Khoảng thời gian đen tối của Phương Oanh khi yêu Shark Bình

Chuyện tình của Phương Oanh - Shark Bình luôn nằm trong tâm điểm chú ý. Sau khi công khai tình cảm, cả hai từng trải qua không ít sóng gió, bị dư luận săm soi và liên tục trở thành đề tài bàn tán. Ít ai biết rằng, phía sau những hình ảnh hạnh phúc hiện tại, Phương Oanh từng có giai đoạn khủng hoảng nặng nề vì những điều tiếng từ dư luận.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2023, nữ diễn viên Quỳnh búp bê kể lại rằng khi quyết định công khai yêu Shark Bình, cô không thể lường trước được những sóng gió sẽ ập đến. Dù cả hai đã cố gắng giữ kín mối quan hệ cho đến khi đủ tin tưởng mới xuất hiện bên ngoài, nhưng cuối cùng, hình ảnh riêng tư vẫn bị rò rỉ từ đó "sóng gió" kéo đến. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân vốn là người phóng khoáng, khi yêu thường có phần cường điệu trong cách thể hiện cảm xúc. Chính điều này khiến những hình ảnh riêng tư cùng bạn trai khi bị lan truyền trên mạng lại càng dễ bị nhìn nhận tiêu cực.

Cụ thể, Phương Oanh nói: "Cả hai chúng tôi đều không thể lường trước được mọi việc sẽ xảy ra như vậy. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, Oanh đã luôn cẩn trọng, kín đáo. Chỉ đến khi cả hai phía đều cảm thấy đủ tin tưởng, chúng tôi mới cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài. Cẩn thận thế nhưng vẫn không thể tránh được sóng gió. Bản thân Oanh là một người rất phóng khoáng. Khi đã yêu thích ai, tôi thường có chút cường điệu trong cách thể hiện cảm xúc, dẫn đến việc những hình ảnh riêng tư của mình và người yêu khi bị lộ ra trên mạng dễ bị nhìn nhận tiêu cực".

Thời điểm chưa công khai hẹn hò, Phương Oanh và Shark Bình từng bị bắt gặp tình tứ từ đó bùng lên tranh cãi

Đỉnh điểm của khủng hoảng, Phương Oanh từng nhiều lần nghĩ đến những điều tiêu cực vì sự tấn công từ những người bên ngoài: "Trong khoảng một, hai tuần đầu khi việc yêu đương lộ ra, tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ và luôn thường trực cảm giác bản thân không còn gì để mất. Mỗi khi cảm xúc của mình chùng xuống là những khi bản thân thấy tuyệt vọng vô vùng. Giờ chỉ cần nhắc lại thôi là cảm xúc ấy lại ùa về. Tôi không thể để lộ sự bất an ấy của mình với mọi người, bởi như vậy cũng chẳng để làm gì. Tôi phải tự chịu đựng, phải tự gồng gánh mà vượt qua.

Những lúc chỉ còn một mình khi đêm buông, tôi lại cảm thấy mọi thứ rất kinh khủng. Có không ít lần, khoảng ba hay bốn bận gì đó, tôi từng nghĩ đến những thứ khá tiêu cực. Có những lúc tôi mất kiểm soát tới độ muốn đánh mất mình, muốn tự làm hại bản thân. Khi ấy Oanh mới thấu hiểu tại sao có không ít nghệ sĩ lựa chọn phương thức tiêu cực nhất. Bởi họ đã bị đẩy đến chỗ cảm thấy mình không còn gì nữa. Khi mọi thứ trước mắt đều sụp đổ, họ sợ phải đối diện, sợ sẽ tiếp tục bị vùi dập và muốn tự giải thoát để bản thân không phải trải qua cảm giác ấy".

May mắn cho Phương Oanh, xung quanh cô vẫn có gia đình, bạn bè và những người thật sự yêu thương. Họ không trách móc, không phê phán mà chỉ lặng lẽ động viên, xoa dịu và trở thành chỗ dựa để cô vượt qua. Nhưng sóng gió không chỉ dừng lại ở dư luận. Phương Oanh thừa nhận, mối quan hệ của cô cũng chịu tác động bởi chuyện riêng của Shark Bình.

Phương Oanh thừa nhận từng nghĩ đến những điều tiêu cực trong giai đoạn mới bị phát hiện yêu Shark Bình

Về quan điểm chọn chuyện tình cảm đổi lấy sự nghiệp, Phương Oanh nói: "Công bằng mà nói thì tôi có đánh đổi sự nghiệp lấy chuyện tình cảm đâu, nó bị cướp mất đấy chứ. Sóng gió ập đến một cách bất ngờ, tôi không thể lường trước được hậu quả. Một trong số đó là mình bị giật khỏi tay sự nghiệp bao năm dày công vun đắp chứ không phải thuận tình đánh đổi. Nhưng mà mất đi rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Nhưng Oanh tin thời gian và nỗ lực sẽ là câu trả lời cho việc công sức của Oanh đã mất hay còn.

Oanh tin dù có thế nào chăng nữa, cuộc đời này vẫn có nhiều sự tử tế, chỉ cần mình sống tử tế, thời gian sẽ bù đắp lại cho mình những mất mát trong quá khứ. Oanh cũng không quá lo lắng, cứ mỗi ngày sống tốt, sống tử tế, sống đàng hoàng thì tương lai ngày mai như nào, mình xứng đáng được nhận cái gì mình sẽ có được cái đó".

Sự nghiệp của Phương Oanh cũng bị ảnh hưởng không ít khi bắt đầu mối quan hệ này

Câu chuyện tình cảm cả hai bắt đầu vào khoảng giữa năm 2022, khi loạt hình ảnh thân mật của Phương Oanh và Shark Bình bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Phương Oanh lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích, bị gọi là "người thứ ba". Trước áp lực, Phương Oanh nhiều lần lên tiếng khẳng định tình cảm của mình không sai trái, cả hai đến với nhau khi mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng sóng gió dư luận vẫn không ngừng bủa vây.

Đến tháng 6/2023, bất chấp thị phi, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Đây được xem là lời khẳng định tình yêu bền chặt, dù dư luận vẫn không ngừng bàn tán. Một năm sau, tổ ấm nhỏ của họ càng trọn vẹn hơn khi Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh một trai, một gái. Thế nhưng, ồn ào chưa bao giờ buông tha cặp đôi này. Bên cạnh những lời chúc phúc, Shark Bình vướng lùm xùm kinh doanh, còn Phương Oanh thì không ít lần bị soi từng hành động trên mạng xã hội.

Đến hiện tại, Phương Oanh cho biết cô đã cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình, người thân, bạn bè đến khán giả. Đó chính là điểm tựa quan trọng nhất để cô tiếp tục đi tiếp. Nhìn lại chặng đường đã qua, Phương Oanh không ngần ngại thừa nhận tình yêu với Shark Bình đã cho cô nhiều trải nghiệm "đắt giá". Từ cảm giác rơi xuống vực thẳm đến khi vực dậy, tất cả đều giúp cô trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Với nữ diễn viên, khoảng thời gian đen tối ấy tuy khốc liệt nhưng cũng chính là bài học để cô hiểu rõ giá trị của bản thân và biết cách giữ vững tình yêu giữa thị phi.

Phương Oanh và Shark Bình đã tổ chức lễ ăn hỏi còn đám cưới hoãn lại do nữ diễn viên mang thai



