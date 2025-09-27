Touliver trực tiếp có động thái thể hiện thái độ với Tóc Tiên

Thời gian gần đây, cặp đôi quyền lực Tóc Tiên - Hoàng Touliver liên tục vướng tin đồn gây xôn xao. Từ chỗ luôn được ngưỡng mộ với hình ảnh gắn bó, đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống, cả hai bỗng trở thành tâm điểm bàn tán khi nhiều chi tiết bất thường bị cư dân mạng "soi" kỹ. Họ ít xuất hiện cùng nhau, không còn khoe khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội, thậm chí còn bị cho là không sống chung khi Tóc Tiên thường check-in ở không gian khác, trong khi Touliver vẫn đăng ảnh mèo cưng trong căn biệt thự quen thuộc.

Giữa lúc ồn ào bủa vây, mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Touliver vẫn đều đặn thả tim những bức ảnh mà Tóc Tiên đăng tải trên trang cá nhân. Hành động tuy nhỏ nhưng được xem là cách "Phù thủy âm nhạc" ngầm thể hiện tình cảm và sự quan tâm đến bà xã, đồng thời phủ nhận phần nào những tin đồn. Nhiều fan cho rằng đây là tín hiệu cho thấy cặp đôi vẫn quan tâm cuộc sống của nhau, chỉ chọn cách sống kín tiếng hơn trước, không phô bày đời tư quá nhiều lên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng chỉ một vài động thái trên Instagram là chưa đủ để xóa bỏ mọi nghi vấn.

Hoá ra Touliver vẫn âm thầm "thả tim" đều đặn những bài đăng của vợ

Động thái của Touliver phần nào thể hiện thái độ của anh dành cho Tóc Tiên giữa nghi vấn

Tóc Tiên - Touliver bén duyên từ công việc, dần dần gắn bó và trải qua nhiều năm yêu nhau trong sự kín đáo tuyệt đối. Phải đến năm 2020, hôn lễ giản dị nhưng đầy ấm áp ở Đà Lạt mới chính thức đánh dấu chặng đường hôn nhân của cả hai.

Sau khi về chung một nhà, họ vẫn giữ lối sống thoải mái, tôn trọng công việc của nhau, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong vài sự kiện hoặc được bắt gặp trong đời thường. Cũng chính sự kín đáo và nhjej nhàng này mà mối tình Tóc Tiên – Touliver từng được coi là một trong những tình yêu đáng ngưỡng mộ của Vbiz, không ồn ào thị phi, không dùng đời tư để gây chú ý, thay vào đó tập trung cho sự nghiệp nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của Tóc Tiên và Touliver vẫn là một ẩn số khiến khán giả tò mò. Cả hai giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi trực tiếp nào về tin đồn. Nhiều người cho rằng, với tính cách kín đáo vốn có, đây là cách họ lựa chọn để bảo vệ sự bình yên cho đời sống riêng tư. Với người hâm mộ, điều quan trọng nhất không phải là họ xuất hiện chung nhiều hay ít, mà là vẫn còn dành cho nhau sự quan tâm, dõi theo, như cách Touliver lặng lẽ thả tim dưới ảnh của Tóc Tiên giữa bão tin đồn.

Trước đây, Tóc Tiên và chồng dành rất nhiều thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên đi du lịch, ăn uống và tập luyện vô cùng tình tứ



