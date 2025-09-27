Bộ ảnh “cưng xỉu” của cặp Anh tài Vbiz và vợ kém 13 tuổi, mẹ bầu khoe dáng đỉnh miễn bàn!

Anh tài Hà Lê và bà xã Gia Linh gặp gỡ lần đầu trong cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ 4. Hà Lê đảm nhận vai trò là biên đạo - giám khảo còn nửa kia là thí sinh. Sau 4 năm cả hai bắt đầu nên duyên hẹn hò và tiến tới chuyện kết hôn. Tháng 8 vừa qua, Hà Lê thông báo bà xã đang mang thai con đầu lòng.

Trong dịp sinh nhật mừng tuổi 42, Hà Lê bất ngờ tung bộ ảnh ngọt ngào bên bà xã kém 13 tuổi trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi khoảnh khắc tình cảm, hình ảnh mẹ bầu rạng rỡ của vũ công Gia Linh cũng nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Trong ảnh, bà xã Hà Lê diện crop top đơn giản, khéo khoe vòng 2 lớn rõ. Dù đang mang thai con đầu lòng nhưng cô vẫn được khen thần thái tươi tắn.

Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Hà Lê lên tiếng phản hồi: "Em xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ".

Hà Lê đăng tải hình ảnh mới bên vợ bầu kém 13 tuổi để đón mừng tuổi 42

Vũ công Gia Linh được khen ngợi nhan sắc rạng rỡ dù đang mang thai con đầu lòng

Cặp đôi mới công khai thông tin gia đình có thêm thành viên mới vào tháng 8 vừa qua

Vợ Hà Lê là 1 vũ công, biên đạo khá nổi tiếng. Đầu năm 2023, Hà Lê - Gia Linh chính thức thành vợ chồng. Sau khi về chung một nhà, Hà Lê thoải mái tiết lộ về cuộc sống hôn nhân trước truyền thông. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân đã thay đổi nhiều khi sống "ngoan" hơn, kiềm chế tính nóng nảy, đi đâu cũng chú ý giờ giấc để về nhà sớm và thậm chí sẵn sàng giao 90% thu nhập cho vợ quản lý.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên khi Gia Linh mới 15 tuổi tại một chương trình

Đầu năm 2023, Hà Lê - Gia Linh chính thức thành vợ chồng

Hà Lê từng theo học và tốt nghiệp ngành Toán kinh tế tại Đại học Nottingham Trent (Anh). Trở về Việt Nam, anh ghi dấu ấn khi hoạt động trong nhóm nhạc PB Nation cùng Phúc Bồ, nổi bật với khả năng rap cá tính và vũ đạo hip hop cuốn hút. Không chỉ dừng lại ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Hà Lê còn là người đứng sau nhiều sân chơi nhảy dành cho giới trẻ, góp phần lan tỏa văn hóa hip hop tại Việt Nam.