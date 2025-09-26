Dàn celeb đọ sắc ở Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Emma Lê cực "slay", hội trai xinh gái đẹp hừng hực đổ bộ

Sáng 26/9, giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 chính thức khai mạc tại Hồ Tràm, mở màn cho hành trình tranh tài đầy hứa hẹn của 32 vận động viên đến từ nhiều lĩnh vực: nghệ sĩ, KOL, người mẫu và cả các huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp.
Ngay từ những giờ đầu, bầu không khí tại nơi diễn ra giải đấu đã trở nên náo nhiệt. Các "pick thủ" chia bảng, sẵn sàng bước vào những trận đầu tiên. Xuất hiện tại lễ khai mạc, dàn sao Việt nhanh chóng biến sân đấu thành một "thảm đỏ thu nhỏ". Á hậu Mâu Thủy cùng ông xã diện outfit ton-sur-ton, dính kè kè nhau trong loạt hoạt động.
Trong khi đó, Emma Lê ghi điểm với visual rạng rỡ trong set đồ thể thao năng động, cùng hội mỹ nhân đọ sắc tưng bừng. Còn Á hậu Hồng Hạnh chọn váy thể thao ngắn tôn dáng, vừa cá tính vừa gợi cảm. Hội "pick thủ" như Tronie Ngô, Steven (Cobra Squad), Neyun hay Tim Tiến cũng "đốn tim" fan bằng phong cách khỏe khoắn, visual sáng rực.
Không chỉ gây ấn tượng với outfit chanh sả, các celeb còn mang đến tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết. Ngay khi tiếng còi khai trận vang lên, những cú đánh dứt khoát, pha di chuyển tốc độ và nụ cười rạng rỡ sau mỗi điểm số đã khiến khán giả phấn khích. Những cái ôm vai, cái bắt tay thân thiện giữa các vận động viên càng làm bầu không khí thêm bùng nổ, lan tỏa đúng tinh thần "healthy & trendy" mà Fancy Pickleball #withGalaxy hướng tới.
Dàn sao, KOLs đình đám đổ bộ giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025
Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy là giải đấu thể thao, nơi để các bạn trẻ tranh tài và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống năng động – điều mà thế hệ trẻ ngày nay luôn theo đuổi. Giải đấu mang đến không khí thể thao đầy năng lượng, nhưng cũng đủ “fancy” để biến nó thành trải nghiệm vừa khỏe khoắn, vừa thể hiện cá tính riêng.
Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 sẽ diễn ra với sự đồng hành của Galaxy Watch8 Series – chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới không chỉ là điểm nhấn giúp outfit thêm thời thượng mà còn là trợ thủ chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hàng loạt công nghệ theo dõi sức khoẻ nâng cao và trợ lý thông minh Galaxy AI đồng hành trên cổ tay 24/7, Galaxy Watch8 Series chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball.