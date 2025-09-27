Sáng 27/9, nhiều nghệ sĩ Việt đã cùng nhau quy tụ tại một giải đấu pickleball, bộ môn thể thao mới đang "làm mưa làm gió" gần đây. Giữa dàn khách mời đình đám, spotlight nhanh chóng đổ dồn về phía Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cả hai liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện và cười đùa xuyên suốt sự kiện. Vũ Thuý Quỳnh diện trang phục thể thao, khuôn mặt tươi rói, chăm chú quan sát Đức Phạm. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi chú ý. Khoảnh khắc thân mật này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Tóm dính doanh nhân Đức Phạm thân thiết bên Á hậu Vũ Thuý Quỳnh

Vũ Thuý Quỳnh khoe vòng eo phẳng lì, nhan sắc mộc nhưng xinh xắn ở sân pickleball

Vũ Thuý Quỳnh thân thiết bên doanh nhân Đức Phạm

Cả hai bị bắt gặp liên tục nói chuyện riêng, "dính như sam" trên sân

Vũ Thuý Quỳnh bật cười vui vẻ, chăm chú nghe Đức Phạm nói chuyện

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.

Còn Đức Phạm là thiếu gia giàu có, trước đó từng dính ồn ào hôn nhân với cựu người mẫu, chị đẹp Vbiz.

Sắc vóc gợi cảm của Á hậu Vũ Thuý Quỳnh

Ngoài ra, sự kiện pickleball còn có sự góp mặt của loạt gương mặt quen thuộc như vợ chồng Dương Khắc Linh – Sara Lưu, Trà Ngọc Hằng, Vân Hugo, Huỳnh Hồng Loan.... Đây đều là những nghệ sĩ nổi tiếng có lối sống năng động, chăm tập luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng và sức khoẻ. Không chỉ riêng sự kiện lần này, gần đây pickleball ngày càng được các nghệ sĩ Việt yêu thích và tích cực theo học.

Dàn sao tươi rói, hào hứng khoe dáng trên sân pickleball

Trà Ngọc Hằng thân thiết bên MC Thanh Vân Hugo

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan

Hot girl Nhật Lê