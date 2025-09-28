Khoảng 1 tuần trước, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tổ chức lễ dạm ngõ với bạn trai Phát Nguyễn. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2022. Trước đó cặp đôi đã có 2 năm đồng hành bên nhau.

Mới đây, Á hậu sinh năm 1994 đã đăng tải hình ảnh bên bạn trai. Cả hai bồng bế 2 chú cún và có biểu cảm dễ thương. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý không chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp của Quỳnh Châu mà còn là vòng 2 lớn bất thường. Khoảnh khắc này làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai sau đám hỏi cách đây không lâu.

Trước đó, Quỳnh Châu chia sẻ cả hai có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ nên đã tiến tới tìm hiểu nhau. Cô khẳng định chỉ công khai tình cảm khi bản thân đã quyết định sẽ gắn bó đi đường dài.

Quỳnh Châu diện váy dáng suông nhưng nhiều người cho rằng phần bụng của Á hậu nhô lên khác lạ

Cư dân mạng liền rộ nghi vấn cặp đôi đang có tin vui

Vào ngày 23/9, người đẹp sinh năm 1994 và bạn trai Phát Nguyễn đã bí mật tổ chức lễ dạm ngõ

Mối tình của Quỳnh Châu và Phát Nguyễn chính thức được công khai vào dịp Giáng sinh năm 2022, sau quãng thời gian hơn 2 năm âm thầm gắn bó. Cả hai lựa chọn cách yêu kín đáo, tránh ồn ào thị phi nhưng vẫn đủ sâu sắc và bền chặt để thấu hiểu, đồng hành cùng nhau.

Phát Nguyễn sinh năm 1989, hơn Quỳnh Châu 5 tuổi, hiện là một doanh nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch. Anh đồng thời là đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt.

Nhiều nguồn tin cho biết Phát Nguyễn xuất thân từ gia đình có nền tảng vững vàng, sở hữu tiềm lực kinh tế đáng kể, tạo điều kiện để anh phát triển sự nghiệp quản trị – vận hành khách sạn một cách bài bản.

Cặp đôi đã gắn bó bên nhau được 5 năm trước khi chính thức về chung một nhà

Á hậu Quỳnh Châu từng dành nhiều lời "có cánh" khi nhắc về nam doanh nhân: "Anh ấy rất thương ba mẹ tôi, cũng hết mình ủng hộ tôi khi đi thi sắc đẹp. Bạn trai rất tự hào về tôi, tôi cảm thấy rất tự tin khi mình có hậu phương vô cùng vững chắc như thế bên cạnh".

Người đẹp 9x được cầu hôn vào năm 2024, trong đúng dịp sinh nhật của cô