hôn ở bất cứ đâu tại Trung Quốc, Kim Tĩnh chuẩn bị 1 chú chó robot có giá trị không hề rẻ...

Thang Duy, Ngu Thư Hân nằm trong số ít sao Cbiz có phần chuẩn bị quà tặng được đánh giá thiết thực, có ý nghĩa

Theo khán giả, với tình hình 2 năm liên tiếp có nghệ sĩ dính phốt quà tặng, không biết năm sau BTC Đêm hội Weibo có còn duy trì hoạt động trao đổi quà này hay không. Tuy hoạt động này mang tính chất của ít lòng nhiều, nhưng vô tình khiến nhiều ngôi sao bị bóc mẽ tính cách keo kiệt, toan tính, vừa không có tầm lại không có tâm trong việc đối đãi với đồng nghiệp.

Nguồn: Sina, Sohu