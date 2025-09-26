Mẹ chồng liên tục gây áp lực muốn có cháu, khốn khổ cho Taylor Swift rồi!

Mới đây, 2 anh em Jason và Travis Kelce đã cùng xuất hiện trên podcast New Heights. Tại đây, Jason Kelce nói rằng mẹ của họ, bà Donna Kelce lúc nào cũng xếp Travis ở vị trí số 1. Tuy nhiên, hôn phu của Taylor Swift phản bác rằng mẹ xếp hạng anh trai Jason Kelce mới là số 1, do Jason có 4 đứa con còn Travis chưa có con.

Jason Kelce sau đó hé lộ bà Donna Kelce đang gây áp lực để Travis sớm có con: "Đúng vậy, mẹ đã nói thế. Mẹ đang gây áp lực cho Travis". Câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ của Taylor Swift "than trời". Cách đây không lâu, bà Donna Kelce cũng chấp nhận tag 1 video kém duyên kêu gọi nữ ca sĩ sớm có con với Travis Kelce. Fan lo ngại rằng Taylor Swift sẽ "khó sống" với bà mẹ chồng mong cháu đến phát sốt, liên tục gây áp lực lên vợ chồng cô như vậy.

Bà Donna đang gây áp lực lên Taylor Swift - Travis Kelce vì quá mong có cháu

Page Six đưa tin hiện Taylor Swift đang vội vã lên kế hoạch sinh con chứ chưa vội cưới. Nhiều khả năng đến mùa hè năm sau, Taylor Swift và Travis Kelce mới tổ chức đám cưới. Địa điểm được cho là dinh thự Rhode Island yêu thích của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Người đại diện của cặp đôi không lên tiếng về những tin đồn có con, lễ cưới của họ.

Taylor Swift có những cảm xúc lẫn lộn về việc làm mẹ trong các cuộc phỏng vấn trước đây. Năm 2012, cô chia sẻ trên tạp chí Marie Claire rằng cô muốn có ít nhất 4 đứa con. Tuy nhiên đến năm 2014, Taylor Swift cảm thấy chưa chắc chắn lắm về việc làm mẹ vì có quá nhiều paparazzi dõi theo cuộc sống của con cô. Đến năm 2019, Taylor Swift thẳng thắn bác bỏ câu hỏi và cho rằng "đàn ông không được hỏi về vấn đề này khi họ bước sang tuổi 30".

Về phần Travis Kelce, mẹ anh đã bày tỏ mong muốn có cháu từ tận tháng 2/2023, trước cả khi anh gặp Taylor Swift. Cầu thủ này cũng tỏ ý chiều mẹ: "Tôi phải tìm người phù hợp, tôi sẽ sinh con để mẹ có thể yêu tôi trở lại". Đến tháng 4/2024, hôn phu Taylor Swift công khai nói anh sẽ đặt tên cho đứa con đầu lòng là Conan, lấy cảm hứng từ bộ phim Conan the Barbarian (1982) của tài tử Arnold Schwarzenegger.

Taylor Swift có quan điểm làm mẹ thay đổi theo năm tháng còn Travis Kelce rất nôn nóng có con

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng" cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Ông Ed Kelce - cha của Travis Kelce cho biết con trai ông đã cầu hôn từ 2 tuần trước nhưng giữ bí mật trước truyền thông. Cột mốc rạng sáng 28/7 (giờ Việt Nam) chỉ là ngày đẹp Taylor Swift chọn công bố tin vui đến người hâm mộ.

Từ cuối năm 2023, Page Six tiết lộ Travis Kelce đã đến xin phép bố của Taylor Swift để được ngỏ lời cầu hôn cô. Nguồn tin thân cận cho biết ông Scott Swift đã đồng ý và rất ủng hộ Travis Kelce. Bạn trai Taylor Swift còn nói chuyện với bạn bè về chiếc nhẫn cầu hôn. Điều này cho thấy Travis Kelce đã nghiêm túc tính đến chuyện lâu dài và chuẩn bị cho ngày đưa Taylor về dinh chỉ sau vài tháng hẹn hò.