Dàn celeb đọ sắc ở Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Emma Lê cực "slay", hội trai xinh gái đẹp hừng hực đổ bộ

Sáng 26/9, giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 chính thức khai mạc tại Hồ Tràm, mở màn cho hành trình tranh tài đầy hứa hẹn của 32 vận động viên đến từ nhiều lĩnh vực: nghệ sĩ, KOL, người mẫu và cả các huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp.

Ngay từ những giờ đầu, bầu không khí tại nơi diễn ra giải đấu đã trở nên náo nhiệt. Các "pick thủ" chia bảng, sẵn sàng bước vào những trận đầu tiên. Xuất hiện tại lễ khai mạc, dàn sao Việt nhanh chóng biến sân đấu thành một "thảm đỏ thu nhỏ". Á hậu Mâu Thủy cùng ông xã diện outfit ton-sur-ton, dính kè kè nhau trong loạt hoạt động.

Trong khi đó, Emma Lê ghi điểm với visual rạng rỡ trong set đồ thể thao năng động, cùng hội mỹ nhân đọ sắc tưng bừng. Còn Á hậu Hồng Hạnh chọn váy thể thao ngắn tôn dáng, vừa cá tính vừa gợi cảm. Hội "pick thủ" như Tronie Ngô, Steven (Cobra Squad), Neyun hay Tim Tiến cũng "đốn tim" fan bằng phong cách khỏe khoắn, visual sáng rực.

Không chỉ gây ấn tượng với outfit chanh sả, các celeb còn mang đến tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết. Ngay khi tiếng còi khai trận vang lên, những cú đánh dứt khoát, pha di chuyển tốc độ và nụ cười rạng rỡ sau mỗi điểm số đã khiến khán giả phấn khích. Những cái ôm vai, cái bắt tay thân thiện giữa các vận động viên càng làm bầu không khí thêm bùng nổ, lan tỏa đúng tinh thần "healthy & trendy" mà Fancy Pickleball #withGalaxy hướng tới.

Dàn sao, KOLs đình đám đổ bộ giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025

Trung Quân Idol cực kỳ tập trung trong buổi khai mạc giải đấu

Á hậu Mâu Thuỷ rạng rỡ và chờ đợi những trận đấu đầu tiên

Nàng hậu và ông xã dính như sam trong các hoạt động khai mạc

Emma Lê và hội mỹ nhân hào hứng bước vào giải đấu

Các "pick thủ" đã sẵn sàng cho buổi thi đấu rực lửa

Các VĐV ngồi lắng nghe thể lệ giải đấu

Hot girl Trân Phạm khoe visual "xinh ngất"

Steven (Cobra Squad) tranh thủ check-in góc sân xịn xò

Lucas Tim Tiến

Các coach bốc thăm hé lộ các bảng đấu "tử thần"