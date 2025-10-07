Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng

Tám Tám (tổng hợp), Theo Đời sống Pháp luật 21:37 07/10/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Hoa hậu sinh năm 1991 đang có cuộc sống sang giàu, hôn nhân viên mãn cùng khoảng thời gian ngọt ngào bên chồng con.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 1.

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, lọt top 10 Vietnam's Next Top Model 2010, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cùng năm, cô thi Miss Universe nhưng trượt top 15.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 2.

Năm 2016, cô làm huấn luyện viên The Face Vietnam cùng Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê. Cô đắt show trình diễn thời trang, dự sự kiện, quảng cáo trước khi sang Mỹ năm 2018.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 3.

Thời điểm đó, người đẹp tuyên bố tạm ngừng hoạt động showbiz để sang Mỹ chữa bệnh về tuyến giáp. Thời điểm mới sang Mỹ, Phạm Hương ký hợp đồng quản lý với 3 công ty tại Hawaii, Los Angeles và Seattle. Cô tham gia một số hoạt động chụp ảnh, quảng cáo ở Mỹ.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 4.

Sau đó cô kết hôn, sinh con, định cư tại xứ sở cờ hoa đến giờ. Khi lấy chồng, hoa hậu sinh năm 1991 gác lại đam mê nghệ thuật, tập trung cho việc nội trợ, chăm sóc con cái.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 5.

Được biết ông xã của Phạm Hương là một doanh nhân Việt kiều nhưng từ khi lấy chồng đến nay, cô chưa một lần công khai danh tính ông xã dù đã có với nhau 2 con: Bé Maximus 7 tuổi và Apollo 4 tuổi.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 6.

Hiện nàng hậu đang sống cùng chồng và hai con trong biệt thự hai tầng lầu, 7 phòng ở Los Angeles. Chỉ riêng phòng để đồ của hoa hậu sinh năm 1991 đã chứng minh độ giàu có, sang chảnh.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 7.

Năm 2023, cô mở cửa hàng hoa tại California, phục vụ đam mê cắm hoa. Trên trang cá nhân, Phạm Hương thường khoe những tác phẩm hoa do cô cắm.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 8.

Hiện tại, người đẹp tập trung toàn bộ thời gian làm việc tại tiệm hoa với mong muốn xây dựng tiệm ngày càng chuyên nghiệp và phát triển vững vàng.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 9.

Mỗi ngày của Phạm Hương bắt đầu từ 6 giờ sáng. Cô thường tập yoga khoảng 1 tiếng, sau đó đưa các con đến trường. Thời gian con ở trường, người đẹp cũng về tiệm hoa làm việc.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 10.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 11.

Thời gian rảnh, cô đi cà phê, nhà hàng.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 12.

Cuối tuần, người đẹp dành trọn thời gian cho gia đình, chồng con qua những buổi hẹn hò chơi golf, trượt tuyết…

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 13.

Ở tuổi 35, Phạm Hương chú trọng giữ gìn nhan sắc. Ngoài tập thể thao, hoa hậu còn quan tâm chế độ ăn uống khoa học.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 14.

Cô thường tự nấu ăn ở nhà để hạn chế dầu mỡ. Gia đình cô thích uống nước ép, ăn salad rau quả, hạn chế thịt đỏ vào bữa tối.

Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng- Ảnh 15.

Hoa hậu yêu thích cuộc sống yên bình, gần gũi thiên nhiên ở Mỹ

Vợ chồng Phạm Hương lộ dấu hiệu lạ?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày