Bạn trai Lisa (BLACKPINK) làm gì bên Jisoo thế này?

Vào ngày 1/10, Jisoo (BLACKPINK) đã tham dự show Dior tại Paris Fashion Week. Không chỉ đi thảm đỏ và xem trình diễn bộ sưu tập mới, nữ idol còn dự tiệc tối hậu show chính của Dior. Đáng chú ý, trong 1 khoảnh khắc do cánh săn ảnh ghi lại, Jisoo được trông thấy góp mặt ở after party của Dior cùng Frédéric Arnault - bạn trai của Lisa. Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Frédéric Arnault và Jisoo đã người trước, người sau ra khỏi địa điểm tổ chức.

Hình ảnh này ngay lập tức làm dấy lên đồn đoán khắp MXH. Cư dân mạng nghi vấn phải chăng Frédéric Arnault đã hộ tống Jisoo đi sự kiện. Họ cũng thắc mắc đặt câu hỏi tại sao CEO này lại xuất hiện tại bữa tiệc của Dior rồi lại còn cùng chị cả BLACKPINK rời đi cách nhau chỉ tích tắc sau sự kiện. Đáng chú ý, cùng thời điểm đó, Lisa cũng có mặt Pháp, tham dự Paris Fashion Week. Cô còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai vào ngày 2/10, nhưng Frédéric Arnault không hề xuất hiện bên Lisa. Từ đó, không ít dân mạng nghi vấn mối quan hệ của Lisa và bạn trai tài phiệt đang gặp trục trặc. Cặp đôi đã không được trông thấy bên nhau hay tương tác 1 khoảng thời gian.

Bạn trai Lisa và Jisoo người trước, người sau rời after party của Dior

Sự xuất hiện của Frédéric Arnault bên chị cả BLACKPINK gây bàn tán xôn xao

Cùng thời điểm đó, Lisa cũng có mặt ở Paris Fashion Week, nhưng không thấy bạn trai tài phiệt xuất hiện bên cô

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng dân tình đang suy đoán tiêu cực quá mức về mối quan hệ giữa bạn trai Lisa và Jisoo. Đoạn clip paparazzi đăng tải chỉ có thể cho thấy là Frédéric Arnault và chị cả BLACKPINK đã cùng tham gia 1 bữa tiệc, không nói lên bất kỳ vấn đề nào khác. Nhiều khả năng cánh săn ảnh đã cố ý ghép nối 2 màn ra về của Frédéric Arnault và Jisoo thành 1 clip chung để câu tương tác. Chưa kể, Frédéric Arnault là dân kinh doanh và việc anh xuất hiện tại sự kiện của Dior được cho là để mở rộng mảng lưới trong ngành.

Nhiều người lên tiếng bênh vực, cho rằng Frédéric Arnault và Jisoo không có mối quan hệ đặc biệt gì. Thiếu gia này đến dự show Dior cũng vì vấn đề công việc

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình. Dù Lisa - Frédéric Arnault chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng công chúng đều hiểu rằng họ là 1 đôi, luôn đồng hành và âm thầm ủng hộ đối phương.

Nữ idol và thiếu gia tài phiệt có chuyện tình gắn bó, không công khai nhưng ai cũng biết

Cách đây không lâu, Lisa vướng nghi vấn đã bí mật kết hôn với bạn trai Frédéric Arnault. Thông tin này do trang web chia sẻ "tin mù" ẩn danh nổi tiếng Hollywood Crazy Days & Nights đăng tải. Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng tin tức liên quan đến đời tư của Lisa vẫn khiến cộng đồng mạng dậy sóng, thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng rất nhiều bình luận.

Sau đó, trang tin nước Mỹ tiếp tục đăng tải thông tin "Thành viên nhóm nhạc 2 màu bán mọi thứ trong tủ quần áo của cô ấy để làm từ thiện. Đây là dấu hiệu khác cho thấy cô ấy đã chuyển từ châu Á sang châu Âu sống mà không thực sự thừa nhận, điều này sẽ khiến fan của cô ấy nổi giận". Đáng chú ý, vào ngày 29/6 vừa qua, Lisa đã tổ chức buổi thanh lý quần áo cũ của mình với giá rẻ, số tiền thu về sẽ được quyên góp cho tổ chức Good Neighbors. Điều này khiến netizen càng thêm tin rằng Lisa chính là nhân vật trong tin đồn do trang web Hollywood Crazy Days & Nights đăng tải. Trước nghi vấn đã về chung nhà với bạn trai CEO, Lisa vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Thời gian qua, có tin đồn rằng Lisa bán hết quần áo ở Hàn Quốc để chuyển sang châu Âu sống sau khi bí mất kết hôn với Frédéric Arnault

