Ở tuổi 59, nhiều người đã bước sang ngưỡng nghỉ hưu, chậm rãi tận hưởng cuộc sống. Nhưng với Chuando Tan (Trần Vũ Phi), thời gian dường như là khái niệm… không tồn tại. Với vóc dáng săn chắc 6 múi, làn da mịn màng, gương mặt trẻ trung hơn cả trai 30, nghệ sĩ đa năng này nhiều lần khiến mạng xã hội thế giới phải bùng nổ.

Chuando Tan sinh năm 1966 tại Singapore, là con trai của họa sĩ nổi tiếng Tan Tee Chie. Anh vào nghề người mẫu từ năm 16 tuổi, từng là người mẫu nổi tiếng trong thập niên 1980–1990, sau đó chuyển hướng làm nhiếp ảnh gia, sáng lập công ty nhiếp ảnh ChuanDo&Frey. Những bức ảnh do "ông chú" U60 này chụp mang đậm phong cách thời thượng, tinh tế, thường xuất hiện trên các tạp chí lớn toàn cầu. Anh từng hợp tác với nhiều ngôi sao quốc tế như Janet Jackson, Angelababy và Rita Ora. Chuando Tan còn là chủ công ty người mẫu quốc tế Ave Management.

Chuando Tan có ngoại hình trẻ trung như ở độ tuổi 20-30

Anh cố gắng lắm mới trông giống người... 40 tuổi!

"Ma cà rồng" của showbiz Singapore từng phát hành album 10 bài hát vào năm 1993. Nhưng sau đó, sự nghiệp ca hát của anh không có bước tiến triển nào. Đến năm 2017, Chuando Tan vươn lên thành hiện tượng toàn cầu nhờ ngoại hình trẻ mãi không già. Năm 2020, anh ra mắt màn ảnh rộng với vai chính trong bộ phim Precious Is The Night.

Đã ở ngưỡng U60 nhưng nam nhiếp ảnh gia lại có gương mặt và body trẻ trung khó tin, cứ như thanh niên 20-30 tuổi. Các tờ báo lớn từ New York Post, Daily Mail đến AsiaOne đều từng viết về anh, gọi Chuando là “bằng chứng sống” rằng tuổi tác không phải giới hạn cho sự quyến rũ và sức khỏe. Tài khoản mạng xã hội của nhiếp ảnh gia này nhanh chóng thu hút đến hàng triệu lượt theo dõi. Cư dân mạng không ngừng tán thưởng và xin bí quyết duy trì tuổi thanh xuân của anh.

Cận cảnh body 6 múi đốt mắt của "ông chú" U60

Đáp lại, Chuando luôn khiêm tốn trả lời rằng anh không có bí quyết đặc biệt – chỉ cố gắng duy trì lối sống lành mạnh và kỷ luật. Ngôi sao Singapore cho biết mình không hút thuốc, không uống rượu, ngủ sớm và dậy sớm để giữ đồng hồ sinh học ổn định. Chuando tập gym đều đặn 5–6 buổi mỗi tuần, kết hợp với bơi lội và đi bộ.

Trong ăn uống, anh hạn chế đồ chiên, đường và sữa, ưu tiên thực phẩm tươi, nhiều protein và rau xanh. Đặc biệt, anh không ăn tối muộn, và luôn giữ tinh thần tích cực. "Cơ thể và làn da phản ánh cách bạn đối xử với chính mình", Chuando từng chia sẻ. "Tuổi tác là điều không thể thay đổi, nhưng cách ta sống thì có thể".

Nhiếp ảnh gia không phủ nhận mình cũng có nếp nhăn hay những dấu hiệu tuổi tác, nhưng anh chọn đón nhận và chăm sóc bản thân một cách chủ động. "Tôi không cố tỏ ra trẻ, tôi chỉ muốn khỏe mạnh và hạnh phúc với chính mình" - anh nói. Có lẽ chính tinh thần ấy – cùng lối sống kỷ luật suốt nhiều năm – mới là "bí kíp trường xuân" thật sự của người đàn ông U60 khiến cả thế giới ngưỡng mộ.