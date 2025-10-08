Lisa (BLACKPINK) bất ngờ bị “tóm” hẹn hò trai lạ ở Singapore

Sau khi đổ bộ Paris Fashion Week, Lisa (BLACKPINK) đã đến Singapore để góp mặt trong các hoạt động thuộc khuôn khổ F1 Singapore Grand Prix 2025. Sự xuất hiện của em út nhóm BLACKPINK tại đảo quốc sư tử gây chú ý lớn. Không chỉ tham dự các sự kiện thuộc F1 Singapore Grand Prix, Lisa còn được trông thấy "đánh lẻ" cùng nam diễn viên Ross Butler. Trong đoạn clip do "team qua đường" ghi lại, lực lượng an ninh đã cố gắng ngăn chặn những người xung quanh ghi hình 2 nghệ sĩ.

Khoảnh khắc Lisa và Ross Butler lộ diện bên nhau nhanh chóng gây bão MXH, kéo theo vô số bình luận bàn tán. Nhiều người thắc mắc về mối quan hệ giữa Lisa và Ross Butler. Họ cũng nghi vấn liệu có phải chuyện tình giữa thành viên nhóm BLACKPINK với bạn trai tài phiệt đã đổ vỡ, và Lisa đang bí mật hẹn hò Ross Butler.

Lisa bị bắt gặp "đánh lẻ" với nam diễn viên Ross Butler sau khi tham dự F1 Singapore Grand Prix 2025

Mối quan hệ của 2 nghệ sĩ gây bàn tán khắp MXH. Thậm chí không ít người còn nghi vấn Lisa đang hẹn hò Ross Butler sau khi chia tay bạn trai tài phiệt

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Lisa và nam diễn viên sinh năm 1990 này chỉ là bạn bè. Nhiều khán giả nhận định việc 2 ngôi sao chỉ đi cùng nhau không thể coi là bằng chứng hẹn hò, ngoài ra đời tư và khoảng thời gian rảnh rỗi của Lisa là điều nên được tôn trọng. Trong khi đó, fan của Lisa chia sẻ rằng thần tượng và Ross Butler đi cùng nhau là để ủng hộ các hoạt động biểu diễn của nữ ca sĩ Sorn - bạn chung của họ - trong khuôn khổ sự kiện F1 Singapore Grand Prix 2025.

Người hâm mộ Lisa cho biết nữ idol và Ross Butler cùng đi xem các buổi biểu diễn của Sorn - bạn chung của họ tại sự kiện, chứ không phải hẹn hò riêng với nhau

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình. Dù Lisa - Frédéric Arnault chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng công chúng đều hiểu rằng họ là 1 đôi, luôn đồng hành và âm thầm ủng hộ đối phương.

Tuy nhiên, gần đây, Lisa và bạn trai được cho là lộ dấu hiệu xa cách. Nữ ca sĩ vừa tham dự Paris Fashion Week. Frédéric Arnault cũng có lịch trình công việc tại Pháp. Tuy nhiên, cặp đôi không hề được trông thấy gặp gỡ nhau.

Thời gian gần đây, Lisa và Frédéric Arnault không còn được trông thấy đồng hành cùng nhau

