Knet lật kèo drama tình ái Hyeri: Phải chăng Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã bị "mắng oan"?

Vào sáng ngày 1/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Hyeri hẹn hò với vũ công Cha Woo Tae được gần 1 năm. Người trong ngành giải trí tiết lộ cặp sao nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong phim điện ảnh Victory phát hành năm ngoái. Công ty quản lý của Hyeri trả lời "khó có thể xác nhận về đời sống riêng tư của nghệ sĩ". Mà ở showbiz, cách trả lời này được xem như ngầm xác nhận.

Lúc này, cư dân mạng đã dò lại dòng thời gian drama tình ái tay ba Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee. Nhiều người chỉ ra rằng Hyeri dù đã có bạn trai mới nhưng vẫn gây khó dễ cho Ryu Jun Yeol và Han So Hee. Được biết, phim Victory quay từ tháng 3 đến tháng 7/2023, trong khi tin Hyeri - Ryu Jun Yeol chia tay được công bố vào tháng 11/2023, drama "thật thú vị" xảy ra vào tháng 3/2024.

Khi drama nổ ra, cư dân mạng chỉ trích Ryu Jun Yeol - Han So Hee "mập mờ" ngay sau khi tài tử công bố chia tay Hyeri vào tháng 11/2023. Nhưng giờ đây, nếu Hyeri - Cha Woo Tae thực sự hẹn hò trong khoảng thời gian quay phim Victory thì cô cũng y hệt như Ryu Jun Yeol, "mập mờ" khi chưa công bố chia tay người cũ.

Sau khi nổ tin Hyeri hẹn hò Cha Woo Tae...

... có ý kiến cho rằng Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã bị "mắng oan"

Mặc dù có thông tin cho rằng Hyeri - Ryu Jun Yeol thực chất chia tay từ tháng 2/2023, nhưng Han So Hee vẫn bị chỉ trích nặng nề khi drama "thật thú vị" nổ ra. Giờ đây nhìn lại, 1 số netizen cho rằng Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã bị "mắng oan", đánh giá bất công trong vụ việc. Mũi dùi bất ngờ trở ngược lại Hyeri, nhiều người cho rằng khi Han So Hee - Ryu Jun Yeol lộ ảnh ở Hawaii, Hyeri đã có bạn trai mới nhưng vẫn "điều hướng dư luận" chỉ trích Han So Hee. 1 số ý kiến cho rằng có thể Ryu Jun Yeol cũng đã bị đánh giá sai, khi sự việc hoàn toàn không như những gì Hyeri ngầm ám chỉ.



Tuy nhiên cũng có những ý kiến khác bảo vệ Hyeri. Nếu Hyeri - Ryu Jun Yeol thực sự đã chia tay từ tháng 2/2023 thì việc cô hẹn hò Cha Woo Tae trong khoảng thời gian quay phim Victory là hoàn toàn bình thường. Drama Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri cũng bị thổi phồng quá đà, khi story "thật thú vị" của Hyeri hoàn toàn không nhắc tên ai.

Ồn ào tay ba của 3 ngôi sao đình đám từng gây chấn động showbiz hồi tháng 3/2024

Trở lại với chuyện tình Hyeri - Cha Woo Tae, bạn trai mới của nữ diễn viên sinh năm 1991, được biết đến qua chương trình vũ đạo siêu hot Street Man Fighter năm 2022. Anh là thành viên của đội Ambitious - top 4 mùa giải năm đó. Cha Woo Tae có khả năng biên đạo và phong cách trình diễn mạnh mẽ, sắc sảo giúp anh nổi bật giữa cả dàn thí sinh. Bạn trai mới của Hyeri cũng từng tham gia huấn luyện cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cha Woo Tae không quá đình đám trên truyền thông nhưng trong giới vũ đạo, anh là cái tên có thực lực và được đánh giá cao.



Cơ duyên của Hyeri và Cha Woo Tae bắt đầu từ phim điện ảnh Victory - tác phẩm lấy chủ đề cổ vũ học đường. Hyeri là diễn viên chính, vào vai trưởng một nhóm cổ vũ nghiệp dư có tên "Millennium Girls". Trong khi Cha Woo Tae là người đã dạy vũ đạo cho Hyeri. Anh cũng cùng vũ công Kinky đảm nhận vai trò biên đạo chính cho bộ phim.





"Victory được quay tại Geoje (tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc). Đây cũng là nơi họ gặp gỡ, làm quen trong quá trình luyện tập vũ đạo. Sau khi trở về Seoul, Hyeri và Cha Woo Tae thường xuyên hẹn hò và dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Dù mới công khai với bạn bè gần đây nhưng thực tế họ đã ở bên nhau gần 1 năm rồi", 1 nguồn tin cho biết. Trong khi đó, nguồn tin khác khẳng định Hyeri và Cha Woo Tae yêu nhau kín đáo, trân trọng và quan tâm đến đối phương. Họ đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau trong giai đoạn khó khăn nhất. Vì vậy, đối với cặp sao, mối tình cảm này vô cùng đặc biệt.





Bạn trai mới của Hyeri là vũ công có ngoại hình điển trai và tài năng

