Nhiều nghệ sĩ thương xót bạn diễn vắn số Vu Mông Lung

Vừa qua, nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung được công ty quản lý xác nhận đã qua đời khi ngã từ cửa sổ một tòa nhà. Cảnh sát cho biết đã loại trừ yếu tố hình sự sau những bước điều tra ban đầu.

Vu Mông Lung vào vai Bạch Chân, là Tứ ca của Bạch Thiển do Dương Mịch đóng trong phim "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", năm 2017. (Ảnh: Weibo)

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều nghệ sĩ từng hợp tác với Vu Mông Lung đã bày tỏ niềm thương tiếc. Dương Mịch, bạn diễn trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa viết trên trang cá nhân lời chia buồn, gọi anh là "Tứ ca" như cách xưng hô trong phim. Nữ diễn viên cùng tham gia phim này là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chia sẻ ký ức về cố diễn viên đảm nhiệm vai Bạch Chân.

Nữ diễn viên Trương Thiên Ái, từng hợp tác trong Thái tử phi thăng chức ký, xúc động nhớ lại kỷ niệm 10 năm trước khi cả hai còn là những sinh viên vui vẻ, sôi nổi. Sau này khi có dịp hợp tác trong phim, cả hai lại có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.

Vu Mông Lung cùng Trương Thiên Ái trong phim "Thái tử phi thăng chức ký", năm 2015. (Ảnh: Weibo)

Các đồng nghiệp khác như Cổ Lực Na Trát, Trương Vân Long, Tống Yến Phi, Hình Phi.. cũng gửi lời tiễn biệt với Vu Mông Lung. Tất cả đều nhấn mạnh đến sự hiền lành, tốt bụng và nhân hậu của nam diễn viên bạc mệnh.

Vu Mông Lung sinh năm 1988 tại Tân Cương, Trung Quốc. Anh được biết đến qua các tác phẩm Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Lương Sinh chúng ta có thể ngừng đau thương... Với ngoại hình thư sinh và lối diễn xuất nhẹ nhàng, anh được khán giả mến mộ, đồng thời được đồng nghiệp ghi nhận là một nghệ sĩ hiền lành, cầu tiến.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng nghìn khán giả để lại lời nhắn tưởng nhớ. Nhiều người thắp nến cầu nguyện, bày tỏ mong muốn anh có thể an nghỉ nơi thế giới bên kia. Một nền tảng video lớn của Trung Quốc cho biết đã xử lý hơn 1.300 video chứa tin đồn thất thiệt liên quan đến vụ việc, kêu gọi cộng đồng mạng ứng xử văn minh và tôn trọng người đã khuất.