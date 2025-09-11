Dàn trai đẹp cơ bắp giúp "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng

Steven Nguyễn nói thêm anh cùng các diễn viên phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt tại trường bắn Củ Chi. Quang của Mưa đỏ nói anh tập luyện 2 buổi/ngày, ăn uống khắt khe, giảm khẩu phần xuống còn một nửa, tuyệt đối kiêng tinh bột và đồ ngọt. "Chỉ trong hơn một tháng, tôi giảm được khoảng 5 kg. Thời gian đó khá vất vả, đôi khi mệt mỏi, choáng váng vì thiếu năng lượng, nhưng vẫn phải cố gắng để phù hợp với vai", Steven Nguyễn nói.