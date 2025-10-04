Nữ ca sĩ là lãnh đạo có học vị tiến sĩ, lấy chồng hai là Viện trưởng

Là lãnh đạo có học vị tiến sĩ



Tân Nhàn tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân Nhàn, sinh năm 1982 ở xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, Hà Nam, trong một gia đình bình dân.

Tân Nhàn

Mẹ cô chỉ là một người công nhân nghèo làm gạch tại Hà Nam nhưng yêu tiếng hát của nghệ sĩ Tân Nhân nên khi sinh con gái ra đã đặt tên là Tân Nhàn. Có lẽ nhờ vậy mà Tân Nhàn từ bé đã bộc lộ năng khiếu, đam mê ca hát, cùng có chất giọng nữ ca ngọt ngào, sáng rực như Tân Nhân.

Tân Nhàn có chị họ là ca sĩ Lan Anh, một giọng hát thính phòng cổ điển xuất sắc tại Việt Nam, với kỹ thuật và trình độ kiến thức đáng nể, hiện cũng đang làm giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhờ đó, Tân Nhàn từ sớm đã có cơ hội được dẫn dắt để theo đuổi đam mê ca hát. Năm 2000, cô lên Hà Nội với sự chỉ dẫn của chị họ Lan Anh để thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, theo đuổi dòng nhạc dân ca.

Trải qua 5 năm rèn giũa bài bản tại trường lớp, Tân Nhàn tích lũy được đầy đủ kiến thức, kỹ thuật chuẩn chỉ và mạnh dạn tham gia cuộc thi Sao Mai 2005. Bài hát cô chọn để thi tại chương trình cũng chính là Xa khơi, một ca khúc kinh điển gắn liền với ca sĩ Tân Nhân và gây ấn tượng với khán giả lẫn hội đồng giám khảo.

Nhờ đó, Tân Nhàn đoạt Giải nhất dòng nhạc Dân gian và Giải khán giả truyền hình bình chọn. Cô cũng thể hiện thành công bài hát Trăng khuyết tại cuộc thi.

Là một người chăm học và ham tìm tòi, Tân Nhàn không để việc đi show lấn át sự nghiệp học hành. Cô thi lên cao học và tốt nghiệp chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển. Nhờ đó, cô có được kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, chuẩn mực, nhưng vẫn chọn đi theo dòng dân ca.

Sau khi có bằng thạc sĩ, Tân Nhàn ở lại trường làm giảng viên. Năm 2019, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và hiện tại đang làm lãnh đạo, giữ chức vụ Trưởng khoa Thanh Nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong sự nghiệp, Tân Nhàn gặt hái được nhiều thành công. Cô và Anh Thơ là hai giọng nữ nổi tiếng nhất về dòng nhạc dân ca tại miền Bắc hiện tại, được đông đảo khán giả yêu mến. Cả hai cũng là số hiếm ca sĩ nữ hiện tại có học vị Tiến sĩ. Cô từng thực hiện live show Trở về năm 2019 thành công vang dội.

Trong vai trò là giảng viên, Tân Nhàn đã góp sức đào tạo ra những học trò xuất sắc của dòng nhạc Dân gian như Lại Thị Hương Ly (Giải ba Sao Mai 2017), Nguyễn Thanh Quý (Giải ba Sao Mai 2019), Lan Quỳnh (Giải nhất Sao Mai 2022)…

Tân Nhàn kết hôn lần 2

43 tuổi vẫn xinh đẹp, lấy chồng hai là Viện trưởng

Năm 2007, Tân Nhàn kết hôn lần đầu với ca sĩ Tuấn Anh, một giọng nam cao xuất sắc của dòng nhạc thính phòng cổ điển, cũng dự thi Sao Mai 2005 cùng cô và đoạt Giải nhất dòng nhạc thính phòng. Hai người có một con trai, nhưng sau đó đã bí mật ly hôn.

Đầu năm 2021, Tân Nhàn kết hôn lần hai với ông xã hơn cô 2 tuổi, có học thức và gia thế khủng. Được biết, chồng hiện tại của nữ ca sĩ là phó giáo sư – tiến sĩ, Viện trưởng của một Viện khoa học công nghệ và giảng dạy trong lĩnh vực thể thao.

Với Tân Nhàn, đám cưới là sự khẳng định cô đã tìm được hạnh phúc mới. Chính vì vậy, cô quyết định thông báo tin vui nho nhỏ này đến với khán giả và mong nhận được sự chia sẻ của những người hâm mộ.

Tuy nhiên, cô vẫn muốn giữ cho mình một khoảng trời bình yên phía sau ánh đèn sân khấu. Vì vậy, Tân Nhàn quyết định hạn chế công khai hình ảnh của chồng trên các phương tiện truyền thông.

Nữ ca sĩ tâm sự, cô cũng như mọi người trên con đường mưu cầu hạnh phúc, đều muốn được an yên trong miền hạnh phúc của riêng mình. Chính vì vậy, Tân Nhàn mong muốn truyền thông cũng như người hâm mộ ủng hộ quyết định này của cô.

Hiện tại, Tân Nhàn đã ở tuổi 43 nhưng vẫn xinh đẹp, trẻ trung và viên mãn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.