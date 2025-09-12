Lindsay Lohan lại wow nữa rồi: “Cải lão hoàn đồng” là không đủ để miêu tả!

Lindsay Lohan vừa gây chú ý khi xuất hiện trên phố New York với vẻ ngoài sang chảnh, trẻ trung đến mức khó tin. Ở tuổi U40, nữ diễn viên đình đám một thời của Hollywood vẫn khiến công chúng phải trầm trồ vì nhan sắc rạng rỡ như mới đôi mươi. Cô chọn cho mình bộ váy ngắn màu đen ôm dáng, kết hợp với áo khoác lông sang trọng. Ngôi sao Mean Girls tinh tế phối thêm đôi boots cao quá gối bóng bẩy, tạo nên phong cách hiện đại và đầy quyền lực. Điểm nhấn nổi bật chính là chiếc túi xách da bóng màu đỏ rượu vang, vừa quyến rũ vừa toát lên sự đẳng cấp.

Làn da mịn màng, thần thái tự tin cùng phong cách thời trang sành điệu khiến Lindsay Lohan như “lột xác”. Nhiều khán giả nhận xét rằng cô trông trẻ trung chẳng kém cạnh những ngôi sao thế hệ Gen Z, thậm chí còn “cải lão hoàn đồng” khi so sánh với hình ảnh trước đây. Sự trở lại với phong cách thời trang đỉnh cao của Lindsay không chỉ chứng minh nhan sắc không tuổi mà còn cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô. Quả thật, Lindsay Lohan U40 mà trẻ như 20 tuổi – “cải lão hoàn đồng” không còn chỉ là truyền thuyết!

Diện mạo hiện tại của Lindsay Lohan khiến khán giả phải "wow" không ngừng nghỉ. Họ cho rằng nữ diễn viên "dao kéo" thành công. Đồng thời, thần thái, khí chất và sức sống hạnh phúc mới là điều khiến Lindsay Lohan thực sự tỏa sáng.

Cô thừa nhận tiêm botox và dùng 1 số phương pháp cải thiện da mặt ít xâm lấn. Nữ diễn viên cũng cho biết cô thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống. Tuy nhiên theo các bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, Lindsay Lohan có thể đã tiêm botox, nâng cung chân mày, tiêm filler môi và má, phẫu thuật mí mắt trên, phẫu thuật căng da mặt nội soi và hút mỡ cằm. Việc tiêm filler có thể làm thay đổi ngoại hình, nhưng để "cải lão hoàn đồng" như nữ diễn viên thì cần phải có can thiệp "dao kéo". Làn da Lindsay Lohan trông mịn màng hơn nhiều, điều này là kết quả của dùng tia laser tái tạo bề mặt, lột da hóa học và vi kim.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn có 1 "vũ khí bí mật" khác, đó chính là lối sống lành mạnh, cuộc hôn nhân hạnh phúc. Kể từ khi hẹn hò, kết hôn rồi sinh con với doanh nhân Bader Shammas, mỹ nhân đình đám Hollywood này ngày càng sống tích cực hơn. Vẻ hạnh phúc rạng rỡ là điều có thể nhìn thấy rõ từ gương mặt cô.

