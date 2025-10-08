Cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay

Theo The Korea Times, mỗi khi sao Kpop nổi tiếng đến hoặc rời Hàn Quốc, sân bay lại trở nên hỗn loạn. Khu vực khởi hành thường chật kín người hâm mộ, phóng viên và người qua lại, gây ra tình trạng tắc nghẽn khiến hành khách bình thường gặp nhiều bất tiện, đôi khi còn gây nguy hiểm. Hiện tượng này được gọi là “phiền toái sân bay”. Mặc dù, nhà chức trách xứ kim chi đang cố gắng xử lý, vẫn chưa có giải pháp hiệu quả nào được đưa ra.

Fan đổ xô về sân bay để đón hoặc tiễn sao Kpop.

Vào tháng 9, Tổng công ty sân bay Quốc tế Incheon tổ chức cuộc họp an toàn với các công ty an ninh tư nhân để thảo luận về vấn đề ngày càng nghiêm trọng này. Đơn vị quản lý sân bay yêu cầu công ty quản lý nghệ sĩ phải nộp “kế hoạch di chuyển” trước khi nghệ sĩ đến hoặc rời đi, đồng thời cho biết sẽ nhắc nhở nhân viên an ninh tuân thủ quy định an toàn và quy tắc sân bay trong quá trình kiểm soát đám đông.

Từ trung tâm giao thông đến sàn diễn thời trang

Ngày nay, sân bay không chỉ là nơi di chuyển mà còn trở thành sân khấu quảng bá thời trang hàng đầu. Người nổi tiếng thường chủ động thông báo lịch bay cho truyền thông để phóng viên chụp ảnh họ trong trang phục được thương hiệu xa xỉ tài trợ.

Góp phần làm gia tăng sự hỗn loạn là các nhiếp ảnh gia hâm mộ và “home master” - người điều hành các trang fan riêng. Họ sử dụng thiết bị cao cấp để chụp hình thần tượng, đôi khi còn bán lại ảnh hoặc biến chúng thành hàng hóa. Một số người thậm chí còn bị cáo buộc trả tiền cho nhân viên hàng không để lấy thông tin chuyến bay của nghệ sĩ.

Jang Won Young, thành viên nhóm IVE, được chụp tại sân bay Incheon vào sáng ngày 5/10 để thực hiện chuyến đi đến Pháp. Hình ảnh này gây sốt trên các trang tin giải trí xứ kim chi như Dispatch.

Thời trang sân bay của sao luôn được giới truyền thông và fan quan tâm. Jennie trước khi đến Pháp vào ngày 4/10.

Những cuộc đụng độ giữa người hâm mộ, home master và nhân viên an ninh thường gây bất tiện cho hành khách bình thường. Điển hình như vụ ồn ào vào tháng 3, phóng viên và người hâm mộ tụ tập quanh nhóm nhạc nữ tân binh Hearts2Hearts tại sân bay Gimpo, khiến các hành khách khác không thể di chuyển được. Một người đàn ông đã hét lên đầy bực tức: “Chúng tôi cũng cần lên máy bay chứ!".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với vị khách trên: “Giờ người nổi tiếng là hoàng gia sao?”, “Nếu ai đó lỡ chuyến bay chỉ vì bị kẹt sau họ thì sao?”...

Không chỉ thời trang, được chú ý tại sân bay thậm chí trở thành tiêu chí để cân đo độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Ngày 3/10, truyền thông Hàn Quốc bị người hâm mộ công kích dữ dội với cáo buộc "thiên vị" Jimin (BTS) hơn Jisoo (BLACKPINK).

Ngày hôm đó, cả hai thần tượng trở về nước sau lịch trình nước ngoài. Theo thông lệ, truyền thông ghi lại hình ảnh ngôi sao ở sân bay rồi đăng lên YouTube cho những người không có điều kiện đi đón xem.

Video so sánh cách Jisoo và Jimin được truyền thông Hàn Quốc đón ở sân bay. Nguồn: X.

Câu chuyện không có gì cho đến khi người ta phát hiện chỉ có một video duy nhất về toàn bộ quá trình Jisoo rời khỏi sân bay, trong khi video về Jimin nhiều gấp mấy lần. Người ta còn chỉ ra phóng viên Dispatch không có tương tác gì với Jisoo, nhưng lại dồn nhiều sự chú ý vào Jimin.

Sau khi so sánh, nhiều người tin rằng Jisoo đã bị "lờ đi" để nhường chỗ cho Jimin. Số khác hoài nghi chị cả BLACKPINK dần hết thời, danh tiếng không được như xưa.

Ai là người có lỗi?

Trong một số trường hợp, tình trạng hỗn loạn dẫn đến các cáo buộc hình sự. Hai vệ sĩ bảo vệ diễn viên Byeon Woo Seok, nổi tiếng với phim Cõng anh mà chạy, khi anh khởi hành sang Nhật Bản dự fan meeting bị truy tố vì vi phạm Luật Dịch vụ an ninh.

Công tố viên cho biết hai người này chiếu đèn sáng vào hành khách và kiểm tra thẻ lên máy bay dù không được phép làm vậy, nhằm ngăn cản việc chụp ảnh bên ngoài phòng chờ của Korean Air.

Sau đó, sân bay từng cân nhắc việc mở cổng riêng cho người nổi tiếng để tránh những vụ việc tương tự. Tuy nhiên, kế hoạch này bị hủy sau khi các nhà lập pháp chỉ trích rằng đó là “đặc quyền cho người nổi tiếng".

Phán quyết của tòa án về vụ việc này được đưa ra ngày 2/10, 15 tháng sau khi xảy ra sự việc. Tòa án quận Incheon phạt một trong hai vệ sĩ (được gọi là A) và công ty an ninh mỗi bên một triệu won (khoảng 720 USD).

“Chiếu đèn vào người khác được xem là hành vi dùng vũ lực, vượt quá phạm vi nhiệm vụ an ninh. Việc chiếu ánh sáng vào những người không gây ra mối đe dọa nào, chỉ vì họ đang chụp ảnh, tương đương với hành vi gây kích thích thị giác", thẩm phán Shin Heung Ho tuyên bố.

Ông phân tích thêm nếu mục đích là để ngăn chặn việc quay phim quá mức, có thể giữ bí mật lịch trình. Người nổi tiếng cũng có thể đội mũ, đeo khẩu trang và đi qua khu vực ít người hơn.

Tuy nhiên, theo thẩm phán, Byeon Woo Seok công khai lịch trình và di chuyển qua khu vực đông người hâm mộ. Hành động này được cho là "gần như đang tổ chức buổi fan meeting".

Vụ ồn ào ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của Byeon Woo Seok. Anh bị một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao, xem mình ở vị thế cao hơn khách hàng bình thường và dung túng cho vệ sĩ lạm quyền. Họ cũng chê trách việc nam diễn viên công khai lịch trình quá dễ dàng, gây ra rắc rối cho người khác.