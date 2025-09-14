Elizabeth Taylor – minh tinh mắt tím huyền thoại của Hollywood – không chỉ được nhớ đến với sự nghiệp lẫy lừng, những bộ sưu tập kim cương xa hoa hay vai trò nhà hoạt động nhân đạo trong cuộc chiến chống AIDS, mà còn bởi tám lần bước vào lễ đường với bảy người chồng khác nhau.

Trong số ấy, có hai người mà bà gọi là “tình yêu vĩ đại” của đời mình.

Conrad “Nicky” Hilton Jr.

Taylor nhận được tổng cộng 10 lời cầu hôn và kết hôn tám lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra năm 1950, khi bà mới 18 tuổi, với Conrad “Nicky” Hilton Jr. – thiếu gia của tập đoàn khách sạn Hilton. Đám cưới được MGM Studios tài trợ xa hoa, nhưng chỉ kéo dài vỏn vẹn tám tháng vì những mâu thuẫn và bạo hành.

Elizabeth Taylor và Conrad Hilton Jr.

Michael Wilding

Cuộc hôn nhân thứ hai với nam diễn viên Michael Wilding (1952 – 1957) mang đến cho bà hai người con trai. Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác cùng khác biệt cuộc sống đã khiến cả hai chia tay sau năm năm chung sống.

Elizabeth Taylor và Michael Wilding

Mike Todd – tình yêu bị định mệnh cắt ngang

Năm 1957, Taylor kết hôn với nhà sản xuất phim Mike Todd – người mà bà luôn khẳng định là một trong hai tình yêu lớn của cuộc đời. Todd tặng bà chiếc nhẫn đính kim cương 29 carat lấp lánh và cả hai có với nhau một con gái. Nhưng chỉ một năm sau, Todd qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, để lại Taylor trong nỗi đau mất mát khôn nguôi.

Eddie Fisher – cuộc hôn nhân gây tranh cãi

Eddie Fisher và Elizabeth Taylor năm 1959

Để tìm kiếm sự an ủi, Taylor đến với ca sĩ Eddie Fisher – vốn là bạn thân của Mike Todd và khi đó đang là chồng của minh tinh Debbie Reynolds. Mối tình tay ba gây chấn động Hollywood, thậm chí bị Vatican lên tiếng chỉ trích. Dù vậy, Taylor và Fisher kết hôn năm 1959, nhưng chỉ kéo dài chưa đầy năm năm.

Richard Burton – tình yêu cuồng nhiệt nhất

Trên phim trường Cleopatra năm 1961, Elizabeth Taylor gặp Richard Burton – người đàn ông thứ hai mà bà gọi là “tình yêu vĩ đại” của đời mình. Họ yêu nhau cuồng nhiệt, bất chấp sự chỉ trích dư luận.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của họ (1964 – 1974) gắn liền với kim cương Taylor-Burton nặng 69,42 carat, những bộ phim ăn khách và những cuộc cãi vã nảy lửa.

Elizabeth Taylor và Richard Burton trong ngày cưới đầu tiên của họ vào tháng 3 năm 1964

Sau khi ly hôn, cả hai lại tái hôn năm 1975, nhưng chỉ sống chung thêm được một năm. Dẫu sóng gió, Taylor từng chia sẻ: “Chúng tôi yêu nhau quá mãnh liệt, như thể mọi thứ đều quá nhiều… nhưng thật tuyệt vời. Có lẽ nếu ông ấy không mất sớm, chúng tôi đã cưới nhau lần nữa.”

Những cuộc hôn nhân sau cùng

Elizabeth Taylor và Thượng nghị sĩ John Warner, vào tháng 5 năm 1981

Sau Burton, Taylor kết hôn với Thượng nghị sĩ John Warner (1976 – 1982), nhưng cuộc sống chính trị gò bó khiến bà sớm cảm thấy bức bối.

Elizabeth Taylor và Larry Fortensky tại Khách sạn Beverly Hilton vào tháng 5 năm 1992

Lần cuối cùng bà bước vào hôn nhân là với Larry Fortensky – một công nhân xây dựng kém bà 20 tuổi, quen nhau khi cả hai cùng điều trị tại trại cai nghiện Betty Ford. Hôn lễ năm 1991 diễn ra tại trang trại Neverland của Michael Jackson, nhưng kết thúc bằng cuộc ly hôn năm 1996.

Sau đó, Elizabeth Taylor thề sẽ không kết hôn thêm lần nào nữa.

Bà qua đời năm 2011 ở tuổi 79, để lại một di sản điện ảnh đồ sộ, một hình ảnh biểu tượng và cả những cuộc hôn nhân đã trở thành huyền thoại Hollywood.