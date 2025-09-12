Tôn Di sinh năm 1993, là 1 trong những tiểu hoa đán 90 nổi bật ở showbiz Trung Quốc. Cô được yêu thích nhờ các tác phẩm Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương, Bởi Vì Được Gặp Em, Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú, Mị Nguyệt Truyện... Tôn Di còn mệnh danh là "mỹ nhân phim bi" của Trung Quốc vì luôn khiến khán giả rơi nước mắt trong những dự án tình cảm bi thương.

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, nói tới Tôn Di, người ta thường nghĩ ngay tới hành trình làm dâu hào môn kéo dài 5 năm nhưng chưa kịp tổ chức hôn lễ thì đã đường ai nấy đi. Có nguồn tin cho biết, Tôn Di không được lòng mẹ chồng là bà Vương Kinh Hoa – người quản lý số 1 Cbiz, còn Đổng Tử Kiện là "mama boy" không dám cãi lời mẹ để bảo bọc cho vợ.

Nhan sắc gây thương nhớ của Tôn Di.

Đổng Tử Kiện và Tôn Di đến bên nhau, bất chấp sự phản đối của mẹ nhà trai nhưng sau đó lại mỗi người một ngả.

Khi tham gia show truyền hình Gặp Lại Người Yêu Cũ, Tôn Di từng chia sẻ sự thất vọng vì chồng cũ chỉ nói mà không làm, thiếu trách nhiệm trong hôn nhân, khiến netizen càng tin chắc cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ là do "con trai cưng của mẹ".

Tuy nhiên, khi theo dõi biểu hiện của Tôn Di trong chương trình Con Gái Nhà Tôi, nhiều người phải bàng hoàng phát hiện rằng nữ diễn viên này cũng thuộc style "con gái cưng của mẹ", chẳng hề kém cạnh so với chồng cũ.

Trang QQ cho rằng, cặp đôi mama boy - mama girl này đúng với câu "nồi nào úp vung ấy".

Trang QQ cho biết, Tôn Di lớn lên trong sự chiều chuộng hết mực của mẹ cha. Mẹ của cô – bà Thượng Đan Đan là người có tính cách mạnh mẽ, nắm quyền quyết định trong gia đình. Lúc nhỏ, thành tích học tập của Tôn Di không tốt, mẹ cô cũng chẳng hề khuyên bảo hay thúc giục con học. Bởi lẽ, bà có quan niệm rằng: "Không nên đem ước mơ của mình áp đặt lên người con cái". Trong lúc khó khăn nhất, bà vẫn cố cho Tôn Di theo đuổi đam mê, cho cô đi tập nhảy.

Điều khiến dân tình kinh ngạc là bà Thượng Đan Đan không cho chị em Tôn Di học nấu cơm. Bà tâm sự: "Tôi chưa từng cho các con vào phòng bếp vì nếu làm thì sẽ phải làm cả đời". Kết quả là đến giờ , Tôn Di dù đã lên chức mẹ nhưng vẫn không biết nấu nướng, rửa bát hay làm việc nhà, mỗi ngày đều gọi cơm hộp để ăn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Mị Nguyệt Truyện còn bị chê trách vì cái nết ăn có phần kém duyên, hết chép miệng lại đến việc dùng đũa khuấy đảo thức ăn.

Được mẹ cưng như trứng mỏng, đến nay, Tôn Di vẫn không hề biết nấu cơm hay làm việc nhà.

Cô bị chê có những hành động kém duyên.

Hơn nữa, ngay từ khi Tôn Di sinh ái nữ đầu lòng Đại Phúc, bố mẹ cô đã hỗ trợ chăm con, từ việc ăn uống, dạy dỗ đến đưa đón bé đi học, đến nay là suốt 8 năm trời. Có lẽ vì vậy nên Tôn Di chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ phụ trách chơi cùng với bé Đại Phúc. Nữ diễn viên từng gây tranh cãi khi chở con đi chơi trên xe đạp giữa trời mưa, hay vô tư cho con ăn kem, ăn kẹo – những món quà vặt mà bà ngoại không cho phép ăn.

Nhiều người cho rằng, Tôn Di quá phụ thuộc vào các bậc phụ huynh và chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ đối với con cái. Dù vậy, mẹ Tôn Di vẫn quyết hỗ trợ con gái đến tận răng, bảo bọc hết mức. Bà tuyên bố sẵn sàng hi sinh tất cả để không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ái nữ.

Năm 2022, Tôn Di ly hôn với Đổng Tử Kiện và bắt đầu xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ thế nhưng nhanh chóng bị dân tình bóc mẽ là giả tạo. Không chỉ vậy, cô còn vướng vào lùm xùm tình ái, bị tố làm "bé ba" chen chân vào tình cảm của người khác. Trước sức ép dư luận, Tôn Di tuyên bố cho người tình "ra chuồng gà" nhưng thực chất lại lén lút hẹn hò. Điều này khiến hình ảnh của cô bị xấu đi rất nhiều trong mắt khán giả.

Tôn Di dan díu với trai trẻ, bị chính thất bóc phốt thẳng mặt trên mạng xã hội.

Nguồn: QQ