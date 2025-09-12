Park Bo Gum "rơi mặt nạ" hiền lành, lộ thái độ thô lỗ giữa sự kiện đông người?

Park Bo Gum diễn nhiều kiểu vai, nhưng dường như tất cả những ai từng gặp nam diễn viên ngoài đời đều nhất trí rằng anh là một người hiền lành. Vì vậy, khi nam thần nổi tiếng với phong thái dịu dàng này bộc lộ sự tức giận tại sự kiện, điều này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.

Sự việc xảy ra tại fan meeting Be With You mới đây của Park Bo Gum tại Ma Cao (Trung Quốc). Trong sự kiện, nam diễn viên 32 tuổi bày tỏ rõ sự tức giận, khó chịu trên gương mặt. Người khiến anh khó chịu chính là phiên dịch viên. Park Bo Gum khó chịu đến mức tháo tai nghe ra trong lúc phiên dịch viên đang nói, rồi nhìn xuống khán giả. Trong 1 clip khác, Park Bo Gum trực tiếp nói: "Cô có thể dừng phiên dịch được không?". Sau đó, anh trò chuyện với các fan bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

Park Bo Gum khó chịu giật phắt tai nghe

Nam diễn viên trực tiếp yêu cầu phiên dịch viên dừng dịch

Fan ở sự kiện thuật lại: "Phiên dịch viên đã khiến Bo Gum có những trải nghiệm tồi tệ. Anh ấy tháo tai nghe ra để khỏi phải nghe những lời nhảm nhí", "Mặc dù tôi không biết lý do tại sao nhưng sự hài lòng tăng lên 200% khi phiên dịch viên ngừng nói"...

Loạt clip từ sự kiện nhanh chóng gây bão các trang mạng xã hội, kéo theo vô số tranh cãi. Nhiều fan bênh vực Park Bo Gum cũng là con người có đủ hỉ nộ ái ố, việc anh tức giận vì phiên dịch viên làm không tốt là điều có thể hiểu được. Nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều người cho rằng thái độ của Park Bo Gum là rất thô lỗ, cáo buộc hình tượng "trai hiền lành" của anh là giả tạo.

Thái độ của nam thần xứ Hàn gây ra nhiều tranh cãi

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind. Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng, giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.

Park Bo Gum là nam thần vạn người mê của showbiz Hàn Quốc

