Chế Nguyễn Quỳnh Châu thẳng thừng từ chối mời 1 Á hậu dự đám cưới?

Sau lễ đám hỏi được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu hiện đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại cùng bạn trai doanh nhân Phát Nguyễn. Mới đây, nàng hậu đã thực hiện một buổi livestream ghi lại quá trình cùng ekip viết thiệp mời gửi đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Trong đoạn phát sóng, Quỳnh Châu thoải mái chia sẻ về danh sách khách mời, hé lộ loạt gương mặt đình đám của Vbiz sẽ có mặt trong hôn lễ như Lan Khuê, Hương Giang, Minh Tú, Puka – Gin Tuấn Kiệt, Thuý Vân, Khổng Tú Quỳnh, Khánh Vân,... Sự kiện này được dự đoán sẽ quy tụ dàn mỹ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn trở thành một trong những đám cưới được quan tâm nhất làng giải trí cuối năm nay.

Á hậu Quỳnh Châu tiết lộ dàn khách mời trong đám cưới

Trong lúc trò chuyện cùng khán giả, một cư dân mạng bất ngờ đề xuất Quỳnh Châu nên mời Minh Anh - người đẹp từng đồng hành cùng cô tại Miss International Queen Vietnam 2025 - tham dự đám cưới. Trước bình luận này, Quỳnh Châu liền đáp lại một cách dứt khoát: "Không không không, mời Minh Anh làm gì!".

Phản ứng thẳng thừng và biểu cảm nghiêm túc của nàng Á hậu khiến dân mạng lập tức bàn tán, cho rằng giữa hai người đẹp có khúc mắc gì đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, chính Minh Anh xuất hiện trong khung hình livestream, đứng phía sau Quỳnh Châu với nụ cười vui vẻ, chứng minh mối quan hệ của cả hai hoàn toàn bình thường.

Minh Anh xuất hiện "check var" cô giáo của mình sau câu nói "không muốn mời cưới"

Được biết, Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng đảm nhận vai trò mentor của Minh Anh tại Miss International Queen Vietnam 2025. Cả hai giữ mối quan hệ khá thân thiết sau chương trình, thường xuyên xuất hiện chung trong các hoạt động. Câu nói "không mời Minh Anh" chỉ là một lời đùa vui giữa hai cô trò, thể hiện tính cách dí dỏm và gần gũi của nàng Á hậu.

Khoảnh khắc này sau khi được lan truyền đã khiến nhiều người bật cười vì sự đáng yêu của cả hai. Một số fan còn trêu rằng "Minh Anh chắc chắn sẽ có thiệp riêng", đồng thời khen Quỳnh Châu khéo léo biến buổi livestream chuẩn bị cưới thành một buổi tương tác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ viral.

Quỳnh Châu là mentor của Minh Anh tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2025

Vào tháng 9 vừa qua, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức thông báo sắp nhập hội "vợ người ta". Nàng hậu lần đầu hé lộ khoảnh khắc cười tươi rói khi được bạn trai là doanh nhân Phát Nguyễn ngỏ lời cầu hôn. Cô đã gật đầu đồng ý vào 1 năm trước những đến nay mới tiết lộ khoảnh khắc đặc biệt này để thông báo với bạn bè, người hâm mộ.

Theo đó, Quỳnh Châu được cầu hôn vào đúng dịp sinh nhật của cô vào năm 2024. Khi đó, Quỳnh Châu được tổ chức buổi tiệc ấm cúng bên cạnh những người bạn thân thiết, cô được bạn trai tạo bí mật khi đưa ra biển đang được trang trí sẵn dòng chữ Marry me?. Trước màn "đánh úp" này, Quỳnh Châu không giấu được sự bất ngờ và vui vẻ. Khi Phát Nguyễn cầu hôn, cô chưa nhận lời ngay mà hỏi ngược: "Sao khó tính thế mà vẫn thích lấy à?" khiến mọi người bật cười, còn nam doanh nhân đáp lại: "Đúng rồi, I love you".

Quỳnh Châu được bạn trai cầu hôn đúng dịp sinh nhật

Vào ngày 23/9, Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 chính thức tổ chức lễ dạm ngõ cùng bạn trai Phát Nguyễn. Buổi lễ diễn ra kín đáo, riêng tư, chỉ có sự góp mặt của người thân và bạn bè gần gũi, nhưng hình ảnh hiếm hoi được hé lộ cũng đủ khiến công chúng xuýt xoa.

Xuất hiện trong chiếc áo dài trắng, Quỳnh Châu khoe trọn nhan sắc trong trẻo và dịu dàng. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười nhẹ nhàng cùng lối trang điểm tự nhiên giúp nàng hậu toát lên thần thái ngọt ngào. Phát Nguyễn cũng diện áo dài trắng đồng điệu, ghi điểm với vẻ ngoài phong độ và điển trai. Cả hai khi đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi vừa vặn, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Cặp đôi vừa tổ chức lễ ăn hỏi với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết nhất