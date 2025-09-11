Cẩm Ly lấy chồng là nhạc sĩ giàu có, quyền lực

Cẩm Ly sinh năm 1970 tại Sài Gòn, là con thứ ba trong một gia đình bình dân có đến 6 anh chị em. Cha cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển nên từ nhỏ Cẩm Ly và các chị em đã được cha truyền thụ đam mê nghệ thuật.

Cẩm Ly

Nữ ca sĩ có hai người em cũng theo nghề hát và khá nổi tiếng là Minh Tuyết và Hà Phương. Hà Phương còn được biết đến là nữ ca sĩ tỷ phú khi kết hôn với Chính Chu – tỷ phú gốc Việt tại Mỹ.

Nhờ được cha rèn giũa, cho đi học hát nên ba chị em gái Cẩm Ly – Hà Phương – Minh Tuyết từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Cẩm Ly là người nhút nhát nhất trong ba chị em nên đến với nghề muộn hơn. Ngày đó, cô sợ không dám đi học nhạc, thấy Minh Tuyết học được một thời gian mới dám tới lớp học cùng.

Năm 1993, Cẩm Ly cùng Minh Tuyết đi hát và cũng ngay năm đó, hai chị em đoạt giải nhất song ca do Nhà hát Hòa Bình tổ chức. Sau sự kiện này Cẩm Ly bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp khi quyết định đầu quân cho Kim Lợi Studio, một phòng thu âm có tiếng thời bấy giờ. Hai chị em Cẩm Ly – Minh Tuyết được xem là cặp song ca hiện tượng khi ấy.

Đến năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ du học, Cẩm Ly phải ngừng hát một thời gian vì lý do sức khỏe và sợ sân khấu. Cô vốn quen hát cùng Minh Tuyết, lại sẵn tính nhút nhát nên "sốc" một thời gian, không dám lên sân khấu hát solo.

Một năm sau đó, được sự động viên của ông xã Minh Vy, Cẩm Ly hát trở lại và cho ra hai album cùng ca sĩ Cảnh Hàn. Năm 1999, cô cùng ca sĩ Đan Trường ra album Nếu phôi pha ngày mai. Năm 2000, cô đánh dấu sự nghiệp solo bằng album đầu tay Mãi không phai.

Trong những năm tiếp theo, cô trình bày các nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy như Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều, Tình không đổi thay.

Album dân ca đầu tiên của Cẩm Ly mang tên Em gái quê là do Kim Lợi Studio phát hành, gồm 11 ca khúc mang âm hưởng dân ca như Quên cây cầu dừa, Nỗi buồn chim sáo, Phượng buồn, Chạnh lòng, Nhớ mẹ lý mồ côi, Mưa chiều miền Trung.

Cẩm Ly cùng hai em gái giàu có

Năm 2001, Cẩm Ly trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên có chương trình DVD và đây cũng là thời điểm cô xác lập cho mình một phong cách ổn định, hoàn toàn tách ra độc lập với Đan Trường.

Cẩm Ly hiện là ca sĩ độc quyền thành công nhất của Kim Lợi Studio. Cô cũng là ca sĩ đầu tiên thực hiện liveshow miễn phí phục vụ sinh viên Vòng quanh ký túc xá trong hai năm 2003, 2004. Trong giai đoạn Làn Sóng Xanh, Cẩm Ly nổi lên cùng nhiều ca sĩ khác như một thế hệ vàng của Vpop lúc bấy giờ.

Năm 2004, Cẩm Ly kết hôn với nhạc sĩ Minh Vy – giám đốc trung tâm băng đĩa Kim Lợi, người được mệnh danh là ông trùm showbiz vì khả năng lăng xê mát tay cho nhiều nghệ sĩ đình đám.

Từ chối đi Mỹ, hiện ở biệt thự rộng lớn trung tâm TP.HCM

Từ khi kết hôn, nữ ca sĩ tập trung nhiều hơn cho gia đình, chăm lo con cái. Tuy nhiên, cô vẫn đi hát và ra sản phẩm. Một dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Cẩm Ly sau khi kết hôn là chuyển từ nhạc trẻ sang dân ca thành công.

Năm 2009, Cẩm Ly tổ chức liveshow Tự tình quê hương, liveshow thứ 2 trong sự nghiệp âm nhạc của mình, đồng thời cho ra mắt 2 album Em không thể quên - Tình khúc Minh Vy và album dân ca trữ tình Biển tình.

Năm 2011, cô tổ chức liveshow riêng thứ ba là Tự tình quê hương 2, thể hiện trên cả bốn phong cách trữ tình, dân ca, nhạc trẻ và cải lương tuồng cổ. Năm 2012 Cẩm Ly tổ chức liveshow Tự tình quê hương 3.

Năm 2013, Cẩm Ly cùng Minh Tuyết tổ chức liveshow Tự tình quê hương 4 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ca hát của hai chị em.

Vợ chồng Cẩm Ly

Có thể nói, Minh Vy là người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự nghiệp của Cẩm Ly, định hướng, lo liệu mọi thứ, giúp cô chỉ việc bước lên sân khấu và hát. Vì vậy, Cẩm Ly luôn nghe theo mọi quyết định, chỉ đạo từ chồng mình.

Hiện tại, Cẩm Ly sống hạnh phúc cùng ông xã Minh Vy trong căn biệt thự rộng lớn ở TP.HCM. Nghệ sĩ Việt Hương từng tiết lộ tại chương trình Tối chủ nhật vui vẻ: "Nhà Cẩm Ly giàu thật, tôi đã tới nhà chị ấy rồi. Nhà gì mà dài ơi là dài, đi hoài không hết, leo tới phòng hai vợ chồng Cẩm Ly mà tôi muốn ngủ luôn. Đã thế còn là nhà mặt tiền nữa, mặt tiền quận 10 lận".

Rất nhiều người từng hỏi Cẩm Ly vì sao không sang Mỹ định cư khi có cả hai em gái thành đạt, giàu có bên Mỹ nhưng nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định sẽ luôn ở Việt Nam vì cô thích cuộc sống trong nước hơn.

Tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Cẩm Ly đã thốt lên khi được MC Anh Tuấn hỏi vì sao không sang Mỹ sống cùng hai em gái: “Không, riêng cái đó là không! Nhiều người rất thắc mắc vì sao nhà tôi ai cũng đi hết, chỉ mình tôi không đi Mỹ.

Biệt thự của Cẩm Ly

Tôi nói luôn, từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ có mộng tưởng sống ở Mỹ hay nước ngoài, tới hiện tại vẫn vậy, còn tương lai thì không nói trước được.

Tôi vẫn hay nói với mọi người rằng, có cho tiền tôi cũng không đi nước ngoài sống. Tôi không hợp với cuộc sống ở nước ngoài, từ thời tiết tới đồ ăn.

Thi thoảng tôi đi sang đó chơi với anh em, người thân thì được, chứ ở luôn thì không.

Thậm chí, chỉ thi thoảng tôi mới sang nước ngoài chơi và chơi một thời gian là lại nhớ nhà muốn về. Nhiều khi tôi đang rất mệt vì ngồi trên máy bay, nhưng chỉ cần máy bay đáp xuống sân bay ở Việt Nam, tôi hít được không khí quê hương là cảm thấy khỏe liền.

Đó là tâm lý của riêng tôi, muốn về nhà nhiều hơn, nên tự nhiên về nhà là thấy khỏe hơn. Đó là lí do vì sao đến giờ tôi vẫn chưa có ý định đi nước ngoài”.