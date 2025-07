Nhiệm vụ đặc biệt của Park Bo Gum

Ảnh: Soompi

Park Bo Gum được kỳ vọng sẽ là cầu nối đầy cảm xúc giữa du khách quốc tế và những trải nghiệm độc đáo tại xứ sở kim chi. Anh sẽ tiếp tục sứ mệnh của các đại sứ Hallyu nổi bật trước đó như BTS (2022), Lee Jung Jae (2023) và nhóm nhạc NewJeans (2024).

Sự tham gia của Park Bo Gum đánh dấu một bước chuyển mình mới trong chiến lược quảng bá du lịch Hàn Quốc, khi du khách quốc tế ngày càng hướng đến những hành trình cá nhân hóa, giàu cảm xúc thay vì những chuyến tham quan truyền thống. Chiến dịch năm nay mang thông điệp: Hàn Quốc bất tận - khuyến khích mỗi du khách tự viết nên câu chuyện của riêng mình khi khám phá đất nước này.

Park Bo Gum xuất hiện trong video giới thiệu (Ảnh: koreaherald)

Điểm nhấn của chiến dịch chính là những video được sản xuất theo phong cách điện ảnh và MV ca nhạc, vừa tái hiện một Park Bo Gum đời thường, vừa mới mẻ. Đặc biệt, nam diễn viên còn góp giọng thể hiện ca khúc chủ đề On My Way, một sáng tác mới từ nhóm nhạc KZLAB do nhà sản xuất kỳ cựu Kenzie thực hiện. Bài hát sẽ được phát hành vào thứ Năm tới trên các nền tảng như Spotify và Melon.

Theo thống kê từ Netflix, 72% người xem nội dung Hàn Quốc bày tỏ mong muốn được đến thăm đất nước này. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch khi nội dung văn hóa đang trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho hành trình trải nghiệm thực tế.

Một điểm đáng chú ý khác là hơn 85% trong tổng số 8 video của chiến dịch năm nay được quay tại các địa điểm ngoài Seoul, nhằm giới thiệu những "viên ngọc ẩn" - những vùng đất tuy ít được biết đến nhưng lại mang đậm bản sắc văn hóa.

Với hình ảnh gần gũi, tinh tế và sức ảnh hưởng lan tỏa khắp châu Á, Park Bo Gum được kỳ vọng sẽ trở thành người dẫn lối cho du khách bước vào hành trình khám phá đầy cảm xúc tại xứ sở kim chi. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt mà nam diễn viên cho biết, mình sẽ thực hiện bằng tất cả trái tim.