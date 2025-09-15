Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Yến Nhi Đắk Lắk với sắc vóc nổi bật

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến tứ Đắk Lắk sở hữu số đo hình thể hoàn hào với: chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm.

Không chỉ gây ấn tượng với sắc vóc, Yến Nhi còn ấn tượng bởi hành trình học vấn. Cô từng tham gia Miss Grand Việt Nam 2024, vào top 15 và vào top 5 nhiều phần thi phụ.

Năm 2025, khi một lần nữa tham dự Miss Grand Việt Nam. Theo hồ sơ dự thi, Nguyễn Thị Yến Nhi đã tốt nghiệp đại học và đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến.

Cô cũng tham gia bài nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài "Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk".

Yến Nhi còn khiến khán giả bất ngờ với gia thế của mình. Thông tin từ ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 cho biết cha Yến Nhi làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số, sự phấn đấu của Yến Nhi càng khiến khán giả ngưỡng mộ. Trường hợp Yến Nhi càng khẳng định cho câu "không gì có thể đánh gục được một người có đủ ý chí vươn lên".

Yến Nhi: Hành trình vượt khó, tân hoa hậu Gen Z gây sốt!

Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu

Mừng cho chiến thắng và cả hành trình vượt khó, sự quyết tâm học hành của Yến Nhi, cư dân mạng cũng có vài đôi điều thắc mắc khi mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh đời thường của tân hoa hậu. Trong đời thường, Yến Nhi có gu thời trang gợi cảm và rất hiện đại đúng tinh thần gen Z. Cô thường diện croptop khoe eo thon cùng vòng một căng tràn sức sống.

Yến Nhi cũng cho thấy sự sành điệu, sanh chảnh khi xách túi xách Chanel kết hợp với quần jeans và áo trắng cúp ngực. Tân hoa hậu cũng không ngại thử thách với váy ôm sát đường cong mix cùng tất dài vừa thanh lịch mà vẫn gợi cảm.

Có đôi lúc, Nguyễn Thị Yến Nhi hóa bông hồng rực rỡ với đầm đỏ cut-out khoe vòng một nóng bỏng. Hoặc đơn giản khi đi du lịch, cô diện váy len bó sát khoe chân dài cùng bờ vai thon nuột nà. Hình ảnh Yến Nhi trong đời thường không hẳn là một cô gái có gia cảnh. Cô vẫn sang trọng và sành điệu.

Cư dân mạng nghi ngờ về gia thế được công bố của tân hoa hậu

Vậy nên, cõi mạng nghi ngờ không biết gia cảnh cha làm phụ hồ mẹ bán vé số có thật không? Trường hợp Yến Nhi có thể làm thêm để tự sắm sửa đồ xa xỉ cho mình thì có lẽ, cô cần giúp gia đình trước khi sắm sửa. Hoặc có thể cha mẹ vẫn làm công việc cũ vì yêu thích nhưng túi chanel, đồng hồ apple, du lịch, học đại học rồi tiếp tục cao học… vẫn là cuộc sống của rich kids (con nhà giàu).

Đó là lý do, cư dân mạng nghi ngờ về gia thế thực sự của Yến Nhi.