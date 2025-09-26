Năm 2016, bộ phim boy love Thượng Ẩn làm mưa làm gió trên khắp châu Á. 4 diễn viên trong phim gồm Hứa Ngụy Châu (vai Bạch Lạc Nhân), Hoàng Cảnh Du (vai Cố Hải), Lâm Phong Tùng (vai Vưu Kỳ) cùng Trần Ổn (vai Dương Mãnh) vụt sáng trở thành những ngôi sao đình đám ở showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cặp diễn phụ Trần Ổn và Lâm Phong Tùng là couple trong phim, nhưng cũng là "couple real" ngoài đời.

Trần Ổn và Lâm Phong Tùng là bạn học ở Học Viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải. Năm 2015, cả 2 cùng nhau vào showbiz đóng phim. Thượng Ẩn cũng là tác phẩm đầu tay của Trần Ổn và Lâm Phong Tùng. 10 năm qua, dù cả hai diễn viên không công khai mối quan hệ tình cảm, song ai cũng biết họ là 1 cặp. Hành trình từ bạn thân, tri kỷ đến người yêu của Trần Ổn và Lâm Phong Tùng khiến công chúng rất ngưỡng mộ. Họ đã dành 1 thập kỷ để đồng hành, gắn bó và chăm sóc đối phương. Trên MXH, Trần Ổn và Lâm Phong Tùng cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, tình cảm khiến netizen phải xuýt xoa, mong rằng họ mãi bên nhau, mãi hạnh phúc như thế.

Thượng Ẩn từng bộ phim boy love siêu hot của Trung Quốc

Trần Ổn (phải) và Lâm Phong Tùng (trái) không chỉ là couple trong phim mà còn là "couple real" ngoài đời

Cặp sao học cùng trường và là bạn thân, tri kỷ của nhau

Năm 2015, cả hai cùng vào showbiz đóng phim, phát triển sự nghiệp nghệ thuật

Đến nay, Trần Ổn và Lâm Phong Tùng đã bên nhau 10 năm. Mối quan hệ gắn bó của họ được nhiều khán giả ngưỡng mộ

Trần Ổn sinh năm 1995, được xem là "bản sao của tài tử Trần Khôn". Trong Thượng Ẩn, Trần Ổn đóng vai Dương Mãnh - bạn học cùng lớp với Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Với vẻ ngoài điển trai, nam diễn viên nhanh chóng được khán giả biết đến và yêu thích. Tuy nhiên, khi đang trên đà thành công với Thượng Ẩn, không giống như những diễn viên khác, Trần Ổn lại tạm dừng hoạt động 2 năm để tập trung cho việc học. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến đà thăng tiến của anh về sau khi trở lại showbiz.

Lâm Phong Tùng sinh năm 1996, đóng vai Vưu Kỳ - cậu bạn chơi thân và có tình cảm đáng yêu dành cho Dương Mãnh (Trần Ổn đóng). Vì mải mê đóng phim, Lâm Phong Tùng từng bị trường đại học phê bình do tự ý nhận phim trái quy định đối với sinh viên năm 1, "cúp tiết" quá nhiều và không chú tâm học tập những kiến thức cơ bản như đọc kịch bản hay phân tích nhân vật. Đến hiện tại, Lâm Phong Tùng vẫn hoạt động nghệ thuật rất năng nổ. Năm nào, anh cũng đóng phim và đi show truyền hình.

Chú thích ảnh

Nguồn: Sina, Weibo