Jimin (BTS) bị chỉ trích vì cách phản ứng với tin đồn hẹn hò trong quá khứ

Ảnh: Big Hit

Nguyên nhân bắt nguồn từ cách anh đề cập, hoặc được cho là né tránh, những ồn ào liên quan đến mối quan hệ tình cảm trong quá khứ với nữ diễn viên Song Da Eun.

Trong buổi phát sóng, Jimin chia sẻ một cách ngắn gọn về đoạn video thang máy cùng Song Da Eun: "Tôi đã nhận ra rằng, việc trở thành một người trưởng thành và sống một cuộc sống tốt đẹp không hề dễ dàng. Tôi chỉ đang giả vờ là một người trưởng thành thôi".

Phát ngôn này nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trên nhiều diễn đàn trực tuyến, không ít người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng nam ca sĩ đang "né tránh" và không đối diện trực tiếp với vấn đề. Một số bình luận còn nhận xét rằng Jimin "vòng vo" và "thiếu trách nhiệm" khi nói về chuyện cá nhân, nhất là trong bối cảnh tin đồn vẫn đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Jimin xuất hiện trong buổi phát sóng trên nền tảng Weverse mới đây (Ảnh: Big Hit)

Trước đó, Song Da Eun từng đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh cô chào Jimin trong thang máy chung cư, đoạn clip này đã làm dấy lên làn sóng bàn tán về mối quan hệ giữa hai người. Big Hit Music đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận rằng cả hai từng có mối quan hệ tình cảm, nhưng hiện tại đã chia tay và không còn liên lạc.

Trong buổi trò chuyện với người hâm mộ, Jimin cũng chia sẻ thêm về kế hoạch âm nhạc sắp tới. Khi được hỏi về việc chuẩn bị cho sân khấu tái hợp của BTS, anh cho biết: "Vẫn chưa có gì cụ thể để chuẩn bị cả. Chúng đang làm việc chăm chỉ cho album, sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để không bị trì hoãn. Đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm âm nhạc mà tất cả mọi người đều thích. Giờ là lúc BTS trở lại".

Theo kế hoạch, BTS sẽ tái hợp và trở lại sân khấu vào nửa đầu năm 2026, khi tất cả các thành viên đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.