Từ Á hậu Việt Nam đến Nghệ sĩ Nhân dân

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng ghi dấu ấn với công chúng khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Thời điểm đó, nhan sắc dịu dàng, đậm chất Á Đông cùng chiều cao nổi bật 1m71 của chị khiến đông đảo khán giả nhớ mãi.

Tuy nhiên, thay vì chọn con đường người mẫu hay hoạt động giải trí thiên về hình ảnh, Trịnh Kim Chi quyết định theo đuổi nghệ thuật biểu diễn, thi đậu vào khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trịnh Kim Chi là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu miền Nam

Ngay sau khi tốt nghiệp, Trịnh Kim Chi tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Những nẻo đường phù sa, Gạo nếp gạo tẻ, Những đứa con trong thành phố… và hàng chục vở kịch tại sân khấu phía Nam. Với khả năng nhập vai đa dạng, chị tạo dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả, trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu.

Năm 2015, Trịnh Kim CHi thành lập Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi, nhằm phát triển sân khấu xã hội hóa và đào tạo diễn viên trẻ. Đến nay, sân khấu này đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, là “cái nôi” cho nhiều tài năng mới.

Với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật, Trịnh Kim Chi được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2015 và sau đó là Nghệ sĩ Nhân dân vào đầu năm 2024. Chị trở thành Á hậu đầu tiên được trao tặng danh hiệu cao quý này.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Trịnh Kim Chi hiện được phong NSND và đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM

Hiện tại, ngoài công việc diễn viên, đạo diễn, Trịnh Kim Chi còn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, tích cực tham gia tổ chức sự kiện, đào tạo thế hệ kế cận và góp phần gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống.

Cuộc sống viên mãn, được chồng đại gia ủng hộ, yêu chiều

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Trịnh Kim Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là doanh nhân Võ Trấn Phương. Cặp đôi kết hôn từ năm 2000 và có hai con gái xinh đẹp.

Ông xã của chị được biết đến là một Việt kiều Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhựa. Trên thương trường, anh là người bản lĩnh, còn trong gia đình lại nổi tiếng là người chồng tâm lý, luôn ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Không ít lần, báo chí ghi nhận ông xã Trịnh Kim Chi đứng sau lặng lẽ hỗ trợ chị điều hành sân khấu, cũng như chăm lo cho gia đình để vợ yên tâm theo nghề.

Sự ngọt ngào và “chịu chơi” của ông xã Trịnh Kim Chi còn thể hiện ở những món quà giá trị. Điển hình nhất là căn biệt thự rộng hơn 200m2 tại TP.HCM, trị giá hàng chục tỷ đồng, được anh tặng cho vợ nhân dịp sinh nhật.

Trịnh Kim Chi được ông xã yêu thương, chiều chuộng

Nữ nghệ sĩ được chồng đại gia tặng biệt thự bề thế có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng

Căn biệt thự rộng gồm 3 tầng, 5 phòng ngủ, được thiết kế hiện đại với tông màu trắng sang trọng, có hồ bơi riêng và khu vườn xanh mát, tạo nên không gian sống lý tưởng cho gia đình. Bên trong, nội thất được bài trí sang trọng, tiện nghi, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế của nữ nghệ sĩ.

Ngoài biệt thự, chồng đại gia còn tặng Trịnh Kim Chi xe hơi trị giá gần 6 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật tuổi thứ 52 của chị. Mỗi dịp quan trọng, nữ nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm chu đáo từ chồng như nhẫn kim cương 4 tỷ đồng, cùng những túi xách và quà hàng hiệu đắt giá.

Nhờ sự nghiệp thành đạt, cuộc sống hôn nhân viên mãn, nên ở tuổi 54, Trịnh Kim Chi vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn nhận xét nhan sắc của chị chỉ như ngoài 30.

Trên mạng xã hội, Trịnh Kim Chi cũng không ngại chia sẻ những bức ảnh diện bikini hoặc trang phục gợi cảm. Với thần thái tự tin, vòng eo thon gọn và làn da trắng mịn, chị chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản đối với nhan sắc và sự quyến rũ của phụ nữ.