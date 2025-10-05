Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn gây sốc khi không để ý có người livestream

Khoảng 1 tuần trước, Hoa hậu Yến Nhi đã lên đường sang Thái Lan để tham gia cuộc thi Miss Grand International. Hành chính chinh chiến nhan sắc của người đẹp sinh năm 2004 nhận được sự kỳ vọng của khán giả. Tuy nhiên, Hoa hậu Yến Nhi lại vướng tranh cãi vì phần thể hiện yếu kém bằng tiếng Anh. Đến khuya 4/10 và rạng sáng 5/10, Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục hứng chỉ trích khi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng. Cô có nhiều phát ngôn được cho là không phù hợp, thậm chí văng tục.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Trên MXH, những phát ngôn chưa phù hợp với thân phận đại diện sắc đẹp của Yến Nhi đang bị khán giả phản ứng gay gắt. Cư dân mạng tỏ ra thất vọng với thái độ ứng xử của Hoa hậu này. Hiện, công ty quản lý Sen Vàng vẫn chưa phản hồi về những phát biểu đang bị chỉ trích của Yến Nhi tại cuộc thi Miss Grand International.

Hoa hậu Yến Nhi để để lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng là đại diện Tanzania. Trong đó, cô có những phát ngôn không phù hợp, văng tục

Trước đó, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Yến Nhi trả lời phỏng vấn tại nước ngoài bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong clip, khi được phóng viên đặt câu hỏi nghiêm túc, người đẹp sinh năm 2004 lại liên tục nở nụ cười đùa không ngớt. Nhiều khán giả đánh giá phần thể hiện này của Yến Nhi là thiếu nghiêm túc, thậm chí có phần cợt nhả.

Ngay sau khi đoạn video lan truyền, mạng xã hội đã nổ ra tranh luận dữ dội. Một bộ phận khán giả cho rằng Yến Nhi đang cố tỏ ra tự tin nhưng lại vô tình tạo cảm giác quá vô tư, thiếu chuyên nghiệp. Thậm chí, có người còn so sánh Yến Nhi với các đại diện Việt Nam trước đây, cho rằng phong độ của cô tại cuộc thi hiện tại không còn được như thời điểm đăng quang trong nước.

Hoa hậu Yến Nhi giao lưu với phóng viên khi sang Thái Lan tham gia đấu trường nhan sắc

Phần thể hiện của người đẹp sinh năm 2004 vướng tranh cãi vì thái độ chưa nghiêm túc liên tục cười đùa thiếu chuyên nghiệp

Tối 3/10, đại diện Việt Nam đã tham gia phần giao lưu cùng các thí sinh và đại diện Ban tổ chức tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Trong phần trò chuyện, Yến Nhi nhận được câu hỏi: “Sở thích của bạn là gì?”. Tuy nhiên, cô lại lúng túng, không thể đưa ra câu trả lời dù đã được các thí sinh khác cố gắng gợi ý, hỗ trợ.

Khoảnh khắc này ngay lập tức khiến khán giả trong nước bất ngờ, bởi trước đó tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Yến Nhi từng gây ấn tượng khi xử lý khá trọn vẹn phần thi ứng xử bằng tiếng Anh.

Hoa hậu Yến Nhi gây thất vọng vì phần thể hiện tiếng Anh còn ấp úng, chưa tự tin

Giữa lúc bị réo tên, người đẹp gen Z đã lên tiếng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Cô hy vọng được khán giả đồng hành và ủng hộ trong chặng hành trình sắp tới tại Miss Grand International.

Cô viết: "Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho Nhi những trải nghiệm và bài học quý giá. Mang trên mình dải sash Việt Nam, Nhi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này. Nhi biết rằng ở Việt Nam luôn có những người yêu thương, theo dõi hành trình của mình. Dù bận rộn đến đâu, Nhi đều cố livestream trò chuyện, gửi những điều tích cực nhất đến khán giả.

Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua".

Người đẹp gen Z đã lên tiếng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân khi vướng ồn ào về phần thể hiện ở cuộc thi nhan sắc

Đêm Chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 18/10 tới



