Nam Em gây sốc với diện mạo gầy rộc, biểu hiện bất thường khi trở lại showbiz

Từng là cái tên được yêu mến, tuy nhiên Nam Em liên tục vướng lùm xùm khiến khán giả chán nản. Sau khi bị xử phạt vào tháng 4/2024, cô đã không còn xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Nam Em xuất hiện tại buổi thử đồ trước khi tham gia biểu diễn ở một sự kiện. Xuất hiện cùng Nam Anh, người đẹp gốc Tiền Giang khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài khác lạ.

Trong video, Nam Em để lộ vóc dáng gầy rộc, gương mặt hốc hác thấy rõ, khác hẳn hình ảnh rạng rỡ, đầy sức sống trước kia. Ngay khi clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận lo lắng. Khi trò chuyện, Nam Em cười gượng gạo và thể hiện sự ngại ngùng.

Nam Em hiếm hoi lộ diện sau thời gian ở ẩn (Nguồn: @khanhnguyen2509)

Cô xuất hiện gầy gò thấy rõ, thái độ e dè khi nói chuyện

Nam Em hiện không còn năng nổ hoạt động nghệ thuật như trước

Nam Em vốn được biết đến là người đẹp tài năng khi có thể làm người mẫu, ca hát. Cô từng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, thời gian qua, cô liên tục gây chú ý bởi những phát ngôn, hành động gây tranh cãi và tình trạng sức khỏe thất thường.

Trên sóng livestream, Nam Em từng tiết lộ bản thân mắc hội chứng sợ nuốt. "Mọi người biết cái hội chứng sợ nuốt không? Có nghĩa là mình thấy nó bọt bọt bọt bọt á. Cái tự nhiên mình nuốt nước bọt mình xuống mà nó có bọt, tự nhiên mình cảm thấy khó chịu nên em phải phun ra mới cảm thấy dễ chịu. Ăn uống cũng vậy, em nhai kỹ lắm em mới dám nuốt. Chứ nhai mà ẩu ẩu mà nuốt cảm lấy lợn cợn là em cảm thấy khó chịu", cô cho hay.

Nhìn lại diện mạo xinh đẹp của cô trước kia khiến không ít người tiếc nuối

Trước khi ở ẩn, Nam Em được đánh giá khá tài năng khi có thể làm người mẫu, ca hát

Nam Em công khai mối quan hệ tình cảm vào cuối tháng 11/2023. Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng “khui” ra loạt thông tin bất lợi về bạn trai cô, từ quá khứ nợ nần chồng chất đến việc từng trải qua hai đời vợ. Chuyện tình của cả hai vì vậy liên tục gặp sóng gió, buộc Nam Em nhiều lần phải lên tiếng bảo vệ người yêu. Cặp đôi này từng chia tay rồi lại chung sống cùng nhau.

Tháng 4/2024, Nam Em bị xử phạt vì liên tục livestream chia sẻ những thông tin sai lệch. Sau lùm xùm này, hình ảnh của người đẹp sinh năm 1996 bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng. Hiện cô gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí và không còn đi biểu diễn.

Đến tháng 6/2024, Nam Em đăng tải bài viết thừa nhận bản thân chính là người gây ra những ồn ào thời gian qua. Cô trải lòng: "Tôi đã tự huỷ hoại cuộc đời và sự nghiệp của mình để đi tìm câu trả lời. Tôi có thực sự muốn tiếp tục sống hay không? Và sau đó tôi thấy thiếu âm nhạc tôi không sống nổi. Vậy nên đã hiểu rõ bản thân rồi thì phải cố gắng tiếp tục thôi. Cuối cùng vẫn là đi tìm câu hỏi mục đích sống của mình là gì".