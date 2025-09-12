Tin buồn về sự ra đi của nam diễn viên Vu Mông Lung đang gây rúng động dư luận châu Á. Theo thông tin từ studio đại diện của Vu Mông Lung, cố nghệ sĩ mất vào ngày 11/9/2025, do ngã lầu. Sau khi điều tra, cảnh sát không phát hiện yếu tố phạm tội hình sự trong vụ việc Vu Mông Lung rơi lầu tử vong. Các phóng viên của tờ YZWB cũng đã đến hiện trường nơi thi thể Vu Mông Lung được phát hiện là chung cư Dương Quang Thượng Đông ở Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) để tìm hiểu tình hình.

1 cụ bà là cư dân của chung cư này cho biết người phát hiện thi thể Vu Mông Lung là bạn thân của bà (tạm gọi là A). Vào lúc 6h sáng 11/9, bà A như thường ngày dắt chó đi dạo. Chú chó đã ngửa thấy mùi máu và chạy đến chỗ người thanh niên nằm bất tỉnh dưới đất. Khi nhân chứng A hô hoán, mọi người đã kéo tới xem tình hình. Cụ bà cho biết lúc nhìn thấy chàng thanh niên, miệng nạn nhân chảy đầy máu, không rõ có còn sống hay không. Sau đó, có 1 số người vội chạy tới dùng quần áo che mặt nạn nhân và cho biết người nằm trên mặt đất là bạn của mình. Bảo vệ chung cư liền gọi cứu hộ, cảnh sát và phong tỏa hiện trường. Đến 9h cùng ngày, công tác khám nghiệm của cảnh sát mới hoàn thành và lệnh phong tỏa được gỡ bỏ.

Lúc Vu Mông Lung được phát hiện, anh đã nằm bất tỉnh trên mặt đất, miệng chảy đầy máu, không rõ còn sống hay đã chết

Khi được phóng viên hỏi người bị nạn có phải Vu Mông Lung không, bà cụ cho biết phải đến khi xem tin tức mới biết nạn nhân tử vong là 1 nam diễn viên nổi tiếng. Bà chia sẻ từng thấy anh chụp ảnh, chơi đùa với bạn bè trong khu vực tòa nhà. "Thằng bé đẹp trai lắm. Các cô cậu đi cùng thằng bé ai cũng có ngoại hình đẹp trai, xinh gái hết. Thật đáng tiếc", cụ bà nói.

Theo ghi nhận của phóng viên tờ YZWB vào chiều 11/9, hiện trường nơi xảy ra vụ việc đã được dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh không có rào chắn. Đứng từ lối vào dưới tầng, ngẩng lên có thể thấy cửa lưới căn phòng được cho là nơi Vu Mông Lung rơi xuống bị hư hỏng. Khi xin vào kiểm tra 1 căn phòng tương tự ở tầng trên chung cư, phóng viên thử mở cửa kính thì rất dễ dàng, nhưng muốn đẩy được cửa lưới chống côn trùng ra ngoài thì lại khá khó.

Hiện trường thương tâm cùng thông tin về việc lưới ngăn côn trùng ở căn hộ rất khó mở sau khi công bố đang dấy lên rất nhiều đồn đoán trái chiều về cái chết của Vu Mông Lung. Sự ra đi của anh được cho là có uẩn khúc với nhiều nghi vấn bỏ ngỏ, đáng ngờ.

Hiện trường nơi Vu Mông Lung tử vong đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi studio đại diện của nam diễn viên xác nhận tin anh đã qua đời

Hiện, các nghệ sĩ hàng đầu showbiz Trung Quốc như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Trần Chí Bằng, Lưu Vũ Hân, Cam Vy... đều gửi những lời tri ân cống hiến của Vu Mông Lung cho nghệ thuật, bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất trước cái chết đột ngột của anh.

Thông tin Vu Mông Lung qua đời lan truyền khắp MXH từ trưa 11/9. Blogger giải trí Giang Tiểu Yến cho biết tin sốc này được chính bạn thân của Vu Mông Lung cung cấp. Theo đó, vào đêm 10/9, mỹ nam cổ trang hàng đầu này đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của 1 người bạn trong nhóm. Đến 2h sáng 11/9, mọi người trở về phòng ngủ, trong đó Vu Mông Lung khóa trái cửa. Đến 6h sáng, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Sau đó, 1 người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của Vu Mông Lung ở trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở. Nguồn tin nói với Giang Tiểu Yến rằng cơ quan chức năng hiện đã loại trừ vụ tử vong của Vu Mông Lung là 1 vụ án hình sự. Trước khi qua đời, nam diễn viên gặp bế tắc sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể phòng làm việc cá nhân từ cuối tháng 7.

Sự ra đi của Vu Mông Lung khiến dư luận toàn châu Á bàng hoàng

Nguồn: Sina, Sohu