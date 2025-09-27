Mỗi dịp Tết đến, Táo Quân luôn là "món ăn tinh thần" không thể thiếu của khán giả Việt. Sau nhiều đồn đoán, năm nay chương trình chính thức trở lại, mang theo niềm háo hức lớn. Đáng chú ý, mới đây nghệ sĩ Vân Dung - "Táo y tế" bất ngờ đăng hình bên dàn nghệ sĩ quen thuộc của Táo Quân như "Ngọc Hoàng" NSƯT Quốc Khánh, "Cô Đẩu" NSND Công Lý và "Táo kinh tế" NSƯT Quang Thắng.

Nữ nghệ sĩ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý, ngầm xác nhận có Táo quân 2026: "Táo xanh hay táo chín không quan trọng. Quan trọng là cuối năm nay vẫn có Táo quân. Để xem, để khóc, để cười. Để cùng sum họp với người mình thương".

Bài đăng gây xôn xao của nghệ sĩ Vân Dung rộ nghi vấn thông báo Táo quân 2026 có sự trở lại của nghệ sĩ Công Lý

Ngoài thông tin Táo quân vẫn sẽ có, thì bức ảnh này còn gây chú ý khi xuất hiện nghệ sĩ Công Lý bên cạnh các đồng nghiệp thân thiết. Điều này dấy lên nghi vấn nam nghệ sĩ sẽ tái xuất sau thời gian dài vắng bóng vì bạo bệnh. Trước đó, "Cô Đẩu" Công Lý từng là một trong những gương mặt biểu tượng của Táo Quân, với lối diễn duyên dáng, tung hứng nhịp nhàng cùng Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung… giúp chương trình trở thành hiện tượng giải trí đặc biệt mỗi mùa Tết. Sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng vào năm 2021, nam nghệ sĩ phải tạm rời xa sân khấu để điều trị và hồi phục.

Thời gian dài, Công Lý xuất hiện hiếm hoi, chủ yếu trong một số sự kiện và các vai diễn nhỏ để giữ sức. Những hình ảnh ông kiên trì tập vật lý trị liệu, được bà xã Ngọc Hà tận tình chăm sóc từng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Hiện tại, sức khỏe của Công Lý đã khá hơn, ông bắt đầu trở lại với nghệ thuật ở mức độ vừa phải. Nếu thông tin nghệ sĩ Công Lý thật sự tái xuất tại Táo Quân 2025 là sự thật, đây sẽ là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất trên sóng giao thừa năm nay.

"Cô Đẩu" Công Lý là một phần không thể thiếu trong Táo quân

Trong Táo quân 2023, nghệ sĩ Công Lý chỉ xuất hiện vài phút nhưng cũng khiến khán giả thích thú

Nghệ sĩ Công Lý đang trong quá trình hồi phục sức khoẻ hậu bị đột quỵ

Sau hơn 20 năm phát sóng, Táo Quân không chỉ là một chương trình truyền hình, mà đã trở thành ký ức gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ và cả những khoảnh khắc sum vầy ngày Tết của nhiều thế hệ khán giả Việt. Từ trẻ nhỏ háo hức ngồi trước màn hình, đến những người trưởng thành coi đó là "nghi thức giao thừa" quen thuộc, Táo Quân đã đi vào đời sống tinh thần như một phần không thể thiếu. Dù từng có năm tạm ngưng sản xuất, nhưng mỗi lần trở lại, chương trình đều ngay lập tức tạo nên cơn sốt, chiếm trọn mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.

Điều khiến Táo Quân giữ được sức hút bền bỉ chính là cách chương trình khéo léo lồng ghép những vấn đề nổi bật trong xã hội, từ giao thông, y tế, giáo dục đến kinh tế, giải trí vào kịch bản, rồi trình bày bằng giọng châm biếm hóm hỉnh, vừa gây cười vừa để lại nhiều suy ngẫm. Trong bối cảnh truyền thông và thị hiếu khán giả thay đổi chóng mặt, việc Táo Quân vẫn duy trì được chỗ đứng riêng mỗi mùa Tết càng cho thấy vị trí khó có thể thay thế trong đời sống văn hóa Việt Nam. Với nhiều người, giao thừa chỉ thực sự trọn vẹn khi có tiếng cười, có giọt nước mắt và những câu thoại để đời của Táo Quân.

Khán giả mong chờ "món ăn tinh thần" Táo quân mỗi dịp Tết đến



