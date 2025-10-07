Trang 163 đưa tin ngày 6/10, một clip đăng tải hậu trường tham gia Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) của Địch Lệ Nhiệt Ba và Châu Dã đã tạo nên cuộc tranh cãi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Cả hai người đẹp tham dự sự kiện của nhà mốt Dior. Trong clip, Châu Dã tỏ thái độ khó chịu trước sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí còn liếc xéo mỹ nhân Tân Cương. Tuy nhiên, một số người cho rằng khi đó Châu Dã đang đứng chụp hình, Nhiệt Ba đi tới xô đẩy đàn em nhưng không xin lỗi. Vì vậy, người hâm mộ của cả hai tranh cãi xem lỗi thuộc về ai.

Châu Dã bị chỉ trích vì có thái độ không đúng mực với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Châu Dã gặp rắc rối với gương mặt lạnh lùng, bị cho là có thái độ trịch thượng cao ngạo. Tháng 6/2024, khi tham dự sự kiện Đêm hội Điện ảnh Douyin, Châu Dã bị phóng viên tố có thái độ kênh kiệu, được chào hỏi nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ lớn, kỳ cựu cũng có thái độ tốt hơn cô.

Đáng nói, đây là phóng viên của kênh điện ảnh CCTV6, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Scandal khiến Châu Dã vấp phải nhiều chỉ trích của công chúng.

Trong video mà nhân viên của đài CCTV đăng tải, phóng viên đã gọi Châu Dã bằng giọng nhẹ nhàng để cô quay lại tương tác với ống kính. Tuy nhiên, thái độ của Châu Dã là cố tình quay mặt vào tường và bước đi nhanh. Không phải nữ diễn viên không nghe thấy mà cô không muốn chào hỏi đối phương.

Sau khi vướng scandal, danh tiếng của Châu Dã tụt dốc thảm hại, các từ khóa liên quan tới vụ scandal của cô như "Châu Dã xị mặt", "CCTV6 chứng minh có gắn logo"... đều có lượt đọc và tương tác cao, đồng thời lượng người xem cũng tăng nhanh trên nhiều nền tảng. Châu Dã nhiều lần bị chỉ trích vì thái độ kênh kiệu, ngôi sao cũng được chia sẻ lại. Sau đó, Châu Dã phải lên tiếng xin lỗi và ở ngày tiếp theo, cô nhanh chóng tới chào hỏi các phóng viên.

Chính vì vậy, trong sự việc lần này, nhiều người đánh giá Châu Dã không biết kiểm soát biểu cảm dù đã từng vấp ngã.