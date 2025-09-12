Từ trưa 11/9, netizen Trung Quốc đã xôn xao khi blogger giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến đăng bài thông báo nam diễn viên Vu Mông Lung đã qua đời ở tuổi 37 vì ngã lầu. Tin tức này khiến showbiz Hoa ngữ rung chuyển bởi dấu hiệu nhận dạng nạn nhân rơi lầu tử vong hoàn toàn trùng khớp với Vu Mông Lung. Tuy nhiên, đại diện của nam diễn viên và cảnh sát đều từ chối cung cấp thông tin. Đến tối cùng ngày, studio của Vu Mông Lung chính thức xác nhận ngôi sao Thái Tử Phi Thăng Chức Ký đã qua đời vì ngã lầu và vụ việc không có yếu tố phạm tội hình sự.

Sự ra đi của chàng diễn viên đa tài, đa nghệ và điển trai khiến công chúng sốc nặng, vô cùng tiếc thương. Đáng chú ý, sau khi cái chết của Vu Mông Lung được công bố chính thức, khán giả và truyền thông Trung Quốc đều đồng loạt chỉ ra những tình tiết đáng ngờ xoay quanh sự ra đi đột ngột của nam diễn viên.

Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37

Ngã từ lầu 6 mất mạng và 2 chiếc đồng hồ Rolex trong túi áo?

Bloggger giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến cho biết tin vào đêm 10/9, mỹ nam cổ trang hàng đầu này đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của 1 người bạn trong nhóm. Đến 2h sáng 11/9, mọi người trở về phòng ngủ, trong đó Vu Mông Lung khóa trái cửa. Đến 6h sáng, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh. Sau đó, 1 người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của Vu Mông Lung ở trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở.

Sau đó, hình ảnh hiện trường nơi phát hiện thi thể của Vu Mông Lung được lan truyền. Anh được cho là đã ngã từ tầng 6 thuộc tòa số 18, chung cư Sunshine Upper East (Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc) xuống đất. Trong bức ảnh được lan truyền, có 1 căn phòng mở tung cửa sổ, trùng hợp với tiết lộ của blogger Giang Tiểu Yến rằng "lưới chống muỗi trong phòng Vu Mông Lung ngủ đã bị cạy mở" khi thi thể anh được phát hiện.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại cảm thấy bất thường và không khỏi thắc mắc vì sao Vu Mông Lung cạy lưới chống côn trùng mà những người ở các phòng sát cạnh anh không nghe thấy. Thứ 2, nếu nam diễn viên nhảy lầu cũng sẽ có tiếng rơi xuống nhưng tại sao những tầng thấp không hề hay biết. Bởi phải đến 6h sáng thi thể của anh mới được người dân đi thể dục phát hiện. Thứ 3, khán giả đều thấy khó hiểu với việc Vu Mông Lung tự sát ở nhà riêng của bạn thân, đồng thời trên thi thể của cố nghệ sĩ xuất hiện 2 chiếc đồng hồ Rolex. Với 1 người đã có suy nghĩ cực đoan thì đem theo 2 chiếc đồng hồ có giá trị cao của bạn bè khi quyên sinh là điều bất bình thường. Chưa kể, việc anh đến nhà bạn có hành vi cực đoan còn khiến người này gặp rắc rối điều tra.

Hiện, những uẩn khúc này trong vụ Vu Mông Lung qua đời ẫn còn bỏ ngỏ, bởi cảnh sát và phòng làm việc không công bố chi tiết quá trình điều tra vụ ngã lầu tử vong của nam diễn viên.

Hiện trường Vu Mông Lung ngã lầu tử vong được cho là xuất hiện rất nhiều tình tiết không hợp lý

Tự vẫn vì trầm cảm hay bị "ông lớn" âm mưu giết hại?

Theo tờ 163, vài năm trở lại đây, danh tiếng của Vu Mông Lung lao dốc và phải giải thể phòng làm việc cá nhân vào tháng 7 vừa qua. 1 số nguồn tin cho biết anh đã bị "phong tỏa" sự nghiệp suốt 3 năm trời vì dám từ chối thực hiện "quy tắc ngầm", phục vụ ông lớn và phú bà trong giới. Mãi đến năm 2023, Vu Mông Lung mới nhận được vai diễn mới trong dự án Nhất Tán Thiên Vũ. Ngày trở lại phim trường, anh rụt rè, mất đi hoàn toàn sự tự tin từng có.

Nhiều nguồn tin cho biết Vu Mông Lung mắc trầm cảm, thường nhốt mình trong nhà khóc và thậm chí có suy nghĩ cực đoan. Trong những hình ảnh gần đây, anh cũng lộ rõ vẻ gầy gò, xuống sắc. Trước khi qua đời, theo lịch sử truy cập Internet, Vu Mông Lung đã online tài khoản cá nhân vào 21h30 ngày 10/9. Do đó, có nghi vấn Vu Mông Lung đã nghĩ quẫn vì gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống và buổi tụ họp đêm qua là lời chia tay của anh với bạn bè. Song, việc Vu Mông Lung gặp vấn đề tâm lý chưa được quản lý hay gia đình xác nhận.

Sự nghiệp của Vu Mông Lung gặp khó khăn trong những năm tháng cuối đời

Liên quan đến vụ việc Vu Mông Lung rơi lầu tử vong còn đang lan truyền 1 thông tin đáng sợ rằng mỹ nam này không phải nhảy lầu tự vẫn mà là bị ép chết. Theo nhiều blogger, 1 ông lớn trong giới đã cố gắng dùng luật ngầm để buộc Vu Mông Lung phục vụ tình dục cho hắn trong nhiều năm qua, nhưng bị nam diễn viên từ chối. Cay cú nên hắn ta đã mua chuộc 5-6 người giúp mình chuốc thuốc, chuộc rượu để cưỡng hiếp Vu Mông Lung. Sau khi tỉnh dậy vào rạng sáng 11/9, Vu Mông Lung phản kháng và đòi báo cảnh sát nên họ đã tàn nhẫn tay đẩy nam diễn viên xuống lầu. Bằng tiền bạc, mối quan hệ và quyền lực của mình, "ông lớn" đã phong tỏa tin tức Vu Mông Lung qua đời trong nhiều giờ, tránh được cả việc bị thẩm vấn điều tra.

Điều này có thể lý giải cho chi tiết tại sao tất cả thông tin về vụ ngã lầu của Vu Mông Lung đều bị xóa bỏ trên MXH, việc lưới chống côn trùng phòng Vu Mông Lung bị cạy mở nhưng không ai nghe thấy tiếng động, lý do trên thi thể của anh phát hiện 2 chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền. Đây được cho là món quà vật chất ông lớn này dùng để bịt miệng Vu Mông Lung.

1 thông tin khác lại cho biết vì quá uất ức với việc bị hãm hại và làm nhục, Vu Mông Lung đã nhảy lầu tự sát. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cảnh báo tất cả thông tin nói trên đều chưa qua kiểm chứng và kêu gọi netizen không lan truyền hay suy đoán lung tung gây ảnh hưởng đến người quá cố.

Đang lan truyền thông tin chưa kiểm chứng rằng Vu Mông Lung bị ông lớn âm mưu sát hại vì dám chống lại quy tắc ngầm

Nguồn: Sina, Sohu