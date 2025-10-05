Khả Như lên tiếng tin bí mật có con với Huỳnh Phương: "Tôi mới đẻ!"

Diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương đang là cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền trong showbiz Việt hiện nay. Cả hai bị bóc hàng tá hint hẹn hò rõ mồn một. Thậm chí nam diễn viên còn bị bắt gặp xuất hiện đi ăn cùng với gia đình của Khả Như.

Mới đây, khoảnh khắc Khả Như bồng bế một em nhỏ bên Huỳnh Phương đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người nghi ngờ cô đã bí mật có con đầu lòng với nam diễn viên. Giữa lúc bị réo gọi tên, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã đăng tải đoạn clip lên tiếng làm rõ thông tin. Khi bị trêu chọc việc sinh con, cô chia sẻ: "Mới đẻ, đẻ liền luôn cho vừa lòng".

Câu nói của Khả Như được cho là ngầm khẳng định vẫn chưa hề có chuyện “bí mật sinh con” như lời đồn đoán. Trước đó, Khả Như từng nhiều lần bị ghép đôi với Huỳnh Phương do cả hai có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều dự án. Chính vì vậy, việc cô bất ngờ chia sẻ ảnh bế em bé càng khiến dân tình “đoán già đoán non”.

Khả Như đăng tải clip bồng bế bé sơ sinh trên trang cá nhân

Khi bị trêu đùa việc mới sinh con, nữ diễn viên sinh năm 1987 còn hài hước pha trò lại và thừa nhận mới đẻ

Khoảnh khắc cô bồng bế 1 nhóc tỳ bên cạnh Huỳnh Phương gây bão trên mạng xã hội những ngày qua

Từ cuối 2022, mạng xã hội rộ tin đồn hẹn hò giữa Khả Như và Huỳnh Phương. Cả hai thường xuyên xuất hiện sánh đôi ở các sự kiện giải trí. Bên cạnh đó, cặp đôi còn bị soi mặc đồ đôi, đi du lịch chung...

Về chuyện sắp kết hôn, Khả Như từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với chúng tôi: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua". Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi này cũng đang rục rịch chuẩn bị đám cưới, đánh dấu chính thức về chung nhà.

Huỳnh Phương và Khả Như liên tục bị tóm bằng chứng hẹn hò suốt hơn 1 năm qua

Huỳnh Phương là một trong những gương mặt trụ cột của nhóm hài FAPtv – kênh giải trí mạng nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Với lối diễn xuất mộc mạc, duyên dáng và đầy hóm hỉnh, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Không chỉ sự nghiệp, đời sống tình cảm của nam diễn viên cũng nhận nhiều sự quan tâm. Từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Huỳnh Phương từng công khai hai mối tình với ca sĩ Sĩ Thanh và Á hậu Hồng Hạnh.