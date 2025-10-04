Thất vọng với trình độ tiếng Anh của Hoa hậu Yến Nhi!

Hành trình của Nguyễn Thị Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 đang được người hâm mộ sắc đẹp Việt theo dõi sát sao. Sau thành công vang dội của Thùy Tiên và sự thể hiện ấn tượng của Lê Hoàng Phương, đại diện năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành tích, giữ vững vị thế của Việt Nam trên bản đồ nhan sắc quốc tế. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày nhập cuộc, Yến Nhi liên tiếp gặp phải những "biến" nhỏ, từ việc tài khoản mạng xã hội bị đổi tên đến phong độ không ổn định. Và mới đây nhất, cô lại gây tranh cãi trong phần giao lưu với ông Nawat và các nàng hậu đến từ các quốc gia khác.

Trong buổi trò chuyện, Yến Nhi tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Sau đó, cô được MC đề nghị chia sẻ nhiều hơn về công việc, học vấn, đam mê, sở thích... Dễ dàng nhận ra Hoa hậu Yến Nhi khá lúng túng, nhiều lần trả lời lạc đề và phải nhờ sự trợ giúp nhắc lại từ MC cũng như các đối thủ. Đáng chú ý nhất phải kể đến đoạn ông Nawat trực tiếp đặt câu hỏi cho Yến Nhi: "What is your hobby in your country?" (Ở đấy nước của bạn, bạn có sở thích gì không?) thì nàng hậu ậm ừ, thiếu bình tĩnh, cô liên tục hỏi lại. Thậm chí, Yến Nhi còn không đưa ra được câu trả lời mà chuyển sang nói về cảm xúc khi đến với Thái Lan.

Hoa hậu Yến Nhi gây tranh cãi khi lộ trình tiếng Anh không tốt như được tung hô trước đó

Hoa hậu Yến Nhi lúng túng khi nhận câu hỏi từ ông Nawat

Khoảnh khắc này lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng khi đại diện Việt Nam để lộ hạn chế về tiếng Anh trong một phần thi khá quan trọng. Một bên cho rằng Yến Nhi cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, vì kỹ năng ngoại ngữ là yếu tố then chốt ở những đấu trường quốc tế, đặc biệt với Miss Grand - nơi thí sinh thường xuyên phải giao lưu, thuyết trình. Số khác cho rằng Yến Nhi cũng đã cố gắng, có lẽ những câu hỏi này đến bất ngờ cùng với áp lực lên sóng nên cô chưa kịp chuẩn bị.

Một chi tiết khác cũng khiến dư luận bàn tán là sự trái ngược trong khả năng ngoại ngữ của Yến Nhi. Bởi lẽ, trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, cô từng có phần thi ứng xử bằng tiếng Anh khá tự tin, thậm chí còn sử dụng nhiều từ vựng khó và lập luận mạch lạc. Vậy nhưng chỉ sau vài tuần, đại diện Việt Nam lại lúng túng trước một từ cơ bản như "hobby".

Hoa hậu Yến Nhi từng sử dụng tiếng Anh tốt trong phần thi ứng xử ở Miss Grand Vietnam

Đối diện trước luồng dư luận trái chiều, Yến Nhi đã nhanh chóng lên tiếng thừa nhận khuyết điểm ngoại ngữ. Cô cho biết sẽ luôn có sự chuẩn bị trước những ngày thi quan trọng. Thế nhưng hoạt động giao lưu trên đến bất ngờ, sau phần thi Grand Voice nên cô chưa thật sự sẵn sàng. Yến Nhi mong khán giả thông cảm và sẽ cố gắng khắc phục, làm tốt hơn trong những lần sau, đặc biệt là phỏng vấn kín.

Yến Nhi lên tiếng thừa nhận khuyết điểm, buồn vì hỏi một đằng trả lời một nẻo

Thái độ cầu thị này phần nào giúp Yến Nhi nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, sự việc cũng là lời nhắc nhở rõ ràng về áp lực và kỳ vọng mà đại diện Việt Nam phải đối diện. Bởi lẽ, Thùy Tiên từng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ ở Miss Grand 2021 không chỉ nhờ nhan sắc mà còn bởi khả năng ngoại ngữ lưu loát và ứng xử bản lĩnh. Chính vì vậy, việc Yến Nhi để lộ hạn chế về tiếng Anh càng khiến cô khó tránh khỏi sự so sánh.

Cuộc thi Miss Grand International 2025 vẫn còn nhiều chặng đường phía trước. Dù khởi đầu chưa thực sự trọn vẹn, cơ hội để Yến Nhi lội ngược dòng vẫn còn nguyên. Nếu nhanh chóng khắc phục điểm yếu, phát huy lợi thế về hình thể, thần thái sân khấu và câu chuyện truyền cảm hứng từ gia cảnh, Yến Nhi hoàn toàn có thể bứt phá, tạo nên những bất ngờ. Từ nay đến đêm chung kết, mỗi phần thể hiện của Yến Nhi chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm theo dõi.

Yến Nhi liên tục vướng vào những tranh cãi, bàn tán trong những ngày qua