Sáng 15/9, Bang Shi Hyuk - chủ tịch của tập đoàn giải trí HYBE - đã chính thức có mặt tại Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) để tiếp nhận thẩm vấn với tư cách nghi phạm từ cơ quan chức năng. Buổi điều tra bắt đầu từ 10h sáng nay.

Theo tờ KoreaBoo, Bang Shi Hyuk ra trình diện cảnh sát với dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt hốc hác hơn trước. Trước truyền thông, "cha đẻ của BTS" xin lỗi và cho biết ông sẽ phối hợp điều tra với cơ quan chức năng: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây lo ngại, ồn ào trong dư luận vì vấn đề cá nhân của mình. Tôi cam kết trung thực, hợp tác với cuộc điều tra". Tuy nhiên, Bang Shi Hyuk từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể về cáo buộc thông đồng trục lợi bất chính với các quỹ đầu tư tư nhân của phóng viên. Ông chỉ nói rằng các chi tiết liên quan đến vụ việc sẽ được giải quyết trong quá trình thẩm vấn.

Chủ tịch Bang Shi Hyuk mệt mỏi, phờ phạc đến trình diện cảnh sát. Ông cam kết phối hợp, trung thực trong cuộc điều tra

Bang Shi Hyuk liên tục cúi mặt khi xuất hiện trước công chúng

Lượng lớn truyền thông đã có mặt bên ngoài trụ sở của Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) để đưa tin, phỏng vấn nóng "cha đẻ BTS"

Theo cáo buộc đang hướng đến Bang Shi Hyuk, vào năm 2019, ông được cho là đã nói dối các nhà đầu tư cũ rằng HYBE (khi đó là Big Hit) không có kế hoạch IPO, nhằm khiến họ bán cổ phần cho 1 quỹ đầu tư tư nhân do người quen của ông thành lập. Nhưng trên thực tế, HYBE lại âm thầm tiến hành các bước chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán như nộp đơn chỉ định kiểm toán viên.

Như vậy, Bang Shi Hyuk đã cung cấp thông tin sai lệch đến các nhà đầu tư cũ nhằm gom cổ phần của họ. Ngoài ra, chủ tịch HYBE còn ký hợp đồng với quỹ này để chia 30% lợi nhuận đầu tư, được cho là đã thu về 400 tỷ won (7500 tỷ đồng). Tuy nhiên, các thỏa thuận này không được ghi rõ trong hồ sơ công bố chứng khoán khi niêm yết, làm dấy lên những nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng.

FSS đánh giá quá trình IPO của HYBE vi phạm luật thị trường vốn và đang chuẩn bị chuyển hồ sơ sang công tố theo diện xử lý khẩn cấp. Vào ngày 24/7, Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã đột kích khẩn vào trụ sở của tập đoàn giải trí HYBE để tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu và bằng chứng có liên quan đến cáo buộc lừa đảo của chủ tịch Bang Si Hyuk. Trước đó 1 tuần, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSS) cũng đã chuyển hồ sơ vụ án của Bang Si Hyuk đến cơ quan công tố vào tuần trước, và đề nghị truy tố hình sự ông chủ HYBE với tội danh lừa đảo đầu tư, vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn. Với việc Bang Si Huyk vướng lao lý, HYBE đối mặt với sóng gió lớn.

Chủ tịch HYBE bị cáo buộc giao dịch gian lận mang tính lừa đảo

Phía HYBE nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Tất cả các giao dịch đều đã được thẩm định pháp lý và thực hiện trong khuôn khổ pháp luật". Tuy nhiên FSS đã thu thập nhiều bằng chứng cho thấy HYBE thực sự tiến hành IPO vào năm 2019. Vào tháng 11 năm đó, HYBE ký hợp đồng với công ty kiểm toán Hanyoung - một thủ tục bắt buộc trong IPO. Việc nộp hồ sơ xin chỉ định kiểm toán viên cũng bao gồm các tài liệu như hợp đồng bảo lãnh phát hành, biên bản họp Hội đồng quản trị,… chứng minh ý định niêm yết. Trong khi đó, HYBE lại khẳng định với các nhà đầu tư cũ rằng họ không có kế hoạch IPO, cho thấy sự mẫu thuẫn và dối trá.

Nếu những cáo buộc này được xác nhận, Bang Shi Hyuk và những người khác có liên quan có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Theo điều 443 của Luật thị trường vốn, nếu lợi nhuận gian lận vượt quá 5 tỷ won (90 tỷ đồng), có thể bị phạt tù chung thân hoặc ít nhất là 5 năm tù giam.

"Cha đẻ" BTS có thể bị phạt tù chung thân hoặc ít nhất là 5 năm tù giam

Nguồn: KoreaBoo