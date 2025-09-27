Suốt nhiều tháng qua, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận sau khi cô vướng vòng lao lý. Đã gần 5 tháng kể từ ngày Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ ồn ào kẹo Kera, mọi diễn biến tiếp theo của vụ việc đều khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao trước loạt clip ghi lại cảnh Thùy Tiên xuất hiện trong một buổi livestream, vừa trò chuyện vừa gửi lời xin lỗi tới khán giả. Các đoạn video này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận. Không ít khán giả bán tín bán nghi, cho rằng đây là "tín hiệu mới" từ nàng hậu sau nhiều tháng im ắng.

Tuy nhiên, thực tế đây hoàn toàn là clip cũ, từng được Thùy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân trước khi cô vướng vào vụ việc. Những đoạn video bị cộng đồng mạng "đào" lại và lan truyền tạo nên cảm giác như cô vừa livestream trở lại. Chính sự nhầm lẫn này đã khiến nhiều người hoang mang, thậm chí còn đặt ra vô số giả thiết không chính xác về tình trạng hiện tại của Thùy Tiên. Tính đến hiện tại, lần cuối Thùy Tiên lộ diện công khai lộ diện là vào tháng 5/2025, khi nhận quyết định bị tạm giam. Cơ quan chức năng hiện cũng chưa đưa ra thêm thông tin mới nào liên quan đến hoa Hoa hậu Thuỳ Tiên.

MXH xuất hiện loạt clip cũ, mạo danh Thuỳ Tiên thu về hàng triệu lượt xem gây hoang mang dư luận

Lần gần nhất Thuỳ Tiên xuất hiện là vào hồi tháng 5/2025, tại cơ quan chức năng

Trước tình hình này, nhiều ý kiến cho rằng cộng đồng mạng cần giữ sự tỉnh táo, tránh "giật mình" trước những clip được chia sẻ ồ ạt nhưng không rõ nguồn gốc. Bởi lẽ, trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, một video cũ hay một bức ảnh chỉ cần được đăng lại với chú thích mập mờ cũng đủ tạo thành cơn sốt, dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch. Điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là chỉ nên tin vào thông tin đến từ người trong cuộc, người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan chức năng. Chỉ có như vậy, dư luận mới tránh được tình trạng hoang mang, hiểu nhầm và thậm chí vô tình tiếp tay cho những luồng tin thất thiệt.

Ồn ào của Thùy Tiên bắt đầu từ đầu năm 2025 khi trên mạng xã hội xuất hiện loạt quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera. Trong các đoạn livestream và nội dung quảng bá, kẹo được mô tả "một viên kẹo bằng một đĩa rau", hay "2-3 viên kẹo có thể bổ sung chất xơ đầy đủ cho người trưởng thành". Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong 100g kẹo chỉ chứa 0,51g chất xơ, nghĩa là một viên kẹo chỉ có khoảng 0,016g, quá nhỏ so với lời quảng cáo.

Ngay sau đó, Cục An toàn Thực phẩm đã vào cuộc, yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Ngày 7/3, Thùy Tiên chính thức đăng tải lời xin lỗi công khai, thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm chứng thông tin sản phẩm trước khi quảng bá. Tuy nhiên, lời xin lỗi không thể xoa dịu làn sóng chỉ trích, hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thuỳ Tiên từng xuất hiện trong những phiên bán hàng kẹo Kera

Đến tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức khởi tố bị can đối với Thùy Tiên cùng nhiều cá nhân khác vì hành vi lừa dối khách hàng. Cáo trạng cho rằng, có đủ căn cứ xác định, từ ngày 12/12/2024 - 14/3/2025, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên các nền tảng mạng xã hội để bán tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 12,4 tỷ đồng. Còn 24.802 hộp kẹo chưa tiêu thụ, cơ quan điều tra đã thu giữ.

Cũng trong cáo trạng mới nhất, VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Cụ thể, vào năm 2022, Thùy Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố". Quyết định này dựa trên quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Ngoài ra, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.