Concert đầu tiên của Em Xinh Say Hi đang là sự kiện được khán giả nóng lòng chờ đợi. Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi cả 30 nữ ca sĩ cùng hội ngộ trên một sân khấu âm nhạc hoành tráng, hứa hẹn bùng nổ với những màn trình diễn được dàn dựng công phu.

Thế nhưng, mới đây, rapper Pháo bất ngờ gây xôn xao khi đăng tải status cho biết: "Mắc gì 29 Em Xinh được vô concert trừ Pháo". Chia sẻ này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng rần rần thắc mắc, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng nữ rapper sinh năm 2003 gặp vấn đề nội bộ với chương trình.

Pháo bất ngờ đăng đàn không được vào concert khiến người hâm mộ hoang mang

Tuy nhiên, lý do thật sự lại khiến ai nấy không nhịn được cười. Trong thông báo từ phía ban tổ chức, danh sách vật phẩm khán giả không được mang vào concert có mục "pháo bông". Trùng hợp thay, điều này khiến dân mạng liên tưởng ngay đến nghệ danh Pháo, từ đó tạo nên tình huống dở khóc dở cười.

Bên dưới phần bình luận, netizen để lại loạt phản ứng hài hước: "Thế này là Pháo auto out", "BTC chấm dứt hợp đồng với Pháo vì lý do… an ninh", "Tự nhiên thấy thương mà cũng buồn cười", "May là không ghi cấm Cam, chứ không Miu Lê lại có content mới"...

Nguyên nhân mà Pháo không được vào concert khiến cư dân mạng chỉ biết "cạn lời"

Pháo tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, nổi tiếng nhờ bản hit Hai phút hơn do Masew sản xuất. Pháo bén duyên với rap từ năm 2018 nhưng đến khi tham gia chương trình King of rap mới được biết đến nhiều hơn. Với chất giọng đặc biệt, ngôn từ ấn tượng, Pháo cho ra đời hàng loạt ca khúc hit như: Một ngày chẳng nắng, Trúc xinh, Sợ quá cơ... Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn của Pháo trên YouTube đã hàng trăm triệu lượt nghe và vươn xa ra ngoài thế giới.

Bước vào Em Xinh Say Hi, Pháo tiếp tục khẳng định bản thân nhưng đồng thời cũng có những thử thách lớn. Trong suốt các vòng thi, Pháo có lúc tụt hạng và rơi xuống top nguy hiểm, đối diện nguy cơ bị loại. Tuy vậy, cô vẫn giữ được cơ hội đi tiếp nhờ sự cổ vũ của khán giả cũng như những khoảnh khắc bứt phá ở các vòng sau. Kết thúc Em Xinh Say Hi, Pháo dừng lại ở Top 10 chung cuộc.

Khép lại hành trình tại Em Xinh Say Hi, Pháo tuy không phải gương mặt tiến sâu nhất nhưng lại là một trong những thí sinh gây ấn tượng. Rất đông fan bày tỏ sự tiếc nuối nhưng đồng thời dành lời động viên cho nữ rapper trẻ. Hình ảnh cô gái Gen Z đầy cá tính, không ngại thử thách và dám thay đổi để tìm con đường riêng đã được khán giả chào đón nồng nhiệt.

Concert sắp tới của Em Xinh Say Hi đang là chủ đề được khán giả bàn tán sôi nổi, khi toàn bộ 30 nghệ sĩ nữ sẽ có màn trình diễn đặc biệt. Pháo cũng được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đêm diễn này, mang đến tiết mục bùng nổ để khẳng định bản lĩnh của một trong những gương mặt đáng chú ý nhất chương trình. Với loạt bản hit từng làm mưa làm gió cùng phong độ ngày càng ổn định, nhiều người tin rằng nữ rapper Gen Z sẽ là điểm nhấn khó quên trong concert.