Đến hiện tại, giới giải trí Trung Quốc vẫn rung chuyển trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung tử vong sau vụ ngã lầu từ căn hộ ở quận Triều Dương (Bắc Kinh) vào sáng 11/9. Sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 37 khiến công chúng và giới nghệ sĩ sốc nặng, nhiều người vẫn chưa tin đây là sự thật. Cảnh sát đã loại trừ các nghi vấn hình sự quanh vụ việc. Trong khi gia đình, công ty quản lý không nói thêm về nguyên nhân cái chết của cố diễn viên. Đáng chú ý, sau khi thông tin Vu Mông Lung mất được công bố chính thức, khán giả và truyền thông Trung Quốc đều đồng loạt chỉ ra những tình tiết đáng ngờ xoay quanh sự ra đi đột ngột của nam diễn viên.

Đến sáng 12/9, dựa trên những hình ảnh hiện trường được chụp lại, tờ Sohu đã tìm ra danh tính 2 người nổi tiếng được cho là có liên quan đến vụ ngã lầu tử vong của Vu Mông Lung. Trong bức ảnh chụp ngoài chung cư - địa điểm phát hiện thi thể cố diễn viên nổi tiếng, có 2 người đàn ông mặc áo trắng và đen thất thần, nắm tay nhau. Họ được cho là đạo diễn Trình Thanh Tùng và biên kịch Cực Quang Quang. Soi kỹ hơn, tờ Sohu còn phát hiện bối cảnh, cửa sổ trong 1 bức ảnh tự sướng biên kịch Cực Quang Quang từng đăng trên trang cá nhân, giống hệt với cửa sổ trong hiện trường vụ ngã lầu của Vu Mông Lung. Do đó, tờ Sohu nghi vấn nhà của Cực Quang Quang chính là nơi diễn ra bữa tiệc có sự tham gia của Vu Mông Lung, Trình Thanh Tùng và những người khác, cũng đồng thời là nơi nam diễn viên ngã lầu tử vong.

Người đàn ông áo trắng xuất hiện ở hiện trường Vu Mông Lung tử vong được cho là biên kịch Cực Quang Quang, còn người áo đen là đạo diễn Trình Thanh Tùng

Nhà của biên kịch Cực Quang Quang bị nghi là nơi diễn ra buổi tiệc định mệnh và cũng là nơi Vu Mông Lung ngã lầu



Sau khi bị nghi vấn có dính líu đến cái chết của Vu Mông Lung, biên kịch Cực Quang Quang đã xóa bức ảnh chụp ngôi nhà của mình, khóa bình luận trên trang cá nhân. Động thái của Cực Quang Quang gây bàn tán xôn xao, nhiều người hoài nghi anh có tật giật mình. Trong khi đó, đạo diễn Trình Thanh Tùng liên tục đăng bài phủ nhận, tung ảnh bản thân nhuộm tóc đỏ và đi sự kiện vào thời điểm Vu Mông Lung qua đời để chứng minh mình không liên quan.

Trên MXH, các khán giả yêu cầu cơ quan chức năng công bố chi tiết cuộc điều tra vụ ngã lầu của Vu Mông Lung, danh tính cụ thể của người có liên quan. Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả cho rằng cảnh sát đã loại bỏ yếu tố hình sự khỏi vụ việc của Vu Mông Lung và hơn hết là 1 bức ảnh ở dưới sảnh chung cư cũng không thể kết luận đạo diễn Trình Thanh Tùng và biên kịch Cực Quang Quang có dính líu tiêu cực đến cái chết của ngôi sao Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa. Do đó, nhiều người cho rằng cư dân mạng không nên đồn đoán, chỉ trích ác ý làm ảnh hưởng đến danh tiếng người đã khuất cũng như các nghệ sĩ trong showbiz.

Biên kịch Cực Quang Quang khóa bình luận, xóa bài đăng khiến anh bị nghi vấn liên quan đến cái chết của Vu Mông Lung trên trang cá nhân. Còn đạo diễn Trình Thanh Tùng ra sức phủ nhận, khẳng định không có mặt ở hiện trường vụ việc

Trước đó, blogger giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến cho biết tin vào đêm 10/9, mỹ nam cổ trang hàng đầu này đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của 1 người bạn trong nhóm. Đến 2h sáng 11/9, mọi người trở về phòng ngủ, trong đó Vu Mông Lung khóa trái cửa. Đến 6h sáng, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh. Sau đó, 1 người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của Vu Mông Lung ở trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở.

Sau đó, hình ảnh hiện trường nơi phát hiện thi thể của Vu Mông Lung được lan truyền. Anh được cho là đã ngã từ tầng 6 thuộc tòa số 18, chung cư Sunshine Upper East (Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc) xuống đất. Trong bức ảnh được lan truyền, có 1 căn phòng mở tung cửa sổ, trùng hợp với tiết lộ của blogger Giang Tiểu Yến rằng "lưới chống muỗi trong phòng Vu Mông Lung ngủ đã bị cạy mở" khi thi thể anh được phát hiện.

Trước khi qua đời, Vu Mông Lung đã tụ tập cùng 5-6 người bạn tại nhà riêng của 1 thành viên trong nhóm

Tuy nhiên, cư dân mạng lại cảm thấy bất thường và không khỏi thắc mắc vì sao Vu Mông Lung cạy lưới chống côn trùng mà những người ở các phòng sát cạnh anh không nghe thấy. Thứ 2, nếu nam diễn viên nhảy lầu cũng sẽ có tiếng rơi xuống nhưng tại sao những tầng thấp không hề hay biết. Bởi phải đến 6h sáng thi thể của anh mới được người dân đi thể dục phát hiện.

Thứ 3, khán giả đều thấy khó hiểu với việc Vu Mông Lung tự sát ở nhà riêng của bạn thân, đồng thời trên thi thể của cố nghệ sĩ xuất hiện 2 chiếc đồng hồ Rolex. Với 1 người đã có suy nghĩ cực đoan thì đem theo 2 chiếc đồng hồ có giá trị cao của bạn bè khi quyên sinh là điều bất bình thường. Chưa kể, việc anh đến nhà bạn có hành vi cực đoan còn khiến người này gặp rắc rối điều tra.

Thứ 4, Vu Mông Lung từng chia sẻ rằng anh sợ độ cao sau khi gặp phải 1 tai nạn phim trường trên sóng chương trình thực tế. Chính vì thế, khán giả đều khó tin với giả thuyết nam diễn viên nhảy lầu tự sát. Hiện, sự ra đi của Vu Mông Lung được cho là có uẩn khúc với nhiều nghi vấn bỏ ngỏ, đáng ngờ. Không ít khán giả nghi vấn cái chết của cố diễn viên có liên quan đến nhiều nghệ sĩ danh tiếng showbiz nên cơ quan chức năng mới phải bảo mật cuộc điều tra này.

Dân tình xứ Trung nghi ngờ vụ việc Vu Mông Lung đột ngột qua đời có uẩn khúc bị che giấu để tránh gây hỗn loạn Cbiz

Nguồn: Sina, Sohu, QQ