Cuộc hôn nhân với Hyun Bin khiến Son Ye Jin xuống sắc?

Ngày 10/7, tờ 163 đưa tin chủ đề "Son Ye Jin ngày càng tàn tạ, héo mòn vì Hyun Bin?" được bàn luận sôi nổi trên MXH Weibo. Nguồn cơn của việc tài tử Hàn Quốc bỗng dưng bị netizn xứ Trung "đổ lỗi" cho sự xuống sắc của Son Ye Jin đến từ diện mạo đối lập khi xuất hiện trước công chúng của cặp đôi. Vậy, Hyun Bin có phải là "nhân tố" khiến Son Ye Jin sa sút ngoại hình?

Ngoại hình tương phản gây bàn tán của Hyun Bin - Son Ye Jin

Theo tờ 163, cách đây vài ngày, Hyun Bin đã đến đảo quốc sư tử tham dự giải F1 Singapore Grand Prix 2025, với tư cách đại sứ của Ferrari. Tại sự kiện, nam diễn viên hàng đầu gây ấn tượng vẻ ngoài cực kỳ lịch lãm, điển trai và phong thái đĩnh đạc. Những hình ảnh cam thường của Hyun Bin tại F1 Singapore Grand Prix nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH Weibo, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Cư dân mạng Trung Quốc đã dành những lời khen "có cánh" cho vẻ đẹp nam tính, trưởng thành và tỷ lệ cơ thể cân đối của Hyun Bin. Tuy đã bước sang tuổi 43 và là ông bố 1 con, nhưng điều này không làm ảnh hưởng nhiều tới "visual" chuẩn tài tử của ông xã Son Ye Jin. Anh được nhận xét là hình mẫu của sự lịch lãm, phong độ và quyền lực ở showbiz Hàn Quốc.

Hyun Bin phong độ, điển trai tại F1 Singapore Grand Prix

Ngoại hình cao ráo, dáng người chuẩn và trẻ trung của nam diễn viên ở tuổi ngoài 40 nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng

Nếu như Hyun Bin cho thấy anh vẫn duy trì phong độ tuổi trung niên rất ổn thì Son Ye Jin được đánh giá trái ngược hoàn toàn với ông xã tài tử. Vài tháng trở lại đây, ngoại hình của người đẹp Hạ Cánh Nơi Anh bị cư dân mạng nhận xét "bất ổn", xuống sắc thấy rõ.

Từ LHP Venice sang đến LHP Busan, "quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" khiến netizen phải ngỡ ngàng khi nhìn ngắm đến gương mặt của cô. Ở tuổi 43, nữ diễn viên để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, mắt bị sụp mí, nếp nhăn trên gương mặt càng rõ hơn khi cười. Thần sắc của Son Ye Jin cũng bị chê kém tươi tắn, rạng ngời. Vẻ ngoài đi xuống của cô đến cả ảnh có sử dụng filter cũng không che giấu nổi.

Tuy có rất nhiều ý kiến bảo vệ Son Ye Jin rằng cô đã ngoài 40 tuổi, việc lão hóa là không thể tránh khỏi và nữ diễn viên đã can đảm chọn già đi 1 cách tự nhiên thay vì "dao kéo" để níu giữ tuổi xuân, nhưng nhìn diện mạo của minh tinh hàng đầu xứ Hàn hiện tại, nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Sau khi kết hôn và sinh con, Son Ye Jin bị đánh giá xuống sắc thấy rõ

Trong hình ảnh chưa qua photoshop kỹ càng, Son Ye Jin lộ rõ dấu hiệu lão hóa

Cuộc hôn nhân với Hyun Bin khiến Son Ye Jin xuống sắc?

Nhìn diện mạo đối lập của Hyun Bin và Son Ye Jin sau khi cưới, không ít netizen xứ Trung đã đặt câu hỏi phải chăng minh tinh xứ Hàn đang chịu áp lực làm mẹ làm vợ đến kiệt sức, tàn úa nhan sắc. Nghi vấn này xuất phát từ chia sẻ của Son Ye Jin trong quá trình quảng bá bộ phim No Other Choice vào giữa tháng 9. Khi đó, Son Ye Jin đã nói với đồng nghiệp rằng cô rất thích đi du lịch, dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn sau khi quay phim. Tuy nhiên, kể từ khi có con, nữ diễn viên đã không thể đi du lịch được nữa.

Chia sẻ của Son Ye Jin nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ Hàn, nhưng không phải theo chiều hướng tích cực. Nhiều netizen gọi tên Hyun Bin, yêu cầu anh san sẻ việc nhà, trông con cho Son Ye Jin để vợ có thể đi du lịch, dành thời gian chăm sóc bản thân. Thậm chí, họ còn cho rằng tài tử này có dấu hiệu "gia trưởng" khi bản thân đi khắp nơi, ra cả nước ngoài đóng phim, để vợ ở nhà vất vả trông con và phải hy sinh sở thích cá nhân.

Son Ye Jin gây xôn xao khi tâm sự rằng cô không thể đi du lịch sau khi kết hôn

Trước những chỉ trích rằng Hyun Bin là người vô tâm, để Son Ye Jin đơn độc chăm con, vun vén tổ ấm đến tàn tạ, người hâm mộ đã phải lên tiếng bảo vệ nam diễn viên. Họ cho rằng antifan đã tấn công Hyun Bin đầy ác ý và vô lý.

Đầu tiên, việc Son Ye Jin không đi du lịch và ở nhà chăm con, chưa chắc là do cô không có thời gian vì chẳng được chồng san sẻ. Nhiều khả năng đó là lựa chọn của Son Ye Jin. Do đó, không thể chỉ dựa vào vài lời nói mà quy chụp Hyun Bin gia trưởng, chỉ sống cho bản thân mà không hỗ trợ Son Ye Jin.

Thứ 2, Son Ye Jin đã ngoài 40 và việc cô già đi chuyện bình thường. Ở tuổi trưởng thành, những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng lại chính là dấu ấn của trải nghiệm và thời gian, giúp Son Ye Jin thêm phần duyên dáng và gần gũi khi dám sống thật với chính mình.

Nhiều người lên tiếng bảo vệ Hyun Bin khi anh bị chỉ trích

Tình cảm bền chặt của Hyun Bin - Son Ye Jin

Son Ye Jin sinh con trai đầu lòng vào năm 2022 và phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất 1 thời gian. Khi quý tử cứng cáp hơn, người đẹp này nhanh chóng tái xuất showbiz, tham gia các dự án phim ảnh mới. Theo Son Ye Jin, cuộc sống của vợ chồng cô thay đổi 180 độ sau khi có con. Nữ diễn viên luôn ưu tiên bé Alkong hơn chồng. Dù vậy, Hyun Bin vẫn thấu hiểu và thông cảm cho cô.

"Ngày còn yêu hay lúc mới cưới, tôi hay lên công thức nấu ăn rồi nấu đủ món mới cho ông xã. Còn bây giờ, mọi thứ đều xoay quanh con. Có lúc nấu cho con xong, có phần dư ra tôi mới đưa cho chồng. Anh ấy ăn và trêu rằng 'lâu lắm rồi mới được ăn món này'. Trong cuộc sống thực tế, rất nhiều cặp vợ chồng sẽ cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng chồng tôi không hề trách móc, dù trong lòng anh ấy có thể hơi buồn vì bản thân bị xếp sau con. Dù vậy, anh ấy vẫn hiểu và thông cảm cho tôi, khiến tôi rất xúc động và biết ơn", Son Ye Jin chia sẻ.

Son Ye Jin biết ơn Hyun Bin vì nam diễn viên luôn thấu hiểu, thông cảm cho cô

Bên cạnh đó, minh tinh xứ Hàn còn hạnh phúc tiết lộ Hyun Bin sẵn sàng theo cô đến đoàn phim để chăm cả vợ lẫn con. Mỗi ngày, tài tử đều chủ động cho con ăn, thay tã để giảm bớt công việc nhà cho bà xã. Người đẹp Hạ Cánh Nơi Anh từng đăng bài khen ngợi chồng đã chịu nhiều vất vả với vai trò người bố trên MXH. Cô còn hé lộ Hyun Bin còn tự mình giặt quần áo cho con bằng tay.

Có thể nói, kể từ khi về chung nhà đến nay, cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều nỗ lực vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Cả 2 cố gắng hỗ trợ bạn đời trong việc chăm sóc con cái để ai cũng có tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Cặp sao hàng đầu xứ kim chi cố gắng hỗ trợ đối phương, cùng vun vén tổ ấm

