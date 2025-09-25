Không phải Anh Trai hay Em Xinh, Trấn Thành tiếp tục lên sóng 1 gameshow chưa từng có!

Tối ngày 24/9, chương trình giải trí mới với tên gọi A.I LÀ AI? thông báo cái tên dẫn dắt chính là MC Trấn Thành. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước thông tin này và năng suất làm việc không ngừng nghỉ của anh.

Đây cũng là gameshow thứ 4 có sự tham gia của Trấn Thành trong năm 2025. Trước A.I LÀ AI?, Trấn Thành đảm nhận vai trò MC ở Em xinh say hi, Anh trai say hi. Cùng thời điểm, nam MC sản xuất phim Tết và làm show Siêu thực thành.

Đây là lần đầu tiên Trấn Thành trở thành MC một chương trình giải trí kết hợp với công nghệ hiện đại - nơi các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI trở thành trung tâm. Khán giả đang rất mong chờ sự thể hiện của Trấn Thành khi “cầm trịch” A.I LÀ AI?.

Từng ghi dấu ấn với sự dẫn dắt khéo léo qua nhiều lĩnh vực từ show âm nhạc, thực tế đến giải trí tổng hợp, Trấn Thành đã trở thành “bảo chứng rating” của hàng loạt chương trình đình đám trên sóng truyền hình

Trong đoạn clip công bố chương trình, host Trấn Thành gây chú ý với lời cảnh báo kèm loạt từ khóa đầy kịch tính như: “Tuyệt tác”, “thâu tóm”, “thao túng”, “thu thập thông tin”, “thách thức”, “thay thế”, “có khi còn hấp dẫn hơn bạn”. Đặc biệt, chi tiết về “đang tạo song trùng” xuất hiện trong teaser càng gợi mở sự xuất hiện của một bản sao chép vừa hoàn hảo vừa đáng ngờ hứa hẹn tạo nên cuộc đối đầu danh tính đầy bất ngờ trên sóng truyền hình.

Nhiều năm trở lại đây, công nghệ A.I phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực giải trí. Chính vì thế, sự xuất hiện của A.I LÀ AI? càng khiến khán giả tò mò chương trình sẽ khai thác công nghệ này theo cách nào để vừa tạo nên sức hút giải trí, vừa đảm bảo những giá trị nhân văn.

Trấn Thành được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Anh đảm nhận nhiều vai trò như MC, diễn viên, nhà sản xuất phim. Ông xã Hari Won ghi dấu ấn bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng cùng khả năng hoạt ngôn. Trấn Thành còn thành công ở lĩnh vực điện ảnh khi là “cha đẻ” của nhiều bộ phim đạt doanh thu kỷ lục phòng vé Việt Nam.

