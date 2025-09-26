Mới đây, trên trang cá nhân, dàn Em Xinh Say Hi gồm Orange, Bích Phương, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn "xả kho" loạt ảnh nghỉ dưỡng tại khu resort sang trọng và đắt đỏ nhất tại Vĩnh Hy. Trong loạt ảnh, dàn Em Xinh diện bikini cực cháy, thả dáng trên du thuyền "chanh sả".

Orange hiếm hoi ăn diện gợi cảm, Mỹ Mỹ khoe đường cong nuột nà, Quỳnh Anh Shyn "flex" cơ bụng với bikini nhỏ xinh, còn Bích Phương cuốn hút bởi visual vừa gợi cảm. Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, dàn Em Xinh vừa đọ sắc khét lẹt, vừa khiến cư dân mạng cười ngất với loạt khoảnh khắc lầy lội cạnh nhau.

Bộ 4 mỹ nhân diện bikini cực cháy, check-in resort đắt đỏ

Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn và Orange đọ sắc mướt mắt

Các mỹ nhân có thời gian nghỉ dưỡng "chanh sả" sau thời gian tập trung cho Em Xinh

Các Em Xinh khiến khung cảnh thiên nhiên trở thành phông nền cho visual và body "rất gì và này nọ" của mình

Loạt góc check-in xinh xỉu tại resort đắt đỏ ở Vĩnh Hy

Thế nhưng, spotlight không chỉ dừng ở loạt ảnh bikini mlem mlem này. Cùng lúc hội Em Xinh xả ảnh, Tăng Duy Tân bất ngờ đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Quỳnh Anh Shyn bị say sóng, ngồi bật cười trên du thuyền. Chi tiết ấy ngay lập tức khiến fan đặt nghi vấn: hóa ra Bích Phương không đi nghỉ dưỡng "một mình cùng hội bạn", mà còn có sự xuất hiện của Tăng Duy Tân. Và như dự đoán, trong hình ảnh Quỳnh Anh Shyn đăng tải, một khoảnh khắc quay cực rõ mặt Tăng Duy Tân trên thuyền.

Nhưng không chỉ mỗi Tăng Duy Tân - Bích Phương bị soi, 1 cặp đôi khác cũng lộ hint rõ mồn một, đó chính là Orange và WOKEUP. Theo đó, giọng ca Khi Em Lớn cũng đã chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi du lịch với hội Em Xinh, trong đó có 1 khoảnh khắc cô ngồi cạnh 1 người đội chiếc nón lưỡi trai đen có logo. Ngay lập tức, cư dân mạng liền soi ra WOKEUP từng xuất hiện với chiếc nón có logo y hết trong ảnh mà Orange đăng tải. Nam Phùng - người yêu Quỳnh Anh Shyn cũng "vô tình" check in tại địa điểm này, và không ngoại từ bạn trai Mỹ Mỹ cũng góp mặt. Từ đây "bà hàng xóm" chắc mẩm chuyến du lịch của hội Em Xinh chứng kiến nhiều cảnh ngọt ngào của loạt cặp đôi.

Bích Phương không một mình du lịch cùng hội bạn

Bởi lẽ Quỳnh Anh Shyn đã công khai rõ mặt Tăng Duy Tân cũng xuất hiện trong chuyến đi này

Chưa hết, 1 cặp đôi khác là Orange - WOKEUP cũng bị soi du lịch cùng nhau

Nam Phùng cũng có mặt với Quỳnh Anh Shyn

Suốt thời gian qua, Bích Phương đã nhiều lần thoải mái dắt Tăng Duy Tân nhập hội, đi chơi cùng nhóm bạn thân. Sự tự nhiên khi để bạn trai góp mặt trong những chuyến đi thế này càng chứng minh cả hai không còn muốn giấu kín, mà đang ngầm khẳng định mối quan hệ.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Tăng Duy Tân đăng loạt ảnh diện vest trắng bảnh bao kèm caption "Hoàng tử của ai?". Điều bất ngờ là ngay bên dưới, Bích Phương không ngần ngại để lại một icon trái tim đỏ rực. Chỉ một động thái nhỏ nhưng cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ chủ động tương tác cực ngọt với Tăng Duy Tân trước mặt công chúng.

Tăng Duy Tân luôn có mặt trong những lần Bích Phương hội họp bạn bè

Vài khoảnh khắc cho thấy Tăng Duy Tân và Bích Phương đang sống chung

Còn chuyện tình cảm của Orange và WOKEUP bắt nguồn từ loạt động thái đáng ngờ của cặp đôi. Không chỉ gia nhập hội chỉ follow mình em, WOKEUP còn có nhiều tương tác ngọt ngào với Orange trên mạng xã hội. Cách đây 2 tuần, cộng đồng mạng truyền tay nhau loạt khoảnh khắc được cho là bắt gặp cả hai cùng xuất hiện trong một trung tâm thương mại. Những chi tiết như từ ngoại hình, phụ kiện, hình xăm và phong cách ăn mặc đều trùng khớp với Orange và WOKEUP.

Trong ảnh, cả hai không chỉ đi mua sắm cùng nhau mà còn tay trong tay, thể hiện sự ngọt ngào và thoải mái chẳng khác gì một cặp đôi chính hiệu. "Bà hàng xóm" còn chỉ ra sự ga lăng của WOKEUP khi xách đồ, để Orange thoải mái nắm tay tình tứ.

Team qua đường bắt gặp Orange và WOKEUP tình tứ tại một trung tâm thương mại