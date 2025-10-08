G-Dragon xuất hiện cùng Tổng thống Hàn Quốc trong video quảng bá Hội nghị APEC 2025

Hình ảnh gần gũi của Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh: Allkpop

Ủy ban APEC 2025 Hàn Quốc vừa chính thức ra mắt video quảng cáo mới trên YouTube, quy tụ các gương mặt nổi tiếng gồm G-Dragon, Jang Wonyoung (IVE), huyền thoại bóng đá Park Ji Sung, đạo diễn Park Chan Wook, DJ Peggy Gou, đầu bếp Anh Sung Jae, cùng Tổng thống Lee Jae Myung.

Đoạn video dài 74 giây gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên khi G-Dragon, trong bộ đồng phục phi công, bước vào một nhà hàng nơi Park Chan Wook và Park Ji Sung đang trò chuyện. Peggy Gou ngồi gần đó, nhâm nhi tách trà, khẽ ngẩng lên khi thấy anh xuất hiện. Bối cảnh sau đó chuyển sang một căn phòng rộng, nơi các "phi công" đại diện cho các nền kinh tế thành viên APEC cùng tụ họp.

Tạo hình của G-Dragon trong video (Ảnh: Allkpop)

Trong video, đầu bếp Anh Sung Jae giới thiệu một món ăn được tạo hình như Cheomseongdae - đài thiên văn cổ đại mang tính biểu tượng của Hàn Quốc - với lớp trang trí tinh xảo và ý nghĩa gợi nhắc đến di sản văn hóa. Jang Wonyoung, trong bộ hanbok truyền thống, đảm nhận vai trò thu ngân, tươi cười nói: "Xin hãy dọn đường cho năm 2025".

Kết thúc video là một hình ảnh đầy cảm xúc: Tổng thống Lee Jae Myung xuất hiện trong vai một nhân viên mặt đất tại sân bay, mặc áo phao và cầm dùi cui tín hiệu, hướng dẫn G-Dragon "cất cánh", một khoảnh khắc biểu tượng cho hành trình hướng tới Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.

Dự án được sản xuất bởi Dolphiners Films và đạo diễn Shin Woo Seok, người đứng sau nhiều chiến dịch quảng cáo sáng tạo. "Thông qua những hình ảnh mang tính biểu tượng, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp 'thế giới đang tụ họp tại Gyeongju'. Ngoài việc quảng bá cho sự kiện, chúng tôi muốn khơi dậy niềm tự hào và sự phấn khích trong lòng người dân Hàn Quốc", đạo diễn Shin Woo Seok chia sẻ.

Những gương mặt đình đám của văn hóa đại chúng Hàn Quốc xuất hiện trong video (Ảnh: Allkpop)

Theo ông, việc lựa chọn các nhân vật tham gia được thực hiện rất kỹ lưỡng: "Chúng tôi cần những gương mặt không chỉ đại diện cho văn hóa đại chúng Hàn Quốc mà còn có tầm ảnh hưởng quốc tế. Dù lịch trình của họ vô cùng bận rộn, tất cả đều nhiệt tình góp mặt. Ngay cả Tổng thống Lee Jae Myung cũng đồng ý tham gia, không phải với tư cách nhà lãnh đạo, mà trong một vai diễn khiêm nhường, gần gũi. Chính điều đó khiến thông điệp của video trở nên ý nghĩa hơn".

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11/2025 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk-do. Sự kiện được xem là một trong những hoạt động ngoại giao - kinh tế quan trọng nhất mà Hàn Quốc đăng cai trong những năm gần đây.