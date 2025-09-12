4 bản sao nổi tiếng của Lưu Diệc Phi: Người sinh con không danh phận, kẻ bị ghét nhất nhì showbiz

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi từ lâu đã được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" nhờ nhan sắc thoát tục hiếm có. Cũng bởi vậy mà suốt nhiều năm qua, không ít nữ diễn viên bị gắn mác "bản sao Lưu Diệc Phi" chỉ vì sở hữu đường nét hao hao đàn chị. Có người may mắn đổi đời, sự nghiệp thăng hoa nhưng cũng có người vướng vào ồn ào tình ái, thậm chí trở thành ngôi sao bị ghét nhất nhì showbiz.

Lưu Diệc Phi có khá nhiều "bản sao" trong làng giải trí

Lưu Thi Thi

Thời điểm mới gia nhập làng giải trí, cái danh "tiểu Lưu Diệc Phi" đã gắn liền với Lưu Thi Thi, giúp cô được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1987 đã phải mất một khoảng thời gian dài loay hoay mới có chỗ đứng vững chắc.

Cú bật lớn nhất trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi là vai Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm (2011). Bộ phim đình đám này không chỉ giúp Lưu Thi Thi thoát khỏi cái mác "bản sao" mà còn đưa tên tuổi của cô lên hàng ngọc nữ cổ trang được yêu thích nhất nhì màn ảnh.

Nhưng so với Lưu Diệc Phi, người liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, vươn ra Hollywood thì sự nghiệp của Lưu Thi Thi lại lận đận hơn hẳn. Nhiều bộ phim gần đây của cô rơi vào cảnh flop, diễn xuất cũng bị chê ngày càng một màu và đơ cứng. Đời sống hôn nhân tưởng như viên mãn với Ngô Kỳ Long cũng liên tục vướng tin rạn nứt, làm dấy lên nhiều đồn đoán không hay.

Trần Đô Linh

Ngay khi vừa ra mắt, vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo của Trần Đô Linh khiến công chúng liên tưởng ngay đến hình ảnh Lưu Diệc Phi thuở đôi mươi. Nữ diễn viên sinh năm 1993 có màn debut đáng mơ ước khi được giao vai nữ chính trong Tai Trái, dự án đầu tay của Tô Hữu Bằng trên cương vị đạo diễn.

Chỉ có điều, diễn xuất yếu kém đã khiến Trần Đô Linh nhanh chóng tụt dốc và suốt gần 10 năm, cô loay hoay với các vai diễn mờ nhạt, không tạo được dấu ấn. Phải đến năm 2023 và nhờ Trường Nguyệt Tẫn Minh, tên tuổi của Trần Đô Linh mới trở lại đường đua. Bộ phim Quý Nữ phát sóng năm nay còn giúp cô đạt đỉnh cao sự nghiệp, trở thành một trong những gương mặt sáng giá của lứa tiểu hoa mới.

Trong số 4 bản sao của Lưu Diệc Phi, Trần Đô Linh có lẽ là người kín tiếng nhất. Suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, cô gần như không dính scandal, tập trung vào sự nghiệp và nỗ lực chứng minh thực lực thay vì dựa mãi vào cái bóng của đàn chị.

Dương Thái Ngọc

Cái tên Dương Thái Ngọc chỉ thật sự gây chú ý khi cô công khai chuyện tình cảm với tỷ phú Trần Kim Phi, người vốn được biết đến là cha nuôi của Lưu Diệc Phi. Sự giống nhau về ngoại hình giữa Dương Thái Ngọc, Lưu Diệc Phi và cả mẹ ruột của "thần tiên tỷ tỷ" càng khiến câu chuyện này trở thành đề tài bàn tán khắp các diễn đàn.

Dưới sự hậu thuẫn của Trần Kim Phi, Dương Thái Ngọc từng có sự nghiệp thăng hoa, tài nguyên phim ảnh dồi dào. Chỉ là sau khi chia tay tỷ phú giàu có này, sự nghiệp của người đẹp Hoan Lạc Tụng lao dốc không phanh.

Thời gian gần đây, truyền thông còn rộ tin Dương Thái Ngọc sinh con cho thiếu gia Trương Hướng Vinh nhưng không được gia đình anh chấp nhận. Hình ảnh nữ diễn viên trẻ phải sống trong khách sạn gần nhà người yêu để tiện chăm con nhỏ mà vẫn không có danh phận chính thức khiến công chúng vừa thương vừa ngán ngẩm.

Vương Sở Nhiên

Ngay từ khi xuất hiện trong phim Tướng Quân Ở Trên, Vương Sở Nhiên đã được gắn mác "tiểu Lưu Diệc Phi" nhờ những đường nét thanh tú, trong sáng. Không bỏ lỡ cơ hội, nữ diễn viên tích cực tận dụng hình ảnh "bản sao" của đàn chị để lăng xê bản thân.

Đáng tiếc, công chúng lại không dành nhiều thiện cảm cho Vương Sở Nhiên và thậm chí, cô còn bị liệt vào hàng ngũ sao nữ bị ghét nhất nhì Cbiz. Năm 2023, vai diễn trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi khiến Vương Sở Nhiên hứng chịu chỉ trích dữ dội vì hình tượng nhân vật lệch lạc, gây phản cảm.

Chưa dừng lại ở đó, những hình ảnh hậu trường cho thấy Vương Sở Nhiên thường xuyên có biểu cảm khó chịu, "mặt nặng mày nhẹ" với bạn diễn càng làm dư luận thêm ác cảm. Mặc dù thời gian gần đây, Vương Sở Nhiên đã cố gắng xây dựng hình ảnh thân thiện hơn, song lượng antifan vẫn đông đảo, phủ bóng lên con đường sự nghiệp của cô.