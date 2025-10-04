Chưa thấy Hoa hậu nào xui như Kỳ Duyên

Nhắc đến Nguyễn Cao Kỳ Duyên, công chúng sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một nàng hậu sở hữu sắc vóc nổi bật, phong thái tự tin cùng chặng đường hoạt động showbiz chăm chỉ. Thế nhưng, Hoa hậu Kỳ Duyên lại có một điểm độc lạ hiếm có trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp khi ở cả hai lần giành ngôi vị cao nhất, cô đều không được trực tiếp trao vương miện cho thế hệ kế tiếp trên sân khấu.

Hoa hậu Kỳ Duyên đã hoạt động trong showbiz Việt được hơn 10 năm

Năm 2014, khi mới 18 tuổi, Kỳ Duyên đã xuất sắc vượt qua hàng loạt thí sinh để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Tuy nhiên, vì vướng lùm xùm tai tiếng nên Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã không được trao lại vương miện tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Thậm chí, toàn bộ hình ảnh của cô dùng để quảng bá cho chương trình cũng bị gỡ bỏ.

Cô bị khiển trách và không được xuất hiện tại sự kiện của cuộc thi, do đó không thể thực hiện vai trò trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Chính vụ việc này khiến Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử cuộc thi bước lên ngôi vị cao nhất mà không có khoảnh khắc đội vương miện trên sân khấu.

Kỳ Duyên mất cơ hội trao vương miện cho người kế nhiệm Hoa hậu Việt Nam năm 2014

Lùm xùm năm đó khiến hình ảnh của người đẹp sinh năm 1996 bị hảnh hưởng nặng nề. Nhiều khán giả còn bức xúc đòi tước vương miện của Kỳ Duyên

Thời điểm đó, Hoa hậu Kỳ Duyên từng lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả. "Duyên nghĩ mình không nên nói hay giải thích thêm về chuyện này nữa. Chỉ có một điều Duyên cần phải chia sẻ với những người yêu mến mình bấy lâu nay: Xin lỗi vì đã làm mọi người buồn khi phải nghe, đọc những tin tức không hay về Duyên trong thời gian qua. Duyên đã không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi với cộng đồng", nàng hậu chia sẻ.

Người đẹp còn bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh với công chúng

10 năm sau, Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại với một cuộc thi nhan sắc lớn khác chính là Miss Universe Vietnam. Với kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy nhiều năm trong showbiz Việt, người đẹp một lần nữa chạm đến ngôi vị cao nhất. Thế nhưng, thêm một lần nữa, khoảnh khắc trao vương miện vốn được xem là thiêng liêng và trang trọng lại không được diễn ra.

Nguyên do vì cuộc thi Miss Universe Vietnam năm nay không tổ chức mà lựa chọn luôn một người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến Quốc tế. Cuối tháng 9 vừa qua, ông Valentin Trần - Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Vietnam đăng tải bài viết trên trang cá nhân về quyết định chọn Hoa hậu Hương Giang đi thi Miss Universe 2025. Theo ông, cô hội tụ đầy đủ những yếu tố cần có của một ứng cử viên mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế: nhan sắc, khí chất, kinh nghiệm, thần thái và tầm ảnh hưởng.

Nói về lý do không thể tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2025 như mong đợi, ông cho hay: "Đội ngũ của tôi và tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ tháng 4–5, ngay sau sự kiện khởi động. Quan trọng nhất là chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã gặp phải một số trở ngại bất ngờ, vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy vậy, chắc chắn chúng ta sẽ tái ngộ vào năm tới".

Kỳ Duyên lập cú đúp chưa từng có khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Hoa hậu sinh năm 1996 lại một lần nữa không có màn final walk, trao vương miện cho người kế nhiệm

Hương Giang được lựa chọn để chinh chiến cuộc thi Miss Universe trong thời gian tới

Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Vietnam cho biết gặp một số trở ngại bất ngờ nên không thể tổ chức vào năm nay

Ở tuổi 29, Kỳ Duyên vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong làng giải trí Việt. Hình ảnh nàng hậu cá tính, bản lĩnh và không ngại thử thách tiếp tục tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp Kỳ Duyên giữ vị thế nổi bật giữa dàn người đẹp Vbiz. Cô từng đảm nhận vai trò là giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...